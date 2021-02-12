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  4. ÖZET | Barnsley - Chelsea maç sonucu: 0-1

ÖZET | Barnsley - Chelsea maç sonucu: 0-1

12.02.2021 08:14 | Son Güncelleme:
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ÖZET | Barnsley - Chelsea maç sonucu: 0-1

İngiltere Federasyon (FA) Kupası'nda Chelsea, deplasmanda Barnsley'i 1-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.

FA Kupası 5. tur karşılaşmasında, Championship Lig'i ekiplerinden Barnsley, Oakwell Stadı'nda Chelsea'yi konuk etti.

Chelsea, ilk yarısı golsüz tamamlanan karşılaşmadan 64. dakikada Tammy Abraham'ın attığı golle 1-0 galip ayrıldı. Bu sonuçla, Chelsea FA Kupası'nda adını çeyrek finale yazdırdı.

İngiltere FA Kupası çeyrek finali eşleşmeleri Everton-Manchester City, Bournemouth-Southampton, Leicester City-Manchester United, Chelsea-Sheffield United şeklinde gerçekleşti. Kupada çeyrek final karşılaşmaları 20-21 Mart tarihlerinde oynanacak.

KAYNAK: AA
FOTOĞRAF: REUTERS

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