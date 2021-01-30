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ÖZET | Başakşehir 1-5 Hatayspor

30.01.2021 18:05 | Son Güncelleme:
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ÖZET | Başakşehir 1-5 Hatayspor

Süper Lig'in 22. haftasında Başakşehir, Okan Buruk'un ayrılığının ardından ilk maçında evinde Hatayspor'a 5-1 mağlup oldu.

Süper Lig'in 22. haftasında Başakşehir evinde Hatayspor ile karşı karşıya geldi. Fatih Terim Stadı'nda oynanan mücadeleyi Hatayspor 5-1 gibi ezici bir skorla kazandı ve Okan Buruk ile yollarını ayıran Başakşehir'e ilk maçında büyük şoku yaşadı.

Hatayspor'a galibiyeti getiren goller, 11. ve 57. dakikalarda Diouf, 21. dakikada penaltıdan Akintola ile ilki penaltıdan olmak üzere 42. ve 68. dakikalarda Boupendza kaydetti. Başakşehir'in tek golünü ise 80. dakikada Kamara kendi kalesine yaptığı vuruşla attı.

Bu sonucun ardından galibiyet hasreti 4 maça çıkan Başakşehir, 24 puanla 15. sırada kaldı. 2 maç sonra kazanan ve üst sıralara tutunan Hatayspor ise 35 puanla 5. sıraya yerleşti.

Süper Lig'in 23. haftasında Hatayspor evinde Fenerbahçe'yi konuk edecekken, Başakşehir ise deplasmanda Galatasaray'a konuk olacak.

MAÇ ÖZETİ

  1. dakikada Atakaş Hatayspor öne geçti. Mesut Çaytemel'in sol taraftan kullandığı kornerde altıpas önünde iyi yükselen Diouf, kafa vuruşu ile topu ağlara gönderdi: 0-1

  2. dakikada konuk ekibin gelişen atağında Ribeiro, Medipol Başakşehir ceza sahası önünde topla buluştu. Ribeiro, kaleyi cepheden gördüğü pozisyonda topa çok sert vurdu, kaleci Mert Günok üzerine gelen meşin yuvarlağı kornere çeldi.

  • dakikada konuk ekip penaltı kazandı. Medipol Başakşehir ceza sahasında Hasan Ali Kaldırım ile Yusuf Abdioğlu arasındaki mücadelede Yusuf yerde kaldı, hakem Cüneyt Çakır penaltı noktasını gösterdi. 21'inci dakikada penaltıyı kullanan Akintola, meşin yuvarlağı kaleci Mert'in sağından ağlarla buluşturdu: 0-2

  • dakikada Hatayspor üçüncü golüne yaklaştı. Traore'nin pasıyla Medipol Başakşehir ceza sahası önünde topla buluşan Boupendza, ayak içiyle köşeye sert vurdu. Kaleci Mert Günok sağına gelen topu uzanarak kornere çeldi.

  • dakikada Medipol Başakşehir gole çok yaklaştı. Deniz Türüç'ün sağ kanattan yaptığı ortada Aleksic topu kafa ile arkaya aşırdı. Demba Ba boş pozisyonda altıpas önünde vuruşunu yaptı, top üstten auta gitti.

  • dakikada konuk ekip, Boupendza ile üçüncü golünü attı ancak hakem Cüneyt Çakır, Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminden gelen uyarı sonrasında pozisyonu inceledi ve Hatayspor'un golünü iptal etti, konuk ekip adına penaltı kararı verdi. 42'nci dakikada penaltıyı kullanan Boupendza, fileleri havalandırdı: 0-3

    • MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI) BİRAZDAN

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    YORUMLARI GÖR ( 0 )
    Okuyucu Yorumları 2 yorum
    camiyaları büyük yapan arkalarındaki milyonlarca taraftarlar fb bjk gs oyüzden cok buyuk basaksehir sampıyonlar ligi sampıyonu olsa nolur taraftarı yok kaybolup gıdıcek gun gelicek ne olacaktı satacaklardı kim alır arkasında bi güç yolçk forma satamaz kombine satamaz bilet satamaz tv de maçı izlenmez sonuc bu
    Federasyon El çekince haliyle başarısızlık geliyor, geçen yıl nasıl şampiyon olduğunu herkes biliyor,Okan buruk Zaten balondu patladı, Şimdi Bunlara küme göründü, artık katarlilar almaz bunları:)

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