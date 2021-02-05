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ÖZET | Barcelona - Anadolu Efes maç sonucu: 86 - 88

05.02.2021 08:15 | Son Güncelleme:
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ÖZET | Barcelona - Anadolu Efes maç sonucu: 86 - 88

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 24. haftasında konuk olduğu İspanyol ekibi Barcelona'yı 88-86 yendi.

Barcelona kentindeki Blaugrana Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 27-22 önde geçen Anadolu Efes, soyunma odasına 53-50 üstünlükle gitti. Son 10 dakikaya da 7 sayı farkla (65-72) önde giren Anadolu Efes, sahadan 88-86 galip ayrıldı.

Anadolu Efes'ten Micic, 26 sayı ve 5 asistle karşılaşmanın en etkili ismi oldu. Larkin 19 sayı, Sertaç Şanlı da 12 sayı, 8 ribauntluk katkıda bulundu. Barcelona cephesinde Mirotic 24 sayı, 5 ribaunt, Davies 14 sayı, 7 ribauntla mücadele etti. Bir maç eksiği bulunan Anadolu Efes, 13. galibiyetini aldı. Ligin zirvesindeki Barcelona ise 7. mağlubiyetini yaşadı

KAYNAK: AA
FOTOĞRAF: AA


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