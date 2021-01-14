ÖZET | Alanyaspor 4-1 Erzurumspor

Türkiye Kupası son 16 turunda Alanyaspor evinde BB Erzurumspor ile karşı karşıya geldi. Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanan mücadeleyi 4-1 kazanan Alanyaspor, çeyrek finale yükseldi.

BB Erzurumspor, 8. dakikada Oltan ile öne geçerken, Alanyaspor'a galibiyeti getiren golleri 14. ve 57. dakikada Babacar, 24. dakikada Caulker ve 77. dakikada Bakasetas kaydetti.

Alanyaspor'un kupadaki rakibi, 15 Ocak Cuma günü çekilecek kura çekimi sonrasında belli olacak.

MAÇ ÖZETİ