ÖZET | Başakşehir-Galatasaray: 0-2

Süper Lig'in 2. haftasında son şampiyon Okan Buruk yönetimindeki Medipol Başakşehir evinde Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray'ı konuk etti... Sıkı bir mücadeleye sahne olan maçı Galatasaray 2-0 kazanmayı bildi. İşte detaylar... MAÇ ÖZETİ Maç Galatasaray'ın vuruşuyla başladı. 2' İlk dakikalarda Başakşehir'in ön alan presi var. 3' Galatasaray maç başında topa daha fazla sahip olan taraf. 5' Galatasaray'da Emre'nin sol kanattan yaptığı ortasını Başakşehir savunması uzaklaştırdı. 6' Başakşehir sağ kanattan köşe vuruşu kullanacak. 7' Visca'nın kullandığı köşe vuruşuna ceza sahasında hiçbir arkadaşı dokunamadı. 11' Galatasaray'ın kullandığı serbest vuruşun ardından Demba Ba topu uzaklaştırdı, Galatasaraylı oyuncular ise Demba Ba'nın topa eliyle dokunduğu yönünde itirazda bulunuyorlar. 12' Penaltı pozisyonu VAR'da incelenendi ve Galatasaray penaltı kazandı! İLK GOL GELDİ! 14' GOL! Falcao'nun golüyle Galatasaray 1-0 öne geçti. 19' Belhanda'nın kullandığı serbest atışa Falcao istediği gibi bir kafa vuramadı ve şutu farklı şekilde auta çıktı.

20' Galatasaray bu dakikalarda oldukça baskın. BAŞAKŞEHİR'DEN TEHLİKE! 23' Luyindama'nın kaptırdığı topun ardından bir anda ceza sahasında topla buluşan Demba Ba'nın vuruşunu Marcao kesti. 27' Başakşehir'de Hasan Ali'nin ceza sahası dışından çektiği şut savunmada Taylan'dan geri döndü. 31' Başakşehir'de İrfan Can'ın içeri ortaladığı topa Aleksic kafayı vurdu, şutu kaleci Fatih'in kucağında kaldı. 35' Galatasaray orta sahasında Taylan gerek pasları gerek ikili mücadelelerdeki başarısı ile dikkat çekiyor. 37' Visca'nın ara pasını savunmada Saracchi kesti. 38' Başakşehir'de Alexandru Epureanu, Marcao'ya yaptığı faulün ardından sarı kart gördü. 42' Başakşehir'de Berkay'ın sol kanattan yaptığı ortası auta çıktı, ama öncesinde zaten ofsayta yakalanmıştı. 44' İlk yarının sonuna en az iki dakika uzatma ilave edildi. 45' Başakşehir'de Mahmut Tekdemir hakeme olan itirazlarından dolayı sarı kart gördü. İlk yarı Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. İKİNCİ YARI BAŞLADI 46' Başakşehir'de İrfan Can'ın Crivelli'ye doğru attığı ara pasa kaleci Fatih hakim oldu.

47' Başakşehir'de sağ kanattan yapılan ortaya Aleksic istediği gibi bir vuruş yapamadı ve şutu farklı şekilde auta gitti. BAŞAKŞEHİR'DEN TEHLİKE! 51' Visca'nın ceza sahasının sağ çaprazından içeri gönderdiği topu Demba Ba'dan önce kaleci Fatih kontrol etti. 52' Başakşehir ikinci yarıda daha etkili olan taraf. 54' GALATASARAY'DAN TEHLİKE! Arda'nın sol kanattan yerden yaptığı ortasına ceza sahasında gelişine vuran Feghouli'nin şutunu kaleci Mert kurtardı. 57' Galatasaray'da Saracchi bir sakatlık geçiriyor. Maçın hakemi oyunu durdurdu. 58' Galatasaray'da Saracchi sakatlandı, kenara değişiklik işareti yapıldı. Martin Linnes oyuna giriyor. 63' Visca'nın kullandığı köşe vuruşunu kaleci Fatih yumruklayarak uzaklaştırdı, ama sonrasında yerden kalkamadı. 65' Başakşehir'de Demba Ba, Emre Kılınç'a yaptığı faulün ardından sarı kart gördü. 68' Aleksic'in kullandığı serbest vuruş barajdan geri döndü. 72' Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk hakeme olan itirazlarından dolayı sarı kart gördü. GALATASARAY FARKI İKİYE ÇIKARDI! 76' Babel'in topuk pasıyla ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Belhanda'nın vuruşu ağları havalandırdı.

