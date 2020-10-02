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ÖZET | Ankaragücü - Kayserispor: 0-1

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 02.10.2020 23:02 | Son Güncelleme

Süper Lig'in 4. haftasında MKE Ankaragücü ile Kayserispor karşı karşıya geldi. Konuk takım karşılaşmayı 1-0 kazandı. Ankaragücü - Kayserispor maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

ÖZET | Ankaragücü - Kayserispor: 0-1

Süper Lig'in 4. hafta mücadelesinde MKE Ankaragücü ile Kayserispor, Eryaman Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Deplasman ekibi mücadeleyi 1-0 kazandı.

Karşılaşmadaki tek gol 42. dakikada İlhan Parlak'ın ayağından geldi.

Bu sonuçla birlikte Kayserispor puanını 6'ya yükseltti. Henüz galibiyeti olmayan Ankaragücü ise 1 puanda kaldı.

Kayserispor, Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Sivasspor ile karşılaşacak. MKE Ankaragücü aynı haftada Rizespor'la deplasmanda karşılaşacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

  1. dakikada Pinto'nun sol kanattan ceza sahasına ortasına arka direkte Adzic'in yaptığı kafa vuruşunda, top üstten auta gitti.

  2. dakikada Adzic'in pasıyla topla buluşan Börven'in ceza sahasına girmeden çektiği sert şutta kaleci Lung, üzerine gelen meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.

  3. dakikada Lukasik'in savunmadan çıkarken kaptırdığı topla ceza sahasına doğru hareketlenen İlhan Parlak'ın ceza yayına girmeden çektiği şutta, meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı çıktı.

  4. dakikada Hes Kablo Kayserispor öne geçti. Ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan İlhan Parlak, plase bir vuruşla meşin yuvarlağı uzak köşeden ağlara yolladı: 0-1

  • dakikada Hasan Hüseyin Acar'ın sağ taraftan kullandığı köşe atışında Kolovetsios'un penaltı noktasının önünde yaptığı kafa vuruşunda, top yandan auta çıktı.

  • dakikada sağdan ceza sahasına giren Lobjanidze, dar bir açıda kaleciyle karşı karşıya kaldı. Lobjanidze'nin vuruşunda, kaleci Lung'dan seken top direğe çarparak kornere gitti.

  • dakikada Lobjanidze'nin pasında topla buluşarak sağdan ceza sahasına giren Kitsiou'nun vuruşunda, kaleci Lung meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol ederek net bir gol fırsatını engelledi.

  • dakikada Pinto, soldan ceza sahasına girerek topu arka direkteki Börven'e çıkardı. Börven, bomboş pozisyonda kötü bir vuruş yaparak meşin yuvarlağı üstten auta attı.

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    Okuyucu Yorumları 2 yorum
    Kim yendi?Ankaragücü mü,Kayserispor mu!???
    kayseri yeni loooooo amdinnnnnnn
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