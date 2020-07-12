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ÖZET | Atletico Madrid - Real Betis maç sonucu: 1-0

İSPANYA HABERLERİ  | 12.07.2020 07:26 | Son Güncelleme

Atletico Madrid, La Liga'nın bitimine 2 hafta kala Real Betis'i konuk ettiği maçı 33 dakika 10 kişi oynamasına rağmen kazanarak 3 puanı aldı.

ÖZET | Atletico Madrid - Real Betis maç sonucu: 1-0

La Liga 36. hafta mücadelesinde Atletico Madrid sahasında Real Betis'i konuk etti.

Wanda Metropolitano'da oynanan karşılaşma 1-0'lık Atletico Madrid üstünlüğü ile sona erdi ve bitime 2 hafta kala Simeone'nin öğrencileri 3. sıradaki yerini korudu.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona ererken 57. dakikada Atletico Madrid Hermoso'nun kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. Kalan dakikalarda Betis etkili olmaya çalışsa da golü bulmayı başaramadı ve Atletico'nun imdadına Diego Costa yetişti. 74. dakikada Carrasco'nun asistinde golü atan Diego Costa takımına galibiyeti getiren isim oldu ve Atletico Madrid sahadan 1-0'lık üstünlükle ayrıldı.

Bu sonucun ardından Atletico Madrid 66 puana yükseldi ve Sevilla'nın üzerinde, Barcelona'nın altında olacak şekilde 3. sıradaki yerini korudu. Bu sezon istikrarsız bir görüntü çizen Real Betis ise 41 puanda kaldı.

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