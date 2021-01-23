ÖZET | Başakşehir 1-1 Çaykur Rizespor

Süper Lig'de 21. hafta mücadelesinde Başakşehir, Çaykur Rizespor'u konuk etti.

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan karşılaşma, 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.

Konuk ekip Çaykur Rizespor'un golünü 49. dakikada penaltıdan Samudio attı. Ev sahibi Başakşehir'in sayısını ise 64. dakikada Mehmet Topal kaydetti.

Bu sonucun ardından üst üste 3 maçtır kazanamayan Başakşehir, puanını 24 yaptı ve 14. sırada yer aldı. Rizespor ise 25 puanla 12. sırada yer buldu.

Başakşehir gelecek hafta Hatayspor'u konuk edecek. Rizespor ise Fenerbahçe deplasmanına gidecek.

BAŞAKŞEHİR'DE RAFAEL SAKATLANDI

Başakşehir'in tecrübeli sağ bek oyuncusu Rafael, mücadelenin 35. dakikasında sakatlanarak kenara geldi. Brezilyalı futbolcu yerini Muhammed Sarıkaya'ya bıraktı.

OKAN BURUK'TAN 5 DEĞİŞİKLİK

Medipol Başakşehir, ilk 11'de 5 değişiklikle sahaya çıktı. Turuncu-lacivertli ekip, Hes Kablo Kayserispor'a deplasmanda 2-0 yenildiği mücadelenin ilk 11'ine göre 5 değişiklikle sahada yer aldı. Medipol Başakşehir'de Ponck, Mahmut Tekdemir, Giuliano, Aleksic ve Demba Ba'nın yerine Mehmet Topal, Epureanu, Berkay Özcan, Gulbrandsen ve Crivelli ilk 11'de görev yaptı. Turuncu-lacivertli ekipte, sakatlıkları süren Edin Visca, Nacer Chadli, Bolingoli ve Junior Caiçara kadroda yer almadı.