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ÖZET |Bayer Leverkusen - Bayern Münih maç sonucu: 2-4

ALMANYA HABERLERİ  | 06.06.2020 18:54 | Son Güncelleme

Almanya Bundesliga'da 30. hafta karşılaşmasında Bayern Münih, deplasmanda Leverkusen'i 4-2 mağlup etti. Bayer Leverkusen - Bayern Münih maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

ÖZET |Bayer Leverkusen - Bayern Münih maç sonucu: 2-4

Almanya Bundesliga'da 30. hafta mücadelesinde Bayer Leverkusen, lider Bayern Münih'i Bay Arena'da ağırladı. Bayer Leverkusen - Bayern Münih maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

Leverkusen'in öne geçtiği maçı, Bayern Münih 4-2 kazandı.

Bayern Münih'e galibiyeti getiren goller, 27. dakikada Coman, 42. dakikada Goretzka, 45. dakikada Gnabry ve 66. dakikada Lewandowski'den geldi. Leverkusen'in sayılarını ise 10. dakikada Alario ve 89. dakikada Wirtz kaydