ÖZET |Bayer Leverkusen - Bayern Münih maç sonucu: 2-4

Almanya Bundesliga'da 30. hafta mücadelesinde Bayer Leverkusen, lider Bayern Münih'i Bay Arena'da ağırladı. Bayer Leverkusen - Bayern Münih maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

Leverkusen'in öne geçtiği maçı, Bayern Münih 4-2 kazandı.

Bayern Münih'e galibiyeti getiren goller, 27. dakikada Coman, 42. dakikada Goretzka, 45. dakikada Gnabry ve 66. dakikada Lewandowski'den geldi. Leverkusen'in sayılarını ise 10. dakikada Alario ve 89. dakikada Wirtz kaydetti.

Bu sonucun ardından üst üste 9. galibiyetini alan ve puanını 70 yapan Bayern Münih, şampiyonluk yolunda kritik bir virajı daha dönmüş oldu.

Leverkusen'in yıldızı Hai Havertz, sakatlığı nedeniyle mücadelede forma giyemedi.

Bu sonucun ardından üst üste 9. galibiyetini alan ve puanını 70 yapan Bayern Münih, şampiyonluk yolunda kritik bir virajı daha dönmüş oldu. Leverkusen'in yıldızı Hai Havertz, sakatlığı nedeniyle mücadelede forma giyemedi.

LEWA REKORU KIRDI

Bayern'in makinesi Robert Lewandowski, bu sezon 38 maçta 44 gole ulaştı ve kariyer rekorunu kırdı.