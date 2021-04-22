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ÖZET | Aston Villa - Manchester City maç sonucu: 1-2

22.04.2021 07:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere Premier Lig’in 32. haftasında Manchester City, deplasmanda Aston Villa'yı 2-1 mağlup etti.

ÖZET | Aston Villa - Manchester City maç sonucu: 1-2

Aston Villa, ligde lider konumda bulunan Manchester City'i Villa Park Stadı'nda konuk etti. Maça hızlı başlayan ev sahibi takım 1. dakikada John McGinn'in attığı golle 1-0 öne geçti.

Guardiola'nın öğrencileri, 22. dakikada Phil Foden ve 40. dakikada Rodri'nin attığı gollerle ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı. İspanyol teknik direktör Pep Guardiola'nın öğrencileri ikinci yarısında gol sesi çıkmayan karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

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Manchester City'de John Stones 44. dakikada, Aston Villa'dan Matty Cash 57. dakikada kırmızı kart görerek takımlarını 10 kişi bıraktı.

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Manchester City'de forma giyen Türk asıllı Alman milli futbolcu İlkay Gündoğan maçın 90 dakikasında görev aldı. Bu sonuçla Manchester City puanını 77'ye yükseltirken, Aston Villa 44 puanda kaldı.

KAYNAK: AA
FOTOĞRAFLAR: REUTERS

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Anahtar Kelimeler:
İngiltere Aston Villa
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