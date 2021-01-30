ÖZET | Başakşehir 1-5 Hatayspor

Süper Lig'in 22. haftasında Başakşehir evinde Hatayspor ile karşı karşıya geldi. Fatih Terim Stadı'nda oynanan mücadeleyi Hatayspor 5-1 gibi ezici bir skorla kazandı ve Okan Buruk ile yollarını ayıran Başakşehir'e ilk maçında büyük şoku yaşadı.
Hatayspor'a galibiyeti getiren goller, 11. ve 57. dakikalarda Diouf, 21. dakikada penaltıdan Akintola ile ilki penaltıdan olmak üzere 42. ve 68. dakikalarda Boupendza kaydetti. Başakşehir'in tek golünü ise 80. dakikada Kamara kendi kalesine yaptığı vuruşla attı.
Bu sonucun ardından galibiyet hasreti 4 maça çıkan Başakşehir, 24 puanla 15. sırada kaldı. 2 maç sonra kazanan ve üst sıralara tutunan Hatayspor ise 35 puanla 5. sıraya yerleşti.
Süper Lig'in 23. haftasında Hatayspor evinde Fenerbahçe'yi konuk edecekken, Başakşehir ise deplasmanda Galatasaray'a konuk olacak.
dakikada Atakaş Hatayspor öne geçti. Mesut Çaytemel'in sol taraftan kullandığı kornerde altıpas önünde iyi yükselen Diouf, kafa vuruşu ile topu ağlara gönderdi: 0-1
dakikada konuk ekibin gelişen atağında Ribeiro, Medipol Başakşehir ceza sahası önünde topla buluştu. Ribeiro, kaleyi cepheden gördüğü pozisyonda topa çok sert vurdu, kaleci Mert Günok üzerine gelen meşin yuvarlağı kornere çeldi.
dakikada konuk ekip penaltı kazandı. Medipol Başakşehir ceza sahasında Hasan Ali Kaldırım ile Yusuf Abdioğlu arasındaki mücadelede Yusuf yerde kaldı, hakem Cüneyt Çakır penaltı noktasını gösterdi. 21'inci dakikada penaltıyı kullanan Akintola, meşin yuvarlağı kaleci Mert'in sağından ağlarla buluşturdu: 0-2
dakikada Hatayspor üçüncü golüne yaklaştı. Traore'nin pasıyla Medipol Başakşehir ceza sahası önünde topla buluşan Boupendza, ayak içiyle köşeye sert vurdu. Kaleci Mert Günok sağına gelen topu uzanarak kornere çeldi.
dakikada Medipol Başakşehir gole çok yaklaştı. Deniz Türüç'ün sağ kanattan yaptığı ortada Aleksic topu kafa ile arkaya aşırdı. Demba Ba boş pozisyonda altıpas önünde vuruşunu yaptı, top üstten auta gitti.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI) BİRAZDAN
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