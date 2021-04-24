ÖZET | Antalyaspor 0-1 Galatasaray

Süper Lig'in 37. haftasında Antalyaspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Sarı kırmızılılar 10 kişi kalan rakibi karşısında zorlandığı mücadelede Antalyaspor'u Mostafa Mohamed'in golüyle 1-0 mağlup etti. Antalyaspor - Galatasaray maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

FATİH TERİM'DEN 5 DEĞİŞİKLİK

Süper Lig'in 37. haftasında Fraport TAV Antalyaspor'a konuk olan Galatasaray, son maçına göre 5 değişiklikle sahaya çıktı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, ligde geçen hafta Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ilk 11'ine göre 5 değişiklikle takımını Antalyaspor karşısında sahaya sürdü.

Son 8 maçın sadece 2'sini kazanan sarı kırmızılı ekipte geçen hafta forma giyen Luyindama, Saracchi, Taylan Antalyalı, Feghouli ve Babel'in yerine Donk, Ömer Bayram, Etebo, Emre Akbaba ve Halil Dervişoğlu forma giydi.

DONK 150. MAÇINA ÇIKTI

Antalyaspor maçına ilk 11'de başlayan Ryan Donk, Galatasaray formasıyla 150. maçına çıktı.

Surinam asıllı Hollandalı futbolcu Galatasaray’da 106 Süper Lig, 12 Şampiyonlar Ligi, 4 Avrupa Ligi, 26 Türkiye Kupası ve 2 Türkiye Süper Kupası maçına çıktı.

Donk, bu maçlarda 8 gol attı.