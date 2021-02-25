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ÖZET | Barcelona - Elche maç sonucu: 3-0

25.02.2021 09:26 | Son Güncelleme:
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ÖZET | Barcelona - Elche maç sonucu: 3-0

İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) ilk haftanın erteleme maçında Barcelona, sahasında Elche'yi 3-0 mağlup etti.

Barcelona erteleme maçında Elche'yi farklı yendi. İlk yarısı 0-0 sona eren karşılaşmada, Barcelona'nın gollerini Lionel Messi (Dk. 48 ve Dk. 69) ve Jordi Alba (Dk. 73) kaydetti.

Barcelona aldığı galibiyetle puanını 50'ye çıkarırken, düşme hattında bulunan Elche 21 puanda kaldı. Diğer yandan La Liga'da gol krallığı yarışında toplam gol sayısını 18'e çıkaran Messi ilk sıraya yükseldi. Atletico Madrid'in Uruguaylı forveti Luis Suarez 16 golle 2. sırada bulunuyor.

KAYNAK: AA
FOTOĞRAF: REUTERS


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İspanya
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