ÖZET | Alanyaspor - Kayserispor: 2-0

Süper Lig'in 2. haftasında Alanyaspor evinde Kayserispor ile karşı karşıya geldi. Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0'lık skorla kazandı.
Alanyaspor'un galibiyet sayıları, 45+5 ve 77. dakikalarda Monterrey'den Paraguaylı yeni transfer Adam Bareiro'dan geldi. Akdeniz ekibi, Kayserispor ile oynadığı son 6 maçın 5'ini kazandı.
İlk haftada deplasmanda Sivasspor'u 2-0 mağlup eden Alanyaspor, 2'de 2 ile puanını 6 yaparken, açılış haftasında Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup eden Kayserispor ise 3 puanda kaldı.
Süper Lig'in 3. haftasında Alanyaspor deplasmanda Rizespor'a konuk olacak, Kayserispor ise evinde BB Erzurumspor'u ağırlayacak.
dakikada sağ kanattan gelişen atakta Efecan Karaca ve Bareiro rakip ceza sahasında paslaştı. Efecan Karaca'nın kendisine gelen topa bekletmeden vuruşunda, meşin yuvarlak üsten az farkla auta çıktı.
dakikada Alanyaspor'da sol kanttan Moubandje'nin ceza sahasına ortaladığı topu Bareiro şık bir kafa vuruşuyla kaleye gönderdi. Kayserispor kalecisi Lung, soluna giden topa güçlükle çıkardı.
45+5. dakikada Alanyaspor öne geçti. Ceza sahası çizgisi yakınında topla buluşan Juanfran'ın şutunda kaleci Lung sağına uzanarak meşin yuvarlağı çıkardı. Pozisyonu takip eden Bareiro, arka direkte kaleciden önce dokunarak topu filelerle buluşturdu: 1-0.
dakikada Alanyaspor ikinci gole çok yaklaştı. Efecan Karaca'nın pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Bareiro'nun vuruşunda, Lung topu uzanarak çıkardı.
dakikadaki Alanyaspor atağında rakip yarı alanda topla buluşan Salih Uçan'ın pası sonrası Bareiro, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda kaleci Lunk meşin yuvarlağı kontrol etti.
Kalan bölümde iki takımın da çabaları skoru değiştirmedi ve Aytemiz Alanyaspor maçtan 2-0 galip ayrıldı.
Stat: Bahçeşehir Okulları
Hakemler: Erkan Özdamar, Mehmet Salih Mazlum, Abdullah Bora Özkara
Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Caulker, Tzavellas, Moubandje, Fatih Aksoy (Dk. 72 Ceyhun Gülselam), Salih Uçan (Dk. 87 Berkan İsmail Kutlu), Efecan Karaca, Bakasetas (Dk. 79 Efkan Bekiroğlu), Davidson (Dk. 87 Mustafa Pektemek), Bareiro (Dk. 79 Babacar)
Hes Kablo Kayserispor: Lung, Lopes, Kolovetsios, Attamah, Yasir Subaşı, Ackah (Dk. 46 Lennon), Uzodimma (Dk. 63 İlhan Depe), Campanharo, Hasan Hüseyin Acar (Dk. 87 Emre Demir), Muğdat Çelik (Dk. 63 İlhan Parlak), Kanga
Goller: Dk. 45+5 ve 77 Bareiro (Aytemiz Alanyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 54 Hasan Hüseyin Acar, Dk. 65 Attamah, Dk. 89 Emre Demir (Hes Kablo Kayserispor), Dk. 75 Tzavellas (Aytemiz Alanyaspor)
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