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ÖZET | Ankaragücü 1-2 Fenerbahçe

08.05.2021 22:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig 40. haftasında Fenerbahçe, Ankaragücü ile karşı karşıya geldi. Son haftalara girilirken sarı lacivertliler, başkentte uzatmalarda bulduğu golle Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti. Ankaragücü - Fenerbahçe maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

ÖZET | Ankaragücü 1-2 Fenerbahçe

Süper Lig'de kümede kalma hesapları yapan Ankaragücü ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Başkent'te oynanan mücadelede kazanan 2-1'lik skorla konuk ekip Fenerbahçe oldu.

Ankaragücü'nün golünü 3. dakikada Alper Potuk kaydetti. Fenerbahçe'nin golleri 42. dakikada Ozan Tufan ve 90+6. dakikada Enner Valencia'dan geldi.

Bu beraberliğin ardından Ankaragücü 39, Fenerbahçe 77 puana ulaştı.

Süper Lig'de bir sonraki hafta Ankaragücü, Kasımpaşa'ya konuk olacak. Fenerbahçe, Sivasspor'u ağırlayacak.

GÖKHAN GÖNÜL YEDEK SOYUNDU

Fenerbahçe'de BB Erzurumspor maçında kırmızı kart cezası sebebiyle görev alamayan Gökhan Gönül, MKE Ankaragücü maçına yedek soyundu. Tecrübeli futbolcu cezasının bitmesinin ardından forma bekledi.

SARI-LACİVERTLİ EKİPTE 7 EKSİK

Fenerbahçe, MKE Ankaragücü maçına 7 futbolcusundan yoksun çıktı. Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan; Altay Bayındır, Serdar Aziz, Sadık Çiftpınar, Nazım Sangare, Diego Perotti, Sinan Gümüş ve Mbwana Samatta kadroda yer almadı.

ARDA GÜLER İLK KEZ

Fenerbahçe'de genç oyuncu Arda Güler, Süper Lig'de ilk kez maç kadrosuna dahil edildi. Sarı-lacivertli ekibin 16 yaşındaki orta saha oyuncusu MKE Ankaragücü maçı ile Süper Lig'de ilk kez maç kadrosuna girme heyecanını yaşadı.

MANSUR YAVAŞ TRİBÜNDE

MKE Ankaragücü ile Fenerbahçe arasında oynanan maçı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da takip etti. Mansur Yavaş, Eryaman Stadı'ndaki mücadeleyi protokol tribününden takip etti.

MAÇ ÖZETİ

3' MKE Ankaragücü öne geçti. Sosa'nın geri pasında araya girerek topu kapan Alper Potuk, ceza sahasına girdikten sonra etkili bir vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Harun Tekin'in solundan ağlara gönderdi: 1-0

11' Ev sahibi takımın ceza sahası dışından sol çaprazdan kazandığı serbest atışta Endri Çekiçi şutunu çekti. Kaleci Harun Tekin, güçlükle topu kornere çeldi.

20' Fenerbahçe'nin etkili atağında, sol çaprazdan topla hareketlenen Mert Hakan Yandaş, ceza sahasına girer girmez şutunu çekti. Kaleci Friedrich, üzerine gelen topu kontrol etti.

27' Endri Çekiçi'nin sağ kanattan ceza alanına ortasında altıpas içinde yükselen Alper Potuk, topa kafayı vurdu. Meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı çıktı.

42' Fenerbahçe skora denge getirdi. Sosa'nın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Valencia'nın ortasında altıpas önünde Ozan Tufan, şık bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1
(İkinci yarıdan dakikalar birazdan)

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü
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Okuyucu Yorumları 29 yorum
şampiyon fener en büyük fener alkışlayın laleler.
vale vale valenciaaaaaa
helal size
İşte buuuuuu

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