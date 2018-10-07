Atiker Konyaspor 2 - 2 Beşiktaş

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Atiker Konyaspor ile karşı karşıya geldi. Büyük heyecana sahne olan karşılaşmada Atiker Konyaspor ile Beşiktaş sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. SPOR TOTO SÜPER LİG PUAN DURUMU İÇİN TIKLAYIN! Beşiktaş'ın gollerini 79. dakikada Vagner Love, 80. dakikada Jeremain Lens atttı. Atiker Konyaspor'un gollerini 31. dakikada penaltıdan Yatabare ve 90+5. dakikada Hurtado kaydetti. Yatabare 52. dakikada bir penaltı atışından da yararlanamadı. Bu sonucun ardından Beşiktaş Spor Toto Süper Lig'deki puanını 15'e çıkarırken, Atiker Konyaspor'un puanı 12 oldu. Beşiktaş, ligin 9. haftasında deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak. Atiker Konyaspor ise deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. MAÇTAN DAKİKALAR 18. dakikada Hurtado'nun orta sahadan gönderdiği topa Skubic'in bekletmeden vuruşunda, altıpas üzerinde bulunan Yatabare dokunamadı.

26. dakikada Skubic'in pasında Milosevic'in şutunda kaleci Karius, topa hakim oldu.

28. dakikada Skubic'in ceza sahası içerisinden pasında, Ömer Ali Şahiner topu bekletmeden kaleye gönderdi. Vida'nın altıpas içerisinde topa elle müdahalesinde hakem Ümit Öztürk, penaltı noktasını gösterdi. Vida, kırmızı kartla oyundan atıldı.

30. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Yatabare'nin kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0

35. dakikada Ljajic'in kullandığı serbest vuruşta top az farkla yandan auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Atiker Konyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. İkinci yarı 49. dakikada Konyaspor’un kullandığı köşe vuruşunda Medel, ceza sahası içinde Uğur Demirok’u düşürünce hakem penaltı noktasını gösterdi. Ardından VAR’dan gelen uyarı üzerine hakem pozisyonu izledi ancak kararını değiştirmedi.

52. dakikada penaltı atışı için topun başına gelen Yatabare, meşin yuvarlağı üstten auta gönderdi.

64. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazdan Caner’in kullandığı serbest vuruşta top kalenin üstünden dışarı gitti.

79. dakikada sağ kanattan Oğuzhan’ın ortasında kale önünde Love’ın kafa vuruşu filelerle buluştu. 1-1

80. dakikada Lens’in ara pasında sağdan ceza sahasında topla buluşan Babel, tekrar Lens’i gördü. Bu oyuncunun penaltı noktası üzerinden şutunda top filelere gitti.

90+3. dakikada Traore’nin ceza sahası dışı sağ çaprazdan şutunda kaleye giden topu Gökhan Gönül kafayla çizgiden çıkardı.

90+4. dakikada sağ kanattan Ömer Ali’nin kullandığı köşe vuruşunda arka direkte bomboş durumda Hurtado kafayla topu ağlara yolladı. 2-2

Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Ümit Öztürk xx, Ali Saygın Ögel xx, Osman Gökhan Bilir xx

Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı xx, Uğur Demirok x, Ferhat Öztorun x, Diagne x (Traore dk. 84 ?), Skubic xx, Jonsson x (Hadziahmetovic dk. 75 x), Milosevic x (Fofana dk. 64 x), Hurtado x, Ömer Ali Şahiner xx, Volkan Fındıklı x, Yatabare x

Beşiktaş: Karius xx, Pepe xx, Gökhan Gönül xx, Caner Erkin xx, Vida xx, Babel xxx, Medel xx, Ljajic x (Oğuzhan dk. 75 xx), Atiba xx, Quaresma x (Lens dk. 46 xxx), Love xxx (Roco dk. 89 ?)

Goller: Yatabare (dk. 30 pen.), Hurtado (dk. 90+4) (Atiker Konyaspor), Love (dk. 79), Lens (dk. 80) (Beşiktaş)

Kırmızı kart: Vida (dk. 28) (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Volkan Fındıklı, Diagne, Ömer Ali, Ferhat Öztorun, Skubic, Fofana (Atiker Konyaspor), Quaresma, Ljajic, Lens, Pepe, Babel (Beşiktaş) MAÇTAN NOTLAR Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Atiker Konyaspor'a konuk oldukları müsabakada, UEFA Avrupa Ligi'nde oynadıkları Malmö maçına göre ilk 11'de 3 değişikliğe gitti.