ÖZET | Ankaragücü 0-1 Trabzonspor

Süper Lig'de 10. haftanın açılış maçında Trabzonspor, deplasmanda Ankaragücü ile karşı karşıya geldi. Eryaman Stadı'nda oynanan mücadeleyi 1-0 kazanan bordo-mavililer, Abdullah Avcı ile 2'de 2 yaptı.

Trabzonspor'a galibiyeti getiren gol, 45+1. dakikada Lewis Baker'ın frikikten yaptığı harika vuruşla geldi. Öte yandan Trabzonspor'da kaptan Pereira, itirazlarının ardından 90. dakikada 2. sarı kartını gördü ve kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Bu sonucun ardından son 3 maçta 7 puan toplayan Trabzonspor, 12 puana yükseldi. Ligin dibindeki 2 puanlı Ankaragücü'nün ise galibiyet hasreti 8 maça çıktı.

Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor evinde Sivasspor'u konuk edecekken, Ankaragücü ise Antalyaspor deplasmanına konuk olacak.

ANKARAGÜCÜ 0-1 TRABZONSPOR MAÇ ÖZETİ