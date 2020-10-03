ÖZET | Başakşehir - Göztepe: 0-0

Süper Lig'in 4. haftasında son şampiyon Başakşehir, evinde Göztepe ile karşı karşıya geldi. Fatih Terim Stadı'nda oynanan mücadele 0-0 sona erdi ve Başakşehir kötü gidişatını noktalayamadı. Başakşehir - Göztepe maç özeti ve maçın detayları haberimizde...
Başakşehir karşılaşma boyunca 20 kez rakip kaleyi yoklarken, 5 isabet buldu ancak İrfan Can'ı geçmeyi başaramadı. Göztepe ise 90 dakika boyunca tek şut attı ve o da isabetli olmadı.
Bu sonucun ardından son şampiyon, 3 maçlık yenilgi serisini noktalayarak ilk puanını alırken, ilk haftadaki 3 puanının ardından 3 beraberlik alan Göztepe puanını 6 yaptı.
Süper Lig'in 5. haftasında Göztepe evinde Fenerbahçe'yi konuk edecekken, Başakşehir deplasmanda Trabzonspor'a konuk olacak.
Süper Lig tarihinde ilk kez bir önceki sezonu şampiyon tamamlayan takım, sonraki sezona 4 maçında 1 puan çıkararak başladı.
Öte yandan Başakşehir, oynadığı 4 maçta gol atamazken, mağlup olduğu 3 maçta kalesinde toplam 6 gol gördü.
dakikada Visca'nın sağdan yaptığı ortada, ceza yayı önünde topla buluşan Ponck'un yerden sert şutunda top kaleci İrfan Can Eğribayat'ta kaldı.
dakikada Aleksic'in soldan kullandığı kornerde, ceza sahasında Ponck'un uygun durumda yaptığı kafa vuruşunda top üstten farklı şekilde dışarı gitti.
dakikada sağdan gelişen Medipol Başakşehir atağında Visca'nın içeriye çıkardığı ve penaltı noktası üzerindeki Demba Ba'nın dokunamadığı top sol çaprazdaki Mete Kaan Demir'in önünde kaldı. Bu futbolcunun şutunda, Atınç Nukan çizgi üzerinden kafayla topu çıkartarak gole izin vermedi.
dakikada sağ kanatta topla buluşan Caiçara, pasını ceza sahası içindeki Visca’ya aktardı. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.
dakikada orta sahada Caiçara’dan pası alan Crivelli, sağ kanattan hızla ilerleyerek topu ceza alanında arkada tarafta bulunan Mete Kaan’a verdi. Mete’nin altıpastan yaptığı vuruş auta çıktı.
STAT: Başakşehir Fatih Terim
HAKEMLER: Özgür Yankaya, Mehmet Kısal, Samet Çiçek
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert Günok - Caiçara, Ponck (Dk. 90 Enes Karakuuş), Epureanu, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal (Dk. 68 Mahmut Tekdemir), Aleksic, Visca, Mete Kaan Demir (Dk. 68 Kerim Frei), Crivelli (Dk. 90 Berkay Özcan), Ba (Dk. 83 Gulbrandsen)
GÖZTEPE: İrfan Can Eğribayat - Murat Paluli, Atınç Nukan, Alpaslan Öztürk, Berkan Emir (Dk. 59 Burekovic), Yalçın Kayan (Dk. 83 Poko), Soner Aydoğdu, Mossoro (Dk. 46 Guilherme), Halil Akbunar, Tripic (Dk. 77 Ndiaye), Ideye (Dk. 83 Efe Binici)
SARI KARTLAR: Okan Buruk (Teknik direktör), Epureanu (Medipol Başakşehir) - Tripic, Poko (Göztep
Çebi yeni transferle buluştu
'Güçlü olmaya devam edeceğiz'
F.Bahçe transfer görüşmelerine başladı
'Burada olmak çılgınca bir duygu'
İşte Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi fikstürü
Fenerbahçe bir transferi daha bitirdi
Mbaye Diagne'den flaş paylaşım!
''Bizi sevmeyenleri üzmeye devam edeceğiz''
Eddie Newton isyan etti! ''Utanç verici bir karar''
Roma, Real Madrid'den transfer yaptı
Ianis Hagi'den Galatasaray maçı yorumu
Miha Zajc koronavirüse yakalandı
Okuyucu Yorumları 0 yorum