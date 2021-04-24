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ÖZET | Antalyaspor 0-1 Galatasaray

24.04.2021 22:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray, Antalyaspor'a konuk oldu. Sarı kırmızılılar deplasmanda Antalyaspor'u 1-0 mağlup etti. Antalyaspor - Galatasaray maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

ÖZET | Antalyaspor 0-1 Galatasaray

Süper Lig'in 37. haftasında Antalyaspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Sarı kırmızılılar 10 kişi kalan rakibi karşısında zorlandığı mücadelede Antalyaspor'u Mostafa Mohamed'in golüyle 1-0 mağlup etti. Antalyaspor - Galatasaray maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

FATİH TERİM'DEN 5 DEĞİŞİKLİK

Süper Lig'in 37. haftasında Fraport TAV Antalyaspor'a konuk olan Galatasaray, son maçına göre 5 değişiklikle sahaya çıktı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, ligde geçen hafta Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ilk 11'ine göre 5 değişiklikle takımını Antalyaspor karşısında sahaya sürdü.

Son 8 maçın sadece 2'sini kazanan sarı kırmızılı ekipte geçen hafta forma giyen Luyindama, Saracchi, Taylan Antalyalı, Feghouli ve Babel'in yerine Donk, Ömer Bayram, Etebo, Emre Akbaba ve Halil Dervişoğlu forma giydi.

DONK 150. MAÇINA ÇIKTI

Antalyaspor maçına ilk 11'de başlayan Ryan Donk, Galatasaray formasıyla 150. maçına çıktı.

Surinam asıllı Hollandalı futbolcu Galatasaray’da 106 Süper Lig, 12 Şampiyonlar Ligi, 4 Avrupa Ligi, 26 Türkiye Kupası ve 2 Türkiye Süper Kupası maçına çıktı.
Donk, bu maçlarda 8 gol attı.

Galatasaray Kulübünden yapılan açıklamada, "Galatasaray formasıyla 150. müsabakasını oynayan futbolcumuzu tebrik ediyoruz." denildi.

ANTALYASPOR'DA 3 DEĞİŞİKLİK

Fraport TAV Antalyaspor'da ise geçen hafta Atakaş Hatayspor karşısında ilk 11'de forma giyen Ali Eren İyican, Doğukan Sinik ve Hakan Özmert, teknik direktör Ersun Yanal tarafından yedek kulübesine çekildi.

Yanal, bu oyuncuların yerine Kudriashov, Bünyamin Balcı ve Ufuk Akyol'a şans verdi.
Karşılaşma öncesinde, hayatını kaybeden Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Tuncay Becedek için saygı duruşunda bulunuldu.

ANTALYASPOR - GALATASARAY MAÇ ÖZETİ

6' Ceza sahası dışında topla buluşan Fredy'nin yerden şutunda, meşin yuvarlak kaleci Muslera'da kaldı.

9' Sol kanattan ceza sahasına giren Ömer Bayram'ın ortasında, arka direkte uygun pozisyonda topa yükselen Emre Akbaba'nın kafa vuruşunda, top kale direğinin üzerinden auta gitti.

13' Emre Akbaba'nın pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Halil Dervişoğlu'nun sert şutunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

  1. dakikada kaleyi karşıdan gören bir noktada topla buluşan Emre Kılınç'ın yerden sert vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Boffin'in eliyle müdahalesinin ardından direğe çarptı. Oyun alanına dönen top, savunma oyuncuları tarafından uzaklaştırıldı.

  • dakikada kazanılan serbest vuruşu kullanan Ömer Bayram'ın sert vuruşunda, kaleci Boffin meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

    • 45+3. dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Kerem Aktürkoğlu'nun ortasında Antalyasporlu defans oyuncusundan seken topu kale önünde Halil Dervişoğlu kontrol etti. Halil'in şutunda meşin yuvarlağı Boffin'in ayaklarıyla güçlükle kornere çeldi.

    Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

    İkinci yarıdan dakikalar birazdan...

    MAÇ DETAYLARI

    Stat: Antalya

    Hakemler: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Süleyman Özay

    Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Bahadır Öztürk (Dk. 45 Ali Eren İyican), Kudriashov, Naldo, Mert Yılmaz, Bünyamin Balcı, Amilton, Ufuk Akyol, Fredy, Serdar Gürler (Dk. 21 Orgill), Podolski

    Galatasaray: Muslera, Şener Özbayraklı, Donk, Marcao, Ömer Bayram, Etebo, Emre Akbaba, Gedson Fernandes, Emre Kılınç, Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu

    Sarı kartlar: Dk. 26 Podolski, Dk. 33 Mert Yılmaz (Fraport TAV Antalyaspor)

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    Anahtar Kelimeler:
    Süper Lig Galatasaray Futbol Kulübü Antalyaspor
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