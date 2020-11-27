ÖZET | Ankaragücü 0-1 Trabzonspor

Süper Lig'de 10. haftanın açılış maçında Trabzonspor, deplasmanda Ankaragücü ile karşı karşıya geldi. Eryaman Stadı'nda oynanan mücadeleyi 1-0 kazanan bordo-mavililer, Abdullah Avcı ile 2'de 2 yaptı.
Trabzonspor'a galibiyeti getiren gol, 45+1. dakikada Lewis Baker'ın frikikten yaptığı harika vuruşla geldi. Öte yandan Trabzonspor'da kaptan Pereira, itirazlarının ardından 90. dakikada 2. sarı kartını gördü ve kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Bu sonucun ardından son 3 maçta 7 puan toplayan Trabzonspor, 12 puana yükseldi. Ligin dibindeki 2 puanlı Ankaragücü'nün ise galibiyet hasreti 8 maça çıktı.
Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor evinde Sivasspor'u konuk edecekken, Ankaragücü ise Antalyaspor deplasmanına konuk olacak.
dakikada Pereira'nın sağ kanattan ortasında topla ceza yayının solunda buluşan Nwakaeme'nin çektiği plase şutta meşin yuvarlak sol direğin dibinden auta gitti.
dakika Nwakaeme'nin savunma arkasına hareketlenen Ekuban'a doğru gönderdiği uzun pasını savunmada Sarlija kesti.
45+1. dakikada Trabzonspor ilk isabetli şutunda golü buldu. Ceza sahasını hemen dışında sağ çaprazda kazanılan serbest vuruşu kullanan Baker, topu sol üst köşeden filelerle buluşturdu: 0-1.
İlk yarı Trabzonspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
45' Ve ikinci yarı Trabzonspor'un santra vuruşuyla başladı.
50' Abdülkadir Ömür'ün kullandığı köşe vuruşunu Ankaragücü savunması uzaklaştırdı.
60' Orkan'ın kullandığı köşe vuruşunu kaleci Uğurcan çift yumrukla uzaklaştırdı.
62' Ankaragücü'nde Tiago'nun ceza yayı üzerinden çektiği gelişine şutu farklı şekilde auta gitti.
70' Trabzonspor'da Joao Pereira, Jonathan Bolingi'ye yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.
71' Kullanılan serbest vuruşu Trabzonspor savunması uzaklaştırdı.
79' Abdülkadir Ömür'ün kullandığı köşe vuruşunu savunmada Emre Kılınç uzaklaştırdı, ardından ceza yayında topu önünde bulan Baker'ın gelişine vuruşu yandan auta gitti.
90' TRABZONSPOR 10 KİŞİ! Hakeme itirazlarından dolayı ikinci sarı kartını gören Joao Pereira oyun dışında kaldı.
Stat: Eryaman
Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, Mustafa Emre Eyisoy, Murat Ergin Gözütok
MKE Ankaragücü: Friedrich, Kitsiou, Sarlija, Pazdan, Pinto, Atakan Rıdvan Çankaya, Voca, Orkan Çınar, Alper Potuk, Lobjanidze, Borven
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira, Edgar, Vitor Hugo, Marlon, Abdulkadir Parmak, Abdülkadir Ömür, Baker, Ekuban, Nwakaeme, Afobe
Gol: Dk. 45+1 Baker (Trabzonspor)
Sarı kartlar: Dk. 5 Sarlija, Dk. 21 Kitsiou (MKE Ankaragücü)
Kırmızı kart: Dk. 90 Pereira (Trabzonspor)
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