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ÖZET | Ankaragücü 0-1 Trabzonspor

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 27.11.2020 21:26 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig'in 10. hafta açılış maçında Trabzonspor başkentte Ankaragücü'ne konuk oldu. Bordo mavililer, Ankaragücü'nü 1-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı. Bordo Mavililer, Avcı ile 2'de 2 yaptı ancak maçtaki performansı kafalarda soru işareti bıraktı. Ankaragücü - Trabzonspor maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

ÖZET | Ankaragücü 0-1 Trabzonspor

Süper Lig'de 10. haftanın açılış maçında Trabzonspor, deplasmanda Ankaragücü ile karşı karşıya geldi. Eryaman Stadı'nda oynanan mücadeleyi 1-0 kazanan bordo-mavililer, Abdullah Avcı ile 2'de 2 yaptı.

Trabzonspor'a galibiyeti getiren gol, 45+1. dakikada Lewis Baker'ın frikikten yaptığı harika vuruşla geldi. Öte yandan Trabzonspor'da kaptan Pereira, itirazlarının ardından 90. dakikada 2. sarı kartını gördü ve kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Bu sonucun ardından son 3 maçta 7 puan toplayan Trabzonspor, 12 puana yükseldi. Ligin dibindeki 2 puanlı Ankaragücü'nün ise galibiyet hasreti 8 maça çıktı.

Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor evinde Sivasspor'u konuk edecekken, Ankaragücü ise Antalyaspor deplasmanına konuk olacak.

ANKARAGÜCÜ 0-1 TRABZONSPOR MAÇ ÖZETİ

  1. dakikada Pereira'nın sağ kanattan ortasında topla ceza yayının solunda buluşan Nwakaeme'nin çektiği plase şutta meşin yuvarlak sol direğin dibinden auta gitti.

  2. dakika Nwakaeme'nin savunma arkasına hareketlenen Ekuban'a doğru gönderdiği uzun pasını savunmada Sarlija kesti.

  • dakikada Alper Potuk'un ceza sahası sol çaprazından yaklaşık 25 metre mesafede çektiği şutta kaleci Uğurcan Çakır, üzerine gelen topu rahatlıkla kurtardı.

    • 45+1. dakikada Trabzonspor ilk isabetli şutunda golü buldu. Ceza sahasını hemen dışında sağ çaprazda kazanılan serbest vuruşu kullanan Baker, topu sol üst köşeden filelerle buluşturdu: 0-1.

    İlk yarı Trabzonspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

    45' Ve ikinci yarı Trabzonspor'un santra vuruşuyla başladı.

    50' Abdülkadir Ömür'ün kullandığı köşe vuruşunu Ankaragücü savunması uzaklaştırdı.

    60' Orkan'ın kullandığı köşe vuruşunu kaleci Uğurcan çift yumrukla uzaklaştırdı.

    62' Ankaragücü'nde Tiago'nun ceza yayı üzerinden çektiği gelişine şutu farklı şekilde auta gitti.

    70' Trabzonspor'da Joao Pereira, Jonathan Bolingi'ye yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

    71' Kullanılan serbest vuruşu Trabzonspor savunması uzaklaştırdı.

    79' Abdülkadir Ömür'ün kullandığı köşe vuruşunu savunmada Emre Kılınç uzaklaştırdı, ardından ceza yayında topu önünde bulan Baker'ın gelişine vuruşu yandan auta gitti.

    90' TRABZONSPOR 10 KİŞİ! Hakeme itirazlarından dolayı ikinci sarı kartını gören Joao Pereira oyun dışında kaldı.

    ANKARAGÜCÜ - TRABZONSPOR MAÇ DETAYLARI

    Stat: Eryaman

    Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, Mustafa Emre Eyisoy, Murat Ergin Gözütok

    MKE Ankaragücü: Friedrich, Kitsiou, Sarlija, Pazdan, Pinto, Atakan Rıdvan Çankaya, Voca, Orkan Çınar, Alper Potuk, Lobjanidze, Borven

    Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira, Edgar, Vitor Hugo, Marlon, Abdulkadir Parmak, Abdülkadir Ömür, Baker, Ekuban, Nwakaeme, Afobe

    Gol: Dk. 45+1 Baker (Trabzonspor)

    Sarı kartlar: Dk. 5 Sarlija, Dk. 21 Kitsiou (MKE Ankaragücü)

    Kırmızı kart: Dk. 90 Pereira (Trabzonspor)

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