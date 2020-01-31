ÖZET | Başakşehir - Gençlerbirliği maç sonucu: 3-1

Süper Lig'de 20. haftanın açılış maçında Başakşehir evinde Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi. Fatih Terim Stadı'ndaki mücadeleyi Başakşehir 3-1'lik skorla kazandı. Başakşehir - Gençlerbirliği maç özeti ve maçın detayları haberimizde...
Başakşehir'e galibiyeti getiren goller, 8. dakikada Crivelli ile 48. ve 73. dakikalarda Visca'dan geldi. Gençlerbirliği'nin tek sayısını ise 29. dakikada Ayite kaydetti.
Bu sonucun ardından son 5 maçtaki 4. galibiyetini alan Başakşehir 39 puana yükselirken, son 4 maçında 3. kez sahadan yenilgiyle ayrılan Gençlerbirliği 21 puanda kaldı.
Süper Lig'in 21. haftasında Başakşehir deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak, Gençlerbirliği ise evinde Trabzonspor'u konuk edecek.
dakikada Medipol Başakşehir, net bir fırsatı kullanamadı. Medipol Başakşehir'in sağ kanattan gelişen atağında Visca, altıpas önündeki Demba Ba'ya pasını attı. Demba Ba uygun pozisyonda meşin yuvarlağı yandan auta gönderdi.
dakikada ev sahibi takım öne geçti. Sağ kanattan Caiçara'nın yaptığı ortaya Crivelli ön direkte kafayı vurdu ve meşin yuvarlağı filelere yolladı: 1-0
dakikada konuk ekip beraberlik golüne yaklaştı. Berat Ayberk Özdemir'in ara pasıyla ceza sahasına giren Ayite, kaleci Mert Günok ile karşı karşıya kaldı. Kaleci Mert'i geçen Ayite'nin son çizgiye inmeden kaleye gönderdiği topu çizgi üzerinden Caiçara uzaklaştırdı.
dakikada Gençlerbirliği beraberlik golünü attı. Candeias'ın sol taraftan kullandığı kornerde altıpas içinde boş kalan Ayite, kafayla topu filelere gönderdi: 1-1.
dakikada Medipol Başakşehir bir kez daha öne geçti. Demba Ba'nın pasında Visca, ceza sahası sağ çaprazında topla buluştu. Rakibinden sıyrılan Visca, sol ayağıyla çok sert vurdu ve meşin yuvarlağı köşeden ağlara gönderdi: 2-1
Stat: Fatih Terim
Hakemler: Alper Ulusoy, İbrahim Bozbey, Bilal Gölen
Medipol Başakşehir: Mert , Caiçara , Epureanu , Skrtel, Clichy , Mahmut (Ponck dk. 86 ), Azubuike , Elia (Guldbrandsen dk. 77 ), Visca, Crivelli , Demba Ba (Aleksic dk. 80)
Yedekler: Volkan, Ahmet, Mehmet Topal, Aziz Eraltay, Uğur, Muhammed Emin, Emre
Teknik Direktör: Okan Buruk
Gençlerbirliği: Nordfeldt , Polomat , Mattias , Toure , Erdem , Baiano , Yasin (Nadir dk. 80 ), Berat (Soner dk. 67 ), Ayite , Candeias (Rahmetullah dk. 80 ), Sefa
Yedekler: Ertaç, Ahmet, Halil İbrahim, Jens, Diallo, Ramos, İlker
Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu
Goller: Crivelli (dk. 8), Visca (dk. 48 ve 73) (Başakşehir), Ayite (dk. 29) (Gençlerbirliği)
Sarı kartlar: Baiano (Gençlerbirliği), Crivelli (Başakşehir)
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