ÖZET | Antalyaspor - Sivasspor maç sonucu: 0-0

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Antalyaspor evinde Sivasspor ile karşı karşıya geldi. Sivasspor'un kırmızı kart görerek 10 kişi kaldığı mücadele gol yememeyi başardı ve Antalyaspor ile 0-0 berabere kaldı. Antalyaspor - Sivasspor maç özeti ve maçın detayları haberimizde...
Antalya Stadı'nda oynanan mücadelenin 90 dakikası sonunda gol sesi çıkmadı ve mücadele golsüz sona erdi.
Sivasspor'da Cofie, 41. dakikada rakibine yaptığı hareketin ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Mücadelenin rövanşı, 13 Şubat günü 20:30'da Sivas'ta oynanacak.
dakikada ceza sahasına giren Hakan Özmert'in şutunda, top Demir Grup Sivasspor savunmasından sekerek kornere gitti.
dakikada Yatabare'nin ceza sahası dışından şutunda, kaleci Ferhat Kaplan meşin yuvarlağı kornere çeldi.
dakikada Yatabare'nin ara pasında ceza sahası dışında topla buluşan Yasin Öztekin, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun şutunda kaleci Ferhat Kaplan iki hamlede meşin yuvarlağı kontrol etti.
dakikada Demir Grup Sivasspor 10 kişi kaldı. Maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu, Isaac Cofie'nin Eren Albayrak'a sert müdahalesini şiddetli faul olarak değerlendirip, bu oyuncuyu direkt kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.
dakikada Ufuk Akyol’un pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Harun Alpsoy’un şutu kalecide kaldı.
dakikada Hakan Özmert’in köşe vuruşunda ceza alanı içinde Salih Dursun’un kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.
Stat: Antalya
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Erdinç Sezertam, Mustafa Sönmez
Antalyaspor: Ferhat Kaplan, Salih Dursun, Ufuk Akyol, Ersan Adem Gülüm (Dk. 85 Bünyamin Balcı), Eren Albayrak, N'Dinga, Harun Alpsoy (Dk. 77 Chico), Hakan Özmert, Charles, Doğukan Sinik (Dk. 60 Amilton), Mukairu
Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Papp, Camara, Caner Osmanpaşa, Ziya Erdal, Cofie, Erdoğan Yeşilyurt (Dk. 66 Skuletic), Hakan Arslan, Mert Hakan Yandaş (Dk. 90 Uğur Çiftçi), Yasin Öztekin (Dk. 46 Fatih Aksoy), Yatabare
Kırmızı kart: Dk. 41 Cofie (Demir Grup Sivasspor)
Sarı kartlar: Dk. 72 Fatih Aksoy, Dk. 86 Skuletic (Demir Grup Sivasspor)
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