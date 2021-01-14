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ÖZET | Alanyaspor 4-1 Erzurumspor

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI HABERLERİ  | 14.01.2021 20:58 | Son Güncelleme

Türkiye Kupası'nda Alanyaspor, BB Erzurumspor'u 4-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

ÖZET | Alanyaspor 4-1 Erzurumspor

Türkiye Kupası son 16 turunda Alanyaspor evinde BB Erzurumspor ile karşı karşıya geldi. Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanan mücadeleyi 4-1 kazanan Alanyaspor, çeyrek finale yükseldi.

BB Erzurumspor, 8. dakikada Oltan ile öne geçerken, Alanyaspor'a galibiyeti getiren golleri 14. ve 57. dakikada Babacar, 24. dakikada Caulker ve 77. dakikada Bakasetas kaydetti.

Alanyaspor'un kupadaki rakibi, 15 Ocak Cuma günü çekilecek kura çekimi sonrasında belli olacak.

MAÇ ÖZETİ

  1. dakika Büyükşehir Belediye Erzurumspor öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Donald, ceza sahası içinde Murat Uçar'ı topla buluşturdu. Murat Uçar'ın ön direğe gönderdiği meşin yuvarlağı Oltan Karakullukçu ağlara gönderdi: 0-1

  2. dakikada Aytemiz Alanyaspor beraberliği yakaladı. Rakip ceza sahası yakınındaki paslaşmada Alanyasporlu futbolcu Siopis, kayarak Donald'tan topu kaptı. Daha sonra soldan içeriye girerek yaptığı ortada Babacar, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-1

  3. dakikada gelişen Alanyaspor atağında Berkan Kutlu ceza alanı içinde rakip savunmadan sıyrılarak şutunu çekti. Top direkten geri döndü.

  • dakikada Aytemiz Alanyaspor öne geçti. Sağ köşeden Alanyaspor'un köşe atışında Bakasetas topu ceza alanına ortaladı. İyi yükselen Caulker kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi: 2-1

  • dakikada sol kanattan gelişen Erzurumspor atağında Emrah Başsan, rakip ceza sahasına yaklaşarak içeriye ortaladı. Mina'nın yükselerek vurduğu top, rakip oyunculara çarparak dışarı çıktı.

  • dakikada sağdan gelişen Alanyaspor atağında ceza sahası içindeki Tayfur topla buluştu. Tayfur’un vuruşunda top az farkla auta gitti.
  • dakikada gelişen Alanyaspor atağında Tayfur ceza sahası dışından topu sağdaki Fatih’e verdi. Fatih, topu savunma arkasına sarkan Babacar’a aktardı. Bu futbolcu kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 3-1
  • dakikada gelişen Alanyaspor atağında ceza sahası içindeki Tzavellas topla buluşurken topu arkasındaki Berkan’a verdi. Bu futbolcunun sert vuruşu kaleci Kayacan’da kaldı.
  • dakikada gelişen Alanyaspor atağında Davidson’un şutu üst direğe çarparak ağlarla buluştu ancak yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı. Maçın hakemi Ramazan Keleş, VAR incelemesinin ardından golü verdi. 4-1

    • ALANYASPOR - ERZURUMSPOR MAÇ DETAYLARI

    STAT: Bahçeşehir Okulları
    HAKEMLER: Ramazan Keleş, Hakan Yemişken, Murat Temel
    AYTEMİZ ALANYASPOR: Marafona, Fatih, Tzavellas, Caulker, Ahmet, Siopis(Dk. 71 Salih), Berkan (Dk. 83 Ceyhun), Tayfur (Dk.83 Efkan), Bakasetas (Dk. 83 Mustafa Pektemek), Davidson, Babacar(Dk. 73 Umut)
    BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR: Kayacan, Emrah(Dk. 64 Cenk Ahmet), Donald (Dk.46 Kamkang), Gökhan (Dk. 87 Muhammed), Sadiku (Dk. 80 Özgür), Arturo Mina, Macahit, Oltan, Brahim (Dk. 46 Novikovas), Mehmet Murat, Osman
    GOLLER: Dk.14- Dk. 57 Babacar, Dk.24 Caulker, Dk. 77 Davidson (Aytemiz Alanyaspor)

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