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  4. ÖZET | Aston Villa 1 - 6 Manchester City (Agüero tarihe geçti)

ÖZET | Aston Villa 1 - 6 Manchester City (Agüero tarihe geçti)

İNGİLTERE HABERLERİ  | 12.01.2020 21:45 | Son Güncelleme

İngiltere Premier Lig'de oynanan maçta Manchester City, deplasmanda Aston Villa'yı 6-1 yendi. Maçta hat-trick yapan Sergio Agüero, 176 golle Thierry Henry'yi geçerek lig tarihinin en çok gol atan yabancı futbolcusu oldu. Arjantinli yıldız ayrıca 12 kezle de ligin en fazla hat-trick yapan oyuncusu unvanını elde etti.

ÖZET | Aston Villa 1 - 6 Manchester City (Agüero tarihe geçti)

Şampiyonluk yarışında Liverpool'un gerisine düşen Manchester City, 22. hafta mücadelesinde Aston Villa'ya konuk oldu.

Arjantinli yıldızı Sergio Agüero'nun "hat-trick" yaptığı maçta Manchester ekibinin diğer gollerini Riyad Mahrez (2) ve Gabriel Jesus atarken, ev sahibi ekibin tek golünü penaltıdan Anwar El Ghazi kaydetti.

İngiltere Premier Lig'de 176 gole ulaşan Agüero, Thierry Henry'yi geçerek lig tarihinin en çok gol atan yabancı futbolcusu olurken, 12 kezle de ligin en fazla hat-trick yapan oyuncusu unvanını elde etti.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Aston Villa İngiltere Premier Lig Manchester City Sergio Agüero thierry henry

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