ÖZET | Başakşehir - Beşiktaş maç sonucu: 1-0

Medipol Başakşehir, Süper Lig’in 22. haftasında evinde Beşiktaş’ı 1-0 mağlup etti. Bu sonuçla puanını 43’e yükselten turuncu-lacivertliler, maç fazlasıyla liderliğe oturdu. Okan Buruk’un takımı, bu galibiyetle siyah-beyazlılara karşı evindeki yenilmezlik serisini de 4 maça çıkarmış oldu.

Süper Lig’in 22. haftasında Beşiktaş’ı 1-0 mağlup eden Başakşehir, bu sonuçla rakibine karşı evinde oynadığı son dört maçtan da galibiyetle ayrılmış oldu.

Süper Lig 'in 22. haftasında zirve yarışı veren Başakşehir ve Beşiktaş karşı karşıya geldi. Kıran kırana geçen mücadeleyi Başakşehir, Demba Ba'nın golü ile Beşiktaş'a karşı galip gelmeyi başardı. Başakşehir - Beşiktaş maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

Geçtiğimiz sezon rakibini sahasında 1-0 ile geçen turuncu-lacivertliler, 2017-2018 sezonunda da aynı skorla galip gelmişti. 2016-2017 sezonunda da Fatih Terim Stadı’nda Beşiktaş’ı 3-1 yenen M.Başakşehir, son mağlubiyeti ise 2014-2014 sezonunda 2-1 kaybederek yaşamıştı.

OKAN BURUK'UN, SERGEN YALÇIN'A KARŞI İLK GALİBİYETİ

Sahasında Beşiktaş’ı 1-0 mağlup eden Başakşehir’de Teknik Direktör Okan Buruk, Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın’a karşı çıktığı 7. maçta ilk galibiyetini elde etmiş oldu.

Süper Lig’in 22. haftasında Başakşehir, evinde Beşiktaş’ı 1-0 mağlup etti. Zirve yarışında önemli bir galibiyet elde eden turuncu-lacivertlilerin çalıştırıcısı Okan Buruk da teknik direktörlük kariyerinin en özel üç puanlarından birini almış oldu. Öyle ki Buruk, Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın’a karşı çıktığı 7. maçta ilk kez gülen taraf olmayı başardı.

Bundan önce Sergen Yalçın’ın takımlarıyla Başakşehir, Rizespor, Elazığspor ve Gaziantepspor’un başında 6 müsabakada mücadele eden Okan Buruk, 4 yenilgi, 2 beraberlik alabilmişti.

DEMBA BA ESKİ TAKIMINI DA BOŞ GEÇMEDİ

Başakşehir’in, Beşiktaş’ı 1-0 mağlup ettiği karşılaşmada takımının tek golünü atan Demba Ba, ligdeki gol sayısını 7’ye çıkarırken, eski takımını da boş geçmemiş oldu.

Süper Lig’in 22. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında Beşiktaş 1-0 mağlup etti. Zorlu mücadelede turuncu-lacivertlilerin tek golü Demba Ba’dan geldi. Senegalli futbolcu, eski takımı Beşiktaş’a attığı bu golle ligdeki gol sayısını da 7’ye çıkarmış oldu.

Ayrıca siyah-beyazlıların, turuncu-lacivertli takıma karşı 2014-2015 sezonunda deplasmanda aldığı son galibiyette de gollerin biri Ba’dan gelmişti. O maçta Beşiktaş’a üç puanı kazandıran başarılı futbolcu, bu akşam da Başakşehir’i güldürdü.