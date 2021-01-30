ÖZET | Başakşehir 1-5 Hatayspor

Süper Lig'in 22. haftasında Başakşehir evinde Hatayspor ile karşı karşıya geldi. Fatih Terim Stadı'nda oynanan mücadeleyi Hatayspor 5-1 gibi ezici bir skorla kazandı ve Okan Buruk ile yollarını ayıran Başakşehir'e ilk maçında büyük şoku yaşadı.

Hatayspor'a galibiyeti getiren goller, 11. ve 57. dakikalarda Diouf, 21. dakikada penaltıdan Akintola ile ilki penaltıdan olmak üzere 42. ve 68. dakikalarda Boupendza kaydetti. Başakşehir'in tek golünü ise 80. dakikada Kamara kendi kalesine yaptığı vuruşla attı.

Bu sonucun ardından galibiyet hasreti 4 maça çıkan Başakşehir, 24 puanla 15. sırada kaldı. 2 maç sonra kazanan ve üst sıralara tutunan Hatayspor ise 35 puanla 5. sıraya yerleşti.

Süper Lig'in 23. haftasında Hatayspor evinde Fenerbahçe'yi konuk edecekken, Başakşehir ise deplasmanda Galatasaray'a konuk olacak.

MAÇ ÖZETİ