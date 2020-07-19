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ÖZET | Alaves - Barcelona maç sonucu: 0-5

İSPANYA HABERLERİ  | 19.07.2020 20:19 | Son Güncelleme

La Liga'nın 38. haftasında Alaves ile Barcelona karşılaştı. Katalan ekibi, Alaves'i 5-0'lık skorla mağlup etti.

ÖZET | Alaves - Barcelona maç sonucu: 0-5

La Liga'nın 38. hafta karşılaşmasında Alaves ile Barcelona, Estadio Mendizorrotza'da mücadele etti. Konuk ekip mücadeleyi 5-0 kazandı.

Karşılaşmada Barcelona'nın golleri 24. dakikada Ansu Fati, 34. ve 75. dakikalarda Lionel Messi, 44. dakikada Luis Suarez ve 57. dakikada Nelson Semedo'dan geldi.

Barcelona, bu sonuçla puanını 82'ye çıkardı ve La Liga'da sezonu 2. sırada tamamladı.

Alaves ise, 39 puan ile 16. sırada kaldı. Alaves'in küme düşme ihtimali bulunmuyor.

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