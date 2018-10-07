SPOR

Atiker Konyaspor 2 - 2 Beşiktaş

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 07.10.2018 22:35 | Son Güncelleme

10 kişilik Beşiktaş, Konya'da galibiyeti 90+4'te kaçırdı! Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş, Atiker Konyaspor'la deplasmanda 2-2 berabere kaldı. İlk yarıda Vida'nın atılmasıyla 10 kişi kalan ve penaltı golüyle geri düşen Beşiktaş, ikinci yarıda müthiş bir geri dönüşe imza attı ve skoru 2-1'e getirdi. Maçın bu skorla bitmesi beklenirken Atiker Konyaspor, 90+4'te golü buldu ve mücadele 2-2 sona erdi.

Atiker Konyaspor 2 - 2 Beşiktaş

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Atiker Konyaspor ile karşı karşıya geldi. Büyük heyecana sahne olan karşılaşmada Atiker Konyaspor ile Beşiktaş sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

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Beşiktaş'ın gollerini 79. dakikada Vagner Love, 80. dakikada Jeremain Lens atttı.

Atiker Konyaspor'un gollerini 31. dakikada penaltıdan Yatabare ve 90+5. dakikada Hurtado kaydetti. Yatabare 52. dakikada bir penaltı atışından da yararlanamadı.

Bu sonucun ardından Beşiktaş Spor Toto Süper Lig'deki puanını 15'e çıkarırken, Atiker Konyaspor'un puanı 12 oldu.

Beşiktaş, ligin 9. haftasında deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak. Atiker Konyaspor ise deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

18. dakikada Hurtado'nun orta sahadan gönderdiği topa Skubic'in bekletmeden vuruşunda, altıpas üzerinde bulunan Yatabare dokunamadı.
26. dakikada Skubic'in pasında Milosevic'in şutunda kaleci Karius, topa hakim oldu.
28. dakikada Skubic'in ceza sahası içerisinden pasında, Ömer Ali Şahiner topu bekletmeden kaleye gönderdi. Vida'nın altıpas içerisinde topa elle müdahalesinde hakem Ümit Öztürk, penaltı noktasını gösterdi. Vida, kırmızı kartla oyundan atıldı.
30. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Yatabare'nin kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0
35. dakikada Ljajic'in kullandığı serbest vuruşta top az farkla yandan auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Atiker Konyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı

49. dakikada Konyaspor’un kullandığı köşe vuruşunda Medel, ceza sahası içinde Uğur Demirok’u düşürünce hakem penaltı noktasını gösterdi. Ardından VAR’dan gelen uyarı üzerine hakem pozisyonu izledi ancak kararını değiştirmedi.
52. dakikada penaltı atışı için topun başına gelen Yatabare, meşin yuvarlağı üstten auta gönderdi.
64. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazdan Caner’in kullandığı serbest vuruşta top kalenin üstünden dışarı gitti.
79. dakikada sağ kanattan Oğuzhan’ın ortasında kale önünde Love’ın kafa vuruşu filelerle buluştu. 1-1
80. dakikada Lens’in ara pasında sağdan ceza sahasında topla buluşan Babel, tekrar Lens’i gördü. Bu oyuncunun penaltı noktası üzerinden şutunda top filelere gitti.
90+3. dakikada Traore’nin ceza sahası dışı sağ çaprazdan şutunda kaleye giden topu Gökhan Gönül kafayla çizgiden çıkardı.
90+4. dakikada sağ kanattan Ömer Ali’nin kullandığı köşe vuruşunda arka direkte bomboş durumda Hurtado kafayla topu ağlara yolladı. 2-2