77' Başakşehir'de Visca'nın sağ kanattan yaptığı ortasını savunmada Marcao uzaklaştırdı. 80' Galatasaray sağ kanattan köşe vuruşu kullanacak. 83' Galatasaray'da Babel'in ceza sahası dışından çektiği şut kaleci Mert'in kucağında kaldı. 84' Başakşehir'de Aleksic'in ceza yayı üzerinden çektiği şut savunmaya çarpıp kornere gitti. Başakşehir sol kanattan köşe vuruşu kullanacak. 85' Galatasaray'da Taylan Antalyalı, Danijel Aleksic'e yaptığı faulün ardından sarı kart gördü. 85' Galatasaray'da Emre Kılınç'ın yerine Ömer Bayram oyuna girdi. GALATASARAY'DAN TEHLİKE! 86' Başakşehir kalecisi Mert, önce Belhanda ardından Diagne'nin iki şutunu kurtarmayı başardı. 88' Başakşehir'de Crivelli topu ağlara yolladı, ama öncesinde Gulbrandsen ofsaytta olduğu için gol geçerli sayılmadı. Maçın sonuna en az 6 dakika ilave edildi. BAŞAKŞEHİR'DEN TEHLİKE! 90+2' Sol kanattan yapılan ortaya çok iyi yükselen Demba Ba'nın kafa vuruşunu kaleci Fatih kurtardı. 90+4 Başakşehir'de Frei'ın sol kanattan yaptığı ortasına ceza sahasında Crivelli kafayı vurdu, şutu kaleci Fatih'in kucağında kaldı.

Maçın geriye kalan dakikalarında tehlikeli bir atak olmadı ve maçı Galatasaray 2-0 kazandı. BAŞAKŞEHİR-GALATASARAY MAÇ DETAYLARI Başakşehir: Mert Günok, Caicara, Skrtel, Epureanu, Hasan Ali, İrfan Can, Mahmut, Visca, Aleksic, Berkay, Demba Ba Galatasaray: Fatih, Omar, Luyindama, Marcao, Saracchi, Taylan, Arda, Belhanda, Emre, Feghouli, Falcao Gol: Falcao (dk. 14 pen.) Belhanda (76) (Galatasaray) Sarı kartlar: Epureanu, Mahmut Tekdemir, Demba Ba (M.Başakşehir) İŞTE EKSİK İSİMLER! Ev sahibi Medipol Başakşehir'de Azubuike sakatlığı sebebiyle bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Konuk takım Galatasaray'da ise Emre Akbaba sakatlığı sebebiye bu maçta olmayacak. MAÇIN HAKEMİ KİM? Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını ise Serkan Ok ve Kerem Ersoy yapacak. ARDA TURAN ESKİ TAKIMINA KARŞI Altyapısından çıktığı Galatasaray’a 9 yıl aradan sonra dönen Arda Turan, eski takımı Medipol Başakşehir’e karşı ilk kez forma giyecek. Galatasaray’dan 2011’de İspanya’nın Atletico Madrid takımına transfer olan Arda Turan, ardından Barcelona’ya geçti. Arda, Katalan temsilcisinden kiralık olarak 2018’in ocak ayında Medipol Başakşehir’e transfer oldu. Turuncu-lacivertli takımda 2 yıl kalan tecrübeli futbolcu, ocak ayında İstanbul temsilcisi ile yollarını ayırdı. Mayıs ayında Barcelona ile sözleşmesinin sona ermesiyle Galatasaray’a dönen Arda Turan, ayrılmasının ardından eski takımı Medipol Başakşehir’e ilk kez rakip olacak.