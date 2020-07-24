ÖZET | Antalyaspor-Galatasaray: 2-2

Süper Lig 2019-2020 sezonu 34. ve son hafta mücadelesinde Fraport TAV Antalyaspor Galatasaray'ı ağırladı. İki takım için de sezonun son maçı olan karşılaşma sıkı bir çekişmeye sahne oldu. Maç 2-2'lik skorla sonuçlandı.

MAÇ BAŞLADI

GOL! 18. dakikada Eren Albayrak’ın sol kanattan penaltı noktası üzerine ortasında Fredy gelişine düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi. 1-0

dakikada Ömer Bayram’ın sağ kanattan ceza alanına gönderdiği topa hareketlenen Feghouli’nin, yakın mesafeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalenin solundan az farkla auta çıktı. dakikada Doğukan Sinik’in pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Sangare’nin sert şutu kalecide kaldı.

dakikada Doğukan Sinik’in ceza sahası içi sol çaprazdan sert şutunu kaleci son anda parmaklarının ucuyla kornere çeldi.

İKİNCİ YARI BAŞLADI

dakikada Fredy ile yaptığı verkaç sonrasında ceza alanında topla buluşan Eren Albayrak'ın, sol çaprazdan karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta açıyı iyi kapatan Okan Koçuk pozisyonu önlemeyi başarıyor.

GOL! 58. dakikada Saracchi Galatasaray'a beraberliği getiren golü atıyor. Maçta eşitlik var. Ceza sahasının önünde Doğukan Sinik'den topu kapan Adem Büyük pasını ceza alanındaki Marcelo Saracchi'ye aktarıyor. Marcelo Saracchi'nin bekletmeden sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak Ferhat Kaplan'ın yanından ağlarla buluşuyor.

GOL! 65. dakikada Belhanda'nın penaltıdan attığı golle Galatasaray maçta 2-1 öne geçti.

dakikada Antalyaspor gole çok yaklaştı. Kornere çıkan top tehlikeli bir pozisyona sahne oldu.

dakikada Feghouli sağ çaprazdan kaleciyle karşı karşıya kaldı. Çektiği sert şutu Antalyaspor kalecisi Ferhat son anda kurtardı.

GOL! 90+3. dakikada Antalyaspor Blaco'nun golüyle eşitliği sağladı!