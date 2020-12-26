SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İngiltere
  4. ÖZET | Arsenal 3-1 Chelsea

ÖZET | Arsenal 3-1 Chelsea

İNGİLTERE HABERLERİ  | 26.12.2020 23:01 | Son Güncelleme

Premier Lig'in 15. haftasında Arsenal ile Chelsea karşı karşıya geldi.

ÖZET | Arsenal 3-1 Chelsea

Premier Lig'in 15. haftasında Arsenal ile Chelsea karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip maçı 3-1 kazandı.

Karşılaşmada ilk gol 34. dakikada Lacazette'nin penaltıdan attığı golle geldi. 44. dakikada Xhaka'nın harika frikik golü farkı 2'ye çıkardı. Arsenal, 2. yarı tutuk başlamasına rağmen 56. dakikada Saka'nın şık aşırtma golüyle 3 farkı yakaladı.

Maçta Chelsea'nin tek golü ise 87. dakikada genç yıldız Tammy Abraham'dan geldi. 90+1. dakikada ise Jorginho, penaltı atışından yararlanamadı.

7 MAÇ SONRA KAZANDI

Bu sonuçla birlikte Arsenal, puanını 17'ye yükseltti ve biraz olsun nefes aldı. Topçular tam 7 maç sonra ligde maç kazandı. Chelsea ise 25 puanla 6. sırada kaldı.

Topçular, Premier Lig'in 16. haftasında Brighton'a konuk olacak. Chelsea ise aynı haftada sahasında Aston Villa ile karşılaşacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERSavaşçı sezona bomba gibi başlıyor! Karadağlı'dan sonra Survivor yarışmacısı da dahil olduSavaşçı sezona bomba gibi başlıyor! Karadağlı'dan sonra Survivor yarışmacısı da dahil oldu
Yapay zekadan şampiyonluk tahminiYapay zekadan şampiyonluk tahmini
No To Racism ne demek?No To Racism ne demek?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
'Sağlık çalışanıyım' dedi ama cezadan kurtulamadı
'Sağlık çalışanıyım' dedi ama cezadan kurtulamadı
Ailece yapıyorlarmış! Böyle yakalandılar
Ailece yapıyorlarmış! Böyle yakalandılar
Masumlar Apartmanı'nda büyük sürpriz! Safiye'nin şaşırtan değişimi
Masumlar Apartmanı'nda büyük sürpriz! Safiye'nin şaşırtan değişimi
Tarihte görülmemiş ayrılık! Haberi uçakta öğrendiler...
Tarihte görülmemiş ayrılık! Haberi uçakta öğrendiler...
Dünyanın en genç kulüp başkanı Covid-19 pozitif
Dünyanın en genç kulüp başkanı Covid-19 pozitif
PSG''de Pochettino dönemi
PSG''de Pochettino dönemi
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!
Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!
Bahattin Şimşek'e şok ceza
Bahattin Şimşek'e şok ceza
Ünlü isimlerin ünlü çocukları
Ünlü isimlerin ünlü çocukları
Ahmet Çakar: Utanmazlar, Allah belanızı versin!
Ahmet Çakar: Utanmazlar, Allah belanızı versin!
Hükmen mağlubiyet yolda! İkinci yarıda 6 yabancı ile oynadılar!
Hükmen mağlubiyet yolda! İkinci yarıda 6 yabancı ile oynadılar!
Barcelona'dan Arda Turan paylaşımı!
Barcelona'dan Arda Turan paylaşımı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ÖZET | Arsenal 3-1 Chelsea
Arsenal durdu durdu, Chelsea'ye patladı
Klopp: Ayrılmak isteyeni zorla tutamayız
Klopp'tan Salah için ayrılık açıklaması!
Mikel Arteta, ligde kalma hesapları yapıyor
Arteta ligde kalmak hesapları yapıyor
Yapay zekanın tahmini; Liverpool şampiyon olacak
Yapay zekadan şampiyonluk tahmini
Manchester City'de 4 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Manchester City'de koronavirüs şoku!
ÖZET | Stoke City - Tottenham maç sonucu: 1-3
Tottenham, Stoke City'yi eledi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.