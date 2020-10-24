ÖZET | Barcelona - Real Madrid: 1-3

İspanya La Liga'nın 6. haftasında El Clasico oynandı. Barcelona ile Real Madrid, koronavirüs önlemleri kapsamında seyircisiz olan mücadelede kozlarını paylaştı. Camp Nou'daki mücadeleyi Real Madrid, 3-1'lik skorla kazandı.
Real Madrid'e galibiyeti getiren goller, 5. dakikada Valverde, 63. dakikada penaltıdan Sergio Ramos ve 90. dakikada Modric'ten geldi. Barcelona'nın tek sayısını ise 8. dakikada genç oyuncu Ansu Fati kaydetti.
Bu sonucun ardından Real Madrid, son 5 maçtaki 4. galibiyetini aldı ve 13 puana yükseldi. 3 maçtır kazanamayan Barcelona ise 7 puanla, 10. sırada kaldı.
La Liga'nın 7. haftasında Real Madrid, evinde Huesca ile karşılaşacakken, Barcelona deplasmanda Alaves'e konuk olacak.
Barcelona'nın süperstarı Lionel Messi, Cristiano Ronaldo Real Madrid'den ayrıldıktan sonra çıktığı 6 El Clasico'da gol ya da asist katkısı veremedi.
Karşılaşmanın 61. dakikasında Real Madrid, VAR incelemesinin ardından penaltı kazandı. Maçın hakemi Juan Martinez Munuera, Sergio Ramos'un yerde kaldığı pozisyonu VAR ekranında inceledi ve penaltı kararı verdi. Ramos da topun başına geldi ve ağları sarsarak takımını öne geçirdi.
Barcelona'nın genç yıldız adayı Ansu Fati, El Clasico tarihinin gol atan en genç oyuncusu olma şansını, 3 günle kaçırdı. 17 yıl ve 359 günlük olan genç oyuncu, 17 yıl ve 356 günle 1947'de rekoru eline geçiren Alfonso Navarro'nun ardına yerleşti. Ansu Fatih ayrıca, Barcelona'nın El Clasico tarihindeki 400. golüne de imza attı.
Öte yandan El Clasico'da ilk 10 dakikada gol oldu ve 2007'den sonra ilk 10 dakikasında gol çıkan ilk El Clasico yaşanmış oldu. Ayrıca Real Madrid, 2007'den sonra ilk kez La Liga'da bir penaltı kullandı ve Sergio Ramos da üst üste 25. penaltısını gole çevirdi.
Sergio Ramos, El Clasico tarihindeki 5. golünü attı ve şu anda Barcelona'nın teknik direktörlüğünü yapan ve derbi tarihinde en çok gol atan defans oyuncusu olan Koeman'ı yakaladı. Ayrıca Ramos, ilk kez derbideki bir golünü kafa vuruşu ile gerçekleştirmemiş oldu.
Zidane: "Oyuncular adına çok mutluyum, bu bir takım galibiyeti. Burada kazanmak kolay değil, maçı iyi hazırlıyoruz, takım olarak güveni yeniden kazanmak önemli, üç puan kazandık başka bir şey değil"
"Futbol oynamayı biliyoruz, unutmadık. Bazen takımların kapanması zordur. Bu günlerde aldığımız eleştirilerle sakin olmak ve oynamamız gerekeni oynamak zorundaydık. Her şeyden önce önemlisi savunma yapmak oldu. Açık bir takıma karşı oynadık, akıllı bir oyun oynadık, boşluklar bulduğumuzda da 3 gol kaydettik"
Thibaut Courtois: "Her şeyimizi sahaya vermemiz gerekiyordu, 2 kötü maçın ardından toparlanma zamanıydı. Büyük efor harcadık ve kazandık. İşler kötü gittiğinde birlikte olmanız gerekir, şimdi birlikteyiz."
Ali Koç, en büyük hayalini açıkladı
'Borcumuz 460 milyon Euro'ya geriledi'
Trabzonspor galibiyet peşinde
İşte Galatasaray'ın muhtemel 11'i
Pele 80 yaşında
Mustafa Cengiz'den flaş açıklamalar
Gurbetçi yıldız koronavirüse yakalandı
Radamel Falcao'yu resmen açıkladı!
Beşiktaş'tan Mensah açıklaması!
Fenerbahçe maçı öncesi büyük şok! Pozitif çıktı!
Beşiktaş'ta başkan Çebi antrenmanı izledi
Milan Celtic'i 3 golle geçti
Dünya devi Milli yıldızın peşinde!
Natalie Portman'ın takımına iki yeni ortak
Okuyucu Yorumları 0 yorum