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ÖZET | Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko: 71-80

THY EURO LEAGUE HABERLERİ  | 08.10.2020 22:54 | Son Güncelleme

THY EuroLeague'in 2. haftasında Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko karşı karşıya geldi.

ÖZET | Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko: 71-80

Basketbol THY Avrupa Ligi 2. hafta maçında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Anadolu Efes'i 80-71 mağlup etti.

Bu sonuçla Fenerbahçe Beko organizasyonda ikinci galibiyetini alırken, Anadolu Efes ise ikinci maçını da kaybetti. Sarı-lacivertli ekibin ribauntlarda Anadolu Efes'e 44-22 üstünlük sağlaması da dikkati çekti.

Oldukça tempolu başlayan karşılaşmanın ilk 4 dakikasını Fenerbahçe Beko, Ulanovas'ın etkili oyunuyla 10-7 üstün geçti. Simon'un hücumda verdiği 8 sayılık katkıyla 10-0'lık seri yakalayan Anadolu Efes, 8. dakikada skoru 17-10'a getirdi. Kalan bölümde Fenerbahçe Beko'nun Melih Mahmutoğlu, Brown ve Vesely ile bulduğu basketlere Micic, Pleiss ve Dunston'la yanıt veren Anadolu Efes, ilk periyodu 23-16 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte Fenerbahçe Beko, 9-0'lık seri yakalayarak 14. dakikada öne geçti: 23-25. Skor üstünlüğünün birkaç kez el değiştirdiği kalan bölümde sarı-lacivertli ekip, De Colo'nun skorer oyunuyla soyunma odasına 42-35 üstün gitti.

Üçüncü periyotta iki ekip de skor üretmekte zorlandı. Takımlar, ilk 5 dakikada 6'şar sayı kaydedebildi. Anadolu Efes, Beaubois ve Simon'un üst üste kazandırdığı basketlerle 28. dakikada öne geçti: 51-50. Son bölümde dış atışlardan peş peşe 3 isabet bulan Fenerbahçe Beko, final periyoduna 61-54 önde girdi.

Dördüncü çeyrekte Anadolu Efes, Simon ve Anderson'un art arda basketleriyle 35. dakikada farkı 1 sayıya indirdi: 62-63. Yaptığı etkili savunmayla lacivert-beyazlı takımı top kayıplarını zorlayan ve savunma ribauntlarında hata yapmayan Fenerbahçe Beko, De Colo'nun basketiyle 38. dakikada farkı ilk kez çift hanelere çıkardı: 64-74. Sarı-lacivertli takım, karşılaşmadan 80-71 galip ayrıldı.

Karşılaşmayı Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç da takip etti.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Boris Ryzhky (Ukrayna), Juan Carlos Garcia (İspanya), Sasa Pukl (Slovenya)

Anadolu Efes: Micic 7, Doğuş Balbay, Simon 24, Moerman 7, Pleiss 8, Singleton 2, Anderson 8, Beaubois 11, Dunston 4, Buğrahan Tuncer

Fenerbahçe Beko: Brown 17, De Colo 20, Ulanovas 10, Ahmet Düverioğlu 4, Vesely 13, Eddie 3, Melih Mahmutoğlu 5, Hamilton 4, Pierre 1, Ali Muhammed 3

  1. Periyot: 23-16

Devre: 35-42

  1. Periyot: 54-61

Beş faulle çıkan: 29.48 Eddie (Fenerbahçe Beko)

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