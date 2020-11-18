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ÖZET | Baskonia - Fenerbahçe Beko maç sonucu: 86-68

BASKETBOL HABERLERİ  | 18.11.2020 09:47 | Son Güncelleme

Fenerbahçe Beko, Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 9'uncu haftasında İspanya deplasmanında TDS Baskonia'ya 86-68 yenildi.

ÖZET | Baskonia - Fenerbahçe Beko maç sonucu: 86-68

Fenerbahçe Beko bu sonuçla ligdeki 5'inci yenilgisini alırken, Baskonia ise 7'nci maçında 3'üncü galibiyetini elde etti.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Fenerbahçe Beko, ilk 4 dakikada 9-0'lık üstünlük yakaladı. Vesely ile boyalı alanı iyi kullanan sarı-lacivertliler, ilk çeyreği 21-20 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte Dragic'in skorer oyunuyla üstünlüğü eline alan Baskonia, 14'üncü dakikada 6 sayılık fark yakaladı: 31-25. Devrenin sonunda farkı çift hanelere (44-33) çıkaran İspanya temsilcisi, soyunma odasına 45-36'lık üstünlükle gitti.

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Üçüncü çeyrekte Polonara'nın sayılarıyla ev sahibi ekip 24'üncü dakikada farkı 13'e çıkardı: 53-40. Fenerbahçe Beko, Kenan Sipahi'nin hem savunma hem de hücumdaki etkili oyunuyla 29'uncu dakikada farkı 1'e indirdi: 60-59. Baskonia, çeyreğin sonunda yakaladığı 4-0'lık seriyle final periyoduna 64-59'luk skorla üstün girdi.

Son çeyreğe iyi başlayan İspanyol ekibi, Peters'in basketleriyle farkı 14'e kadar çıkardı: 75-61. Kalan bölümde iyi oyununu sürdüren Baskonia, sahadan 18 sayılık farkla 86-68 galip ayrıldı.

KAYNAK: AA
FOTOĞRAF: AA

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