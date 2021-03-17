ÖZET | Antalyaspor-Alanyaspor maç sonucu: 2-0

Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında Antalyaspor evinde Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. Antalya Stadyumu'nda oynanan maçı Antalyaspor 2-0 kazandı ve finalde Beşiktaş'ın rakibi oldu.

Antalyaspor'a galibiyeti getiren goller, 18. dakikada Lukas Podolski ile 82. dakikada Hakan Özmert'ten geldi. Antalyaspor'da kaleci Boffin, 2. golün ardından büyük sevinç yaşadı ve gözyaşlarını tutamadı.

Beşiktaş ile Antalyaspor arasındaki Türkiye Kupası finalinin oynanacağı tarih ve stat, TFF tarafından daha sonra açıklanacak.

ERSUN YANAL'DAN 3 DEĞİŞİKLİK

Alanyaspor'u konuk eden Fraport TAV Antalyaspor'da teknik direktör Ersun Yanal, takımının Süper Lig'in 30. haftasında rakibiyle yaptığı karşılaşmaya göre ilk 11'de 3 değişikliğe gitti.

Kırmızı-beyazlılarda Ersun Yanal'ın, rakiplerine 4-0 mağlup oldukları lig maçına göre daha ofansif bir kadroyu sahaya sürdüğü görüldü. Ligdeki Alanyaspor karşılaşmasında ilk 11'de forma giyen Orgill, Omar Imeri ve Naldo'nun yerine Podolski, Fredy ve Amilton görev yaptı.

ÇAĞDAŞ ATAN'IN TERCİHLERİ

Konuk ekipte de teknik direktör Çağdaş Atan, lig maçına göre 3 değişikliğe giderek Siopis, Babacar ve Hasan Hüseyin Acar'ın yerine Ceyhun Gülselam, Berkan Kutlu ve Juanfran'a şans verdi.