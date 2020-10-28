ÖZET | Atletico Madrid 3-2 Salzburg

Şampiyonlar Ligi A Grubu 2. hafta maçında Atletico Madrid ile Salzburg karşı karşıya geldi. Wanda Metropolitano'daki nefes kesen mücadeleyi Atletico Madrid 3-2'lik skorla kazandı.
Atletico Madrid 29. dakikada Llorente ile öne geçerken, Salzburg 40. dakikada Szoboszlai ve 47. dakikada Berisha'nın golleriyle üstünlüğü yakaladı. 52. ve 85. dakikalarda ağları sarsan Atletico Madrid'in rekor transferi Joao Felix, takımına galibiyeti getirdi.
Atletico Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı son 23 iç saha maçının sadece birini kaybetti.
Bu sonuçla Atletico Madrid, ilk haftadaki Bayern yenilgisinin ardından ilk galibiyetini alarak 3 puanı aldı. Açılış haftasında Lokomotiv Moskova ile berabere kalan Salzburg ise 1 puanda kaldı.
Grubun 3. haftasında Atletico Madrid, deplasmanda Lokomotiv Moskova ile karşı karşıya gelecekken, Salzburg ise evinde Bayern Münih'i konuk edecek.
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