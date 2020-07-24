ÖZET | Antalyaspor-Galatasaray: 2-2

Süper Lig 2019-2020 sezonu 34. ve son hafta mücadelesinde Fraport TAV Antalyaspor Galatasaray'ı ağırladı. İki takım için de sezonun son maçı olan karşılaşma sıkı bir çekişmeye sahne oldu. Maç 2-2'lik skorla sonuçlandı.
GOL! 18. dakikada Eren Albayrak’ın sol kanattan penaltı noktası üzerine ortasında Fredy gelişine düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi. 1-0
dakikada Ömer Bayram’ın sağ kanattan ceza alanına gönderdiği topa hareketlenen Feghouli’nin, yakın mesafeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalenin solundan az farkla auta çıktı.
GOL! 58. dakikada Saracchi Galatasaray'a beraberliği getiren golü atıyor. Maçta eşitlik var. Ceza sahasının önünde Doğukan Sinik'den topu kapan Adem Büyük pasını ceza alanındaki Marcelo Saracchi'ye aktarıyor. Marcelo Saracchi'nin bekletmeden sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak Ferhat Kaplan'ın yanından ağlarla buluşuyor.
GOL! 65. dakikada Belhanda'nın penaltıdan attığı golle Galatasaray maçta 2-1 öne geçti.
GOL! 90+3. dakikada Antalyaspor Blaco'nun golüyle eşitliği sağladı!
Maçın sonuna en az +5 dakika ilave edildi. Maçın geriye kalan dakikalarında tehlikeli atak olmayınca, karşılaşma 2-2'lik skorla tamamlandı.
Stat: Antalya
Hakemler: Suat Arslanboğa, Cemal Bingün, Özgür Ertem
Antalyaspor:Ferhat Kaplan - Veysel Sarı - Eren Albayrak - Nazım Sangare - Fedor Kudryashov - Ufuk Akyol - Doğukan Sinik - Amilton - Fredy - Bünyamin Balcı - Adis Jahovic
Galatasaray:Okan Koçuk - Ryan Donk - Marcelo Saracchi - Martin Linnes - Marcao - Emre Akbaba - Jean Michael Seri - Sofiane Feghouli - Taylan Antalyalı - Younes Belhanda - Adem Büyük
Gol: Fredy, Blanco (Fraport TAV Antalyasppor), Saracchi,Belhanda (Galatasaray)
Sarı kart: Linnes (Galatasaray)
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