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ÖZET | Antalyaspor-Alanyaspor maç sonucu: 2-0

17.03.2021 22:43 | Son Güncelleme:
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ÖZET | Antalyaspor-Alanyaspor maç sonucu: 2-0

Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında Alanyaspor'u 2-0 yendi ve finale kaldı. Geçen sezon aynı aşamada rakibine kaybeden ve final şansını kaybeden Antalyaspor, bu sezon ise rakibini geçti ve Beşiktaş'ın rakibi oldu. Ersun Yanal yönetimindeki Antalyaspor böylece 21 yıl sonra Türkiye Kupası'nde finale ulaştı

Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında Antalyaspor evinde Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. Antalya Stadyumu'nda oynanan maçı Antalyaspor 2-0 kazandı ve finalde Beşiktaş'ın rakibi oldu.

Antalyaspor'a galibiyeti getiren goller, 18. dakikada Lukas Podolski ile 82. dakikada Hakan Özmert'ten geldi. Antalyaspor'da kaleci Boffin, 2. golün ardından büyük sevinç yaşadı ve gözyaşlarını tutamadı.

Beşiktaş ile Antalyaspor arasındaki Türkiye Kupası finalinin oynanacağı tarih ve stat, TFF tarafından daha sonra açıklanacak.

ERSUN YANAL'DAN 3 DEĞİŞİKLİK

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Alanyaspor'u konuk eden Fraport TAV Antalyaspor'da teknik direktör Ersun Yanal, takımının Süper Lig'in 30. haftasında rakibiyle yaptığı karşılaşmaya göre ilk 11'de 3 değişikliğe gitti.

Kırmızı-beyazlılarda Ersun Yanal'ın, rakiplerine 4-0 mağlup oldukları lig maçına göre daha ofansif bir kadroyu sahaya sürdüğü görüldü. Ligdeki Alanyaspor karşılaşmasında ilk 11'de forma giyen Orgill, Omar Imeri ve Naldo'nun yerine Podolski, Fredy ve Amilton görev yaptı.

ÇAĞDAŞ ATAN'IN TERCİHLERİ

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Konuk ekipte de teknik direktör Çağdaş Atan, lig maçına göre 3 değişikliğe giderek Siopis, Babacar ve Hasan Hüseyin Acar'ın yerine Ceyhun Gülselam, Berkan Kutlu ve Juanfran'a şans verdi.

MAÇTAN DAKİKALAR

17' dakikada Fraport TAV Antalyaspor öne geçti. Sağ kanattan gelişen ev sahibi ekip atağında, Bünyamin Balcı'nın pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Podolski, kendi etrafında döndükten sonra yaptığı sert vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Marafona'nın sağından ağlarla buluşturdu: 1-0

36' dakikada Tzavellas'ın ortasında iyi yükselen Ceyhun Gülselam'ın kafa vuruşunda, top auta gitti.

37' dakikada Eren Albayrak'ın hatalı pasında ceza sahası çizgisi üzerinde uygun pozisyonda topla buluşan Salih Uçan'ın sert vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Boffin'de kaldı.

43' dakikada Antalyaspor ikinci gole yaklaştı. Ev sahibi ekibin hızlı gelişen atağında, Podolski'nin pasında kaleci Marafona ile karşı karşıya kalan Bünyamin Balcı'nın yerden vuruşunda, top auta çıktı.

44' dakikada Eren Albayrak'ın pasında ceza sahası çizgisi üzerinde uygun pozisyonda topla buluşan Podolski'nin sert vuruşunda, meşin yuvarlak kale direğinin yanından auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Antalyaspor’un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı

65'dakikada sol kanattan Salih Uçan köşe vuruşunu kullandı uygun durumda Tzavellas kafayı vurdu top az farkla auta gitti

GOL | 82. dakikada Fraport TAV Antalyaspor 2-0 öne geçti. Hakan Özmert ceza sahası dışından klas bir vuruş yaptı ve golü attı.

Maçı Fraport TAV Antalyaspor 2-0 galip bitirdi ve finale kaldı

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Kupa bjk ye hayırlı olsun

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