ÖZET | Barnsley - Chelsea maç sonucu: 0-1

FA Kupası 5. tur karşılaşmasında, Championship Lig'i ekiplerinden Barnsley, Oakwell Stadı'nda Chelsea'yi konuk etti.
Chelsea, ilk yarısı golsüz tamamlanan karşılaşmadan 64. dakikada Tammy Abraham'ın attığı golle 1-0 galip ayrıldı. Bu sonuçla, Chelsea FA Kupası'nda adını çeyrek finale yazdırdı.
İngiltere FA Kupası çeyrek finali eşleşmeleri Everton-Manchester City, Bournemouth-Southampton, Leicester City-Manchester United, Chelsea-Sheffield United şeklinde gerçekleşti. Kupada çeyrek final karşılaşmaları 20-21 Mart tarihlerinde oynanacak.
KAYNAK: AA
FOTOĞRAF: REUTERS
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