Stat: Konya Büyükşehir Belediye
Hakemler: Ümit Öztürk xx, Ali Saygın Ögel xx, Osman Gökhan Bilir xx
Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı xx, Uğur Demirok x, Ferhat Öztorun x, Diagne x (Traore dk. 84 ?), Skubic xx, Jonsson x (Hadziahmetovic dk. 75 x), Milosevic x (Fofana dk. 64 x), Hurtado x, Ömer Ali Şahiner xx, Volkan Fındıklı x, Yatabare x
Beşiktaş: Karius xx, Pepe xx, Gökhan Gönül xx, Caner Erkin xx, Vida xx, Babel xxx, Medel xx, Ljajic x (Oğuzhan dk. 75 xx), Atiba xx, Quaresma x (Lens dk. 46 xxx), Love xxx (Roco dk. 89 ?)
Goller: Yatabare (dk. 30 pen.), Hurtado (dk. 90+4) (Atiker Konyaspor), Love (dk. 79), Lens (dk. 80) (Beşiktaş)
Kırmızı kart: Vida (dk. 28) (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Volkan Fındıklı, Diagne, Ömer Ali, Ferhat Öztorun, Skubic, Fofana (Atiker Konyaspor), Quaresma, Ljajic, Lens, Pepe, Babel (Beşiktaş)

MAÇTAN NOTLAR

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Atiker Konyaspor'a konuk oldukları müsabakada, UEFA Avrupa Ligi'nde oynadıkları Malmö maçına göre ilk 11'de 3 değişikliğe gitti.

Güneş, Malmö maçının 11'inde yer alan Gökhan Töre, Lens ve Necip Uysal'ın yerine Atiker Konyaspor karşısında Babel, Quaresma ve Atiba'ya şans verdi.

Beşiktaş karşılaşmaya, Karius, Gökhan Gönül, Pepe, Vida, Caner Erkin, Hutchinson, Medel, Qaresma, Ljajic, Babel ve Love 11'iyle başladı.

Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Adriano ise kadroya dahil edilmedi.

Öte yandan Beşiktaş taraftarları kendilerine ayrılan tribünü tamamen doldurdu.

Atiker Konyaspor'da 3 değişiklik

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, ligin 7. haftasındaki Göztepe maçına göre ilk 11'de 3 değişiklik yaptı.

Çalımbay, Göztepe maçında ilk 11'de yer alan Selim Ay, Jevtovic ve Fofana'nın yerine Diagne, Volkan Fındıklı ve Hurtado'yu sahaya sürdü.

Atiker Konyaspor, karşılaşmaya Serkan Kırıntılı, Skubic, Diagne, Uğur Demirok, Ferhat Öztorun, Jonsson, Volkan Fındıklı, Ömer Ali Şahiner, Hurtado, Milosevic ve Yatabare 11'iyle başladı.

Ev sahibi ekipte Adis Jahovic, Yeni Amasyaspor ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle 2 maç ceza aldığı için kadroda yer almadı. Ali Turan, Jevtovic ve Filipovic ise sakatlıkları nediyle kadroya dahil edilmedi.

Yeşil-beyazlı futbolcular, destek olmak için maça kollarında Türk Kızılay'ının ambleminin bulunduğu formayla çıktı.

Batman'ın Gercüş ilçesi kırsalında terör örgütü PKK mensuplarınca düzenlenen saldırıda şehit olan askerler için saygı duruşunda bulunuldu. Öte yandan güney trübünündeki taraftarlar, kartonlarla Türk Bayrağı oluşturdu.

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Atiker Konyaspor Spor Toto Süper Lig

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
yensede bala yenecekti tebrikler konya
Bu hakemi birdaha Besiktas macina veremezler katliam cikar..!! Fikret Orman bu hakem birdaha Beaiktasin macina verilirse baskanligi birak git o kadar soyluyorum
sekiztaşlı rıza elinden geleni yaptı maçı vermek için fofana traore gibi adamları yedek başlatıyo şaka gibi
tff toroglu karar vermiş ne futbolu Sizin gibiler varken ne futbol gelişir ne de organizasyonlar ülkemize gelir!!! Yazıklar olsun!
Şenol hoca ne oluyor bu takıma yok mu bunun bi çaresi hep yan top hep geri top sonuç kocaman 0
Sarı civciv ile Kara kargaya geçmiş olsun...Babanız Aslan..! lideriniz Cimbom
ŞAMPİYON GALATASARAY
süper maç oldu ama korkak rıza hoca var resmen korkak ya
ışidspor 2 beşiktaş 2 yazıklar olsun ısidlileri yenemediniz
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