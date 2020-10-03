ÖZET | Başakşehir - Göztepe: 0-0

Süper Lig'in 4. haftasında son şampiyon Başakşehir, evinde Göztepe ile karşı karşıya geldi. Fatih Terim Stadı'nda oynanan mücadele 0-0 sona erdi ve Başakşehir kötü gidişatını noktalayamadı. Başakşehir - Göztepe maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

Başakşehir karşılaşma boyunca 20 kez rakip kaleyi yoklarken, 5 isabet buldu ancak İrfan Can'ı geçmeyi başaramadı. Göztepe ise 90 dakika boyunca tek şut attı ve o da isabetli olmadı.

Bu sonucun ardından son şampiyon, 3 maçlık yenilgi serisini noktalayarak ilk puanını alırken, ilk haftadaki 3 puanının ardından 3 beraberlik alan Göztepe puanını 6 yaptı.

Süper Lig'in 5. haftasında Göztepe evinde Fenerbahçe'yi konuk edecekken, Başakşehir deplasmanda Trabzonspor'a konuk olacak.

KÖTÜ SERİ DEVAM ETTİ

Süper Lig tarihinde ilk kez bir önceki sezonu şampiyon tamamlayan takım, sonraki sezona 4 maçında 1 puan çıkararak başladı.

Öte yandan Başakşehir, oynadığı 4 maçta gol atamazken, mağlup olduğu 3 maçta kalesinde toplam 6 gol gördü.

BAŞAKŞEHİR - GÖZTEPE MAÇ ÖZETİ