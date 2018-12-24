Antalyaspor 0 - 0 Fenerbahçe

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Antalyaspor evinde Fenerbahçe'yi ağırladı. Konuk Fenerbahçe maça çok hızlı başladı. Henüz ilk dakikada savunma arkasına gönderilen topla buluşan Soldado, karşı karşıya pozisyonda Boffin'i geçemedi.

11'de Mehmet Ekici'nin kullandığı korner sonrası ceza sahası dışından Skrtel vuruşunu yaptı ancak top savunmadan döndü. Fenerbahçe cephesi penaltı itirazında bulundu ama hakem 'devam' dedi. Gol arayan Fenerbahçe'de 28. dakikada bu kez Hasan Ali kaleyi yokladı ancak Boffin topu parmaklarının ucuyla kornere çeldi. 40'da Mehmet Ekici'nin frikiği, 41'de ise Eljif'in röveşatası dışarı gidince ilk yarı 0-0 sona erdi.

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Fenerbahçe ikinci devreye de baskılı başladı. 53'te Mehmet EKici'nin müthiş şutunu Boffin aynı güzellikle kurtardı. 5 dakika sonra bu kez Ayew'in vuruşunda Boffin yine gole izin vermedi.

72'de Isla arka direkte inanılmaz bir golü kaçırırken, 3 dakika sonra Neustadter rakibine yaptığı faul sonrası ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek Fenerbahçe'yi 10 kişi bıraktı. 77. dakikada bu kez Eljif kaleyi yokladı ancak maçın yıldızı Boffin topu kornere tokatladı. Kornerden gelen topta Boffin bir kez daha kalesinde devleşti.