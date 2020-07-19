ÖZET | Alaves - Barcelona maç sonucu: 0-5

La Liga'nın 38. hafta karşılaşmasında Alaves ile Barcelona, Estadio Mendizorrotza'da mücadele etti. Konuk ekip mücadeleyi 5-0 kazandı.
Karşılaşmada Barcelona'nın golleri 24. dakikada Ansu Fati, 34. ve 75. dakikalarda Lionel Messi, 44. dakikada Luis Suarez ve 57. dakikada Nelson Semedo'dan geldi.
Barcelona, bu sonuçla puanını 82'ye çıkardı ve La Liga'da sezonu 2. sırada tamamladı.
Alaves ise, 39 puan ile 16. sırada kaldı. Alaves'in küme düşme ihtimali bulunmuyor.
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