ÖZET | Başakşehir - Beşiktaş maç sonucu: 1-0

Süper Lig'in 22. haftasında zirve yarışı veren Başakşehir ve Beşiktaş karşı karşıya geldi. Kıran kırana geçen mücadeleyi Başakşehir, Demba Ba'nın golü ile Beşiktaş'a karşı galip gelmeyi başardı. Başakşehir - Beşiktaş maç özeti ve maçın detayları haberimizde...
Başakşehir'e 3 puanı getiren golü 50. dakikada Demba Ba kaydetti.
Bu sonuçla Başakşehir puanını 43'e çıkararak maç fazlası ile ligde 1. sıraya yükseldi. 36 puanda kalan Beşiktaş 7. sıradaki yerini korudu.
Ligin 23. haftasında Beşiktaş evinde Trabzonspor'u konuk ederken, Başakşehir, Çaykur Rizespor deplasmanına çıkacak.
Süper Lig’in 22. haftasında Beşiktaş’ı 1-0 mağlup eden Başakşehir, bu sonuçla rakibine karşı evinde oynadığı son dört maçtan da galibiyetle ayrılmış oldu.
Medipol Başakşehir, Süper Lig’in 22. haftasında evinde Beşiktaş’ı 1-0 mağlup etti. Bu sonuçla puanını 43’e yükselten turuncu-lacivertliler, maç fazlasıyla liderliğe oturdu. Okan Buruk’un takımı, bu galibiyetle siyah-beyazlılara karşı evindeki yenilmezlik serisini de 4 maça çıkarmış oldu.
Geçtiğimiz sezon rakibini sahasında 1-0 ile geçen turuncu-lacivertliler, 2017-2018 sezonunda da aynı skorla galip gelmişti. 2016-2017 sezonunda da Fatih Terim Stadı’nda Beşiktaş’ı 3-1 yenen M.Başakşehir, son mağlubiyeti ise 2014-2014 sezonunda 2-1 kaybederek yaşamıştı.
Sahasında Beşiktaş’ı 1-0 mağlup eden Başakşehir’de Teknik Direktör Okan Buruk, Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın’a karşı çıktığı 7. maçta ilk galibiyetini elde etmiş oldu.
Süper Lig’in 22. haftasında Başakşehir, evinde Beşiktaş’ı 1-0 mağlup etti. Zirve yarışında önemli bir galibiyet elde eden turuncu-lacivertlilerin çalıştırıcısı Okan Buruk da teknik direktörlük kariyerinin en özel üç puanlarından birini almış oldu. Öyle ki Buruk, Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın’a karşı çıktığı 7. maçta ilk kez gülen taraf olmayı başardı.
Bundan önce Sergen Yalçın’ın takımlarıyla Başakşehir, Rizespor, Elazığspor ve Gaziantepspor’un başında 6 müsabakada mücadele eden Okan Buruk, 4 yenilgi, 2 beraberlik alabilmişti.
Başakşehir’in, Beşiktaş’ı 1-0 mağlup ettiği karşılaşmada takımının tek golünü atan Demba Ba, ligdeki gol sayısını 7’ye çıkarırken, eski takımını da boş geçmemiş oldu.
Süper Lig’in 22. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında Beşiktaş 1-0 mağlup etti. Zorlu mücadelede turuncu-lacivertlilerin tek golü Demba Ba’dan geldi. Senegalli futbolcu, eski takımı Beşiktaş’a attığı bu golle ligdeki gol sayısını da 7’ye çıkarmış oldu.
Ayrıca siyah-beyazlıların, turuncu-lacivertli takıma karşı 2014-2015 sezonunda deplasmanda aldığı son galibiyette de gollerin biri Ba’dan gelmişti. O maçta Beşiktaş’a üç puanı kazandıran başarılı futbolcu, bu akşam da Başakşehir’i güldürdü.
8. dakikada Mahmut’un orta sahadan verdiği pasta ceza sahası içinde topu kontrol eden Crivelli’nin vuruşunda top kaleci Karius’ta kaldı.
14. dakikada Lens’in geriye çevirmeye çalıştığı topu kapan Elia ceza sahası içinde Karius ile karşı karşıya kaldı. Elia’nın yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı Karius oyun alanı içine çeldi.
39. dakikada Lens’in sağ kanattan arka direğe açtığı ortada N’Koudou topu kafayla Diaby’e indirdi. Diaby’nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
50. dakikada sağ tarafa atılan topla buluşan Demba Ba’nın ceza sahası içine girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0
56. dakikada ceza sahasında topla buluşan Burak meşin yuvarlağı Elneny’e indirdi. Elneny’nin gelişine yaptığı vuruşta Mert topu kornere çeldi.
65. dakikada Clichy’nin sol taraftan ceza sahasına yerden verdiği pasta topla buluşan Demba Ba’nın şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
68. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Burak meşin yuvarlağı Diaby’e bıraktı. Diaby’nin yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Mert’ten oyun alanına döndü.
71. dakikada Elneny’nin pasında topla buluşan Burak’ın ceza sahası dışından yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Mert oyun alanı içine çeldi.
75. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Lens’in sert şutunu Mert kornere çeldi.
79. dakikada Caiçara’nın sağ taraftan açtığı ortayı Demba Ba kafayla Visca’ya indirdi. Visca’nın gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı Karius iki hamlede kontrol etti.
Stat: Fatih Terim
Hakemler: Abdülkadir Bitigen, Volkan Ahmet Narinç, Süleyman Özay
Başakşehir: Mert , Caiçara , Skrtel , Epureanu , Clichy , İrfan , Mahmut , Visca , Demba Ba , Elia , Crivelli
Yedekler: Volkan, Mehmet Topal, Guldbrandsen, Aziz Eraltay, Ponck, Uğur, Berkay, Azubuike, Gökhan, Aleksic
Teknik Direktör: Okan Buruk
Beşiktaş: Karius, Lens, Vida, Ruiz, Caner, Atiba, Elneny , Diaby , Boateng , N'Koudou, Burak
Yedekler: Utku, Roco, Umut Nayir, Güven, Boyd, Erdoğan, Necip, Ljajic, Rıdvan, Kartal
Teknik Direktör: Sergen Yalçın
Sarı kartlar: Boateng (Beşiktaş), Crivelli, Mahmut (Başakşehir)
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