ÖZET | Barcelona - Real Madrid: 1-3

Karşılaşmanın 61. dakikasında Real Madrid, VAR incelemesinin ardından penaltı kazandı. Maçın hakemi Juan Martinez Munuera, Sergio Ramos'un yerde kaldığı pozisyonu VAR ekranında inceledi ve penaltı kararı verdi. Ramos da topun başına geldi ve ağları sarsarak takımını öne geçirdi.

Bu sonucun ardından Real Madrid, son 5 maçtaki 4. galibiyetini aldı ve 13 puana yükseldi. 3 maçtır kazanamayan Barcelona ise 7 puanla, 10. sırada kaldı.

ANSU FATI GOL ATAN EN GENÇ 2. OYUNCU

Barcelona'nın genç yıldız adayı Ansu Fati, El Clasico tarihinin gol atan en genç oyuncusu olma şansını, 3 günle kaçırdı. 17 yıl ve 359 günlük olan genç oyuncu, 17 yıl ve 356 günle 1947'de rekoru eline geçiren Alfonso Navarro'nun ardına yerleşti. Ansu Fatih ayrıca, Barcelona'nın El Clasico tarihindeki 400. golüne de imza attı.

2007'DEN SONRA İLK KEZ

Öte yandan El Clasico'da ilk 10 dakikada gol oldu ve 2007'den sonra ilk 10 dakikasında gol çıkan ilk El Clasico yaşanmış oldu. Ayrıca Real Madrid, 2007'den sonra ilk kez La Liga'da bir penaltı kullandı ve Sergio Ramos da üst üste 25. penaltısını gole çevirdi.

SERGIO RAMOS, KOEMAN'I YAKALADI

Sergio Ramos, El Clasico tarihindeki 5. golünü attı ve şu anda Barcelona'nın teknik direktörlüğünü yapan ve derbi tarihinde en çok gol atan defans oyuncusu olan Koeman'ı yakaladı. Ayrıca Ramos, ilk kez derbideki bir golünü kafa vuruşu ile gerçekleştirmemiş oldu.

Zidane: "Oyuncular adına çok mutluyum, bu bir takım galibiyeti. Burada kazanmak kolay değil, maçı iyi hazırlıyoruz, takım olarak güveni yeniden kazanmak önemli, üç puan kazandık başka bir şey değil"