SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İspanya
  4. ÖZET | Barcelona - Real Madrid: 1-3

ÖZET | Barcelona - Real Madrid: 1-3

İSPANYA HABERLERİ  | 24.10.2020 19:53 | Son Güncelleme

İspanya La Liga'nın 6. haftasında Real Madrid, El Clasico'da deplasmanda Barcelona'yı 3-1 mağlup etti.

ÖZET | Barcelona - Real Madrid: 1-3

İspanya La Liga'nın 6. haftasında El Clasico oynandı. Barcelona ile Real Madrid, koronavirüs önlemleri kapsamında seyircisiz olan mücadelede kozlarını paylaştı. Camp Nou'daki mücadeleyi Real Madrid, 3-1'lik skorla kazandı.

Real Madrid'e galibiyeti getiren goller, 5. dakikada Valverde, 63. dakikada penaltıdan Sergio Ramos ve 90. dakikada Modric'ten geldi. Barcelona'nın tek sayısını ise 8. dakikada genç oyuncu Ansu Fati kaydetti.

Bu sonucun ardından Real Madrid, son 5 maçtaki 4. galibiyetini aldı ve 13 puana yükseldi. 3 maçtır kazanamayan Barcelona ise 7 puanla, 10. sırada kaldı.

La Liga'nın 7. haftasında Real Madrid, evinde Huesca ile karşılaşacakken, Barcelona deplasmanda Alaves'e konuk olacak.

RONALDO YOKSA, MESSI DE YOK!

Barcelona'nın süperstarı Lionel Messi, Cristiano Ronaldo Real Madrid'den ayrıldıktan sonra çıktığı 6 El Clasico'da gol ya da asist katkısı veremedi.

VAR KARARIYLA PENALTI

Karşılaşmanın 61. dakikasında Real Madrid, VAR incelemesinin ardından penaltı kazandı. Maçın hakemi Juan Martinez Munuera, Sergio Ramos'un yerde kaldığı pozisyonu VAR ekranında inceledi ve penaltı kararı verdi. Ramos da topun başına geldi ve ağları sarsarak takımını öne geçirdi.

ANSU FATI GOL ATAN EN GENÇ 2. OYUNCU

Barcelona'nın genç yıldız adayı Ansu Fati, El Clasico tarihinin gol atan en genç oyuncusu olma şansını, 3 günle kaçırdı. 17 yıl ve 359 günlük olan genç oyuncu, 17 yıl ve 356 günle 1947'de rekoru eline geçiren Alfonso Navarro'nun ardına yerleşti. Ansu Fatih ayrıca, Barcelona'nın El Clasico tarihindeki 400. golüne de imza attı.

2007'DEN SONRA İLK KEZ

Öte yandan El Clasico'da ilk 10 dakikada gol oldu ve 2007'den sonra ilk 10 dakikasında gol çıkan ilk El Clasico yaşanmış oldu. Ayrıca Real Madrid, 2007'den sonra ilk kez La Liga'da bir penaltı kullandı ve Sergio Ramos da üst üste 25. penaltısını gole çevirdi.

SERGIO RAMOS, KOEMAN'I YAKALADI

Sergio Ramos, El Clasico tarihindeki 5. golünü attı ve şu anda Barcelona'nın teknik direktörlüğünü yapan ve derbi tarihinde en çok gol atan defans oyuncusu olan Koeman'ı yakaladı. Ayrıca Ramos, ilk kez derbideki bir golünü kafa vuruşu ile gerçekleştirmemiş oldu.

Zidane: "Oyuncular adına çok mutluyum, bu bir takım galibiyeti. Burada kazanmak kolay değil, maçı iyi hazırlıyoruz, takım olarak güveni yeniden kazanmak önemli, üç puan kazandık başka bir şey değil"

"Futbol oynamayı biliyoruz, unutmadık. Bazen takımların kapanması zordur. Bu günlerde aldığımız eleştirilerle sakin olmak ve oynamamız gerekeni oynamak zorundaydık. Her şeyden önce önemlisi savunma yapmak oldu. Açık bir takıma karşı oynadık, akıllı bir oyun oynadık, boşluklar bulduğumuzda da 3 gol kaydettik"

Thibaut Courtois: "Her şeyimizi sahaya vermemiz gerekiyordu, 2 kötü maçın ardından toparlanma zamanıydı. Büyük efor harcadık ve kazandık. İşler kötü gittiğinde birlikte olmanız gerekir, şimdi birlikteyiz."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERKadir Doğulu yaşadığı zor günleri anlattıKadir Doğulu yaşadığı zor günleri anlattı
UEFA Avrupa Ligi'nin kralı SevillaUEFA Avrupa Ligi'nin kralı Sevilla
İşte zorlu maçın muhtemel 11'leriİşte zorlu maçın muhtemel 11'leri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a sert tepki: Zihinsel noktada bir tedaviye ihtiyacı var
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a sert tepki: Zihinsel noktada bir tedaviye ihtiyacı var
Melek Aslan cinayetinde azmettirici yakalandı
Melek Aslan cinayetinde azmettirici yakalandı
Ozan Kabak dünya devine gidiyor
Ozan Kabak dünya devine gidiyor
Çırılçıplak poz vermişti... Bakın başına ne geldi!
Çırılçıplak poz vermişti... Bakın başına ne geldi!
Başakşehir'in rakibinde pozitif vaka
Başakşehir'in rakibinde pozitif vaka
Cavani ile ilgili bomba itiraf
Cavani ile ilgili bomba itiraf
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
İspanya'nın köklü kulübü ismini değiştirdi
İspanya'nın köklü kulübü ismini değiştirdi
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Bu transfer dünyayı ayağa kaldıracak! Tarihte böylesi görülmedi...
Bu transfer dünyayı ayağa kaldıracak! Tarihte böylesi görülmedi...
Bir dönem kapanıyor mu?
Bir dönem kapanıyor mu?
Okuduklarınıza inanamayacaksınız...
Okuduklarınıza inanamayacaksınız...
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ÖZET | Barcelona - Real Madrid: 1-3
El Clasico'da kazanan Real Madrid
Real Madrid 2-3 Shakhtar Donetsk (Maç sonucu)
Real Madrid’e Shakhtar şoku
Barcelona'nın oyuncusu Pedri, maça naylon poşetle geldi! Bu fotoğraf gündem oldu!
Tüm dünya bunu konuşuyor! Naylon poşetle geldi, golünü atıp gitti!
UEFA Avrupa Ligi'nin en başarılısı Sevilla
UEFA Avrupa Ligi'nin kralı Sevilla
Barcelona, 4 futbolcusunun sözleşme süresini uzattı
Barcelona'da 4 imza
Boca Juniors Barcelona'ya dava açıyor
Boca Juniors Barcelona'ya dava açıyor
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.