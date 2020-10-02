ÖZET | Anadolu Efes - Zenit maç sonucu: 69-73

Basketbol THY Euroleague 2020-2021 sezonunun açılış maçında Anadolu Efes, sahasında Rusya temsilcisi Zenit'e 73-69 mağlup oldu.

Maça etkili başlayan Zenit, Micic ve Dunston ile sayı üreten Anadolu Efes karşısında Rivers ve Gudaitis ile etkili oldu ve ilk çeyreği 15-10 önde tamamladı.

İkinci periyodun başında yaptığı etkili savunma ile rakibine kolay sayı imkanı tanımayan Anadolu Efes, Beaubois'nın 3 sayı çizgisinin gerisinden ve pota altından kazandırdığı sayılarla 15. dakikada skoru eşitledi: 17-17. Takımlar kalan bölümde birbirlerine üstünlük kuramadı. Zenit'in Pangos ve Fridzon ile bulduğu basketlere Anadolu Efes, Moerman'ın kazandırdığı sayılarla cevap verdi ve takımlar soyunma odasına 26-26 eşitlikle gitti.

Üçüncü çeyreğin ilk bölümünde dış atışlardan Simon ile 3, Beaubois ile bir isabet bulan Anadolu Efes, 24. dakikada 9 sayılık fark yakaladı: 40-31. Konuk takım, Pangos ile hücum sürelerinin son saniyelerinde art arda bulduğu 3 sayılık basketlerle farkın açılmasına engel oldu. Zenit'in Gudaitis ile bulduğu sayılara karşılık son bölümde Micic ile boyalı alandan skor üreten Anadolu Efes, final periyoduna 54-49 üstün girdi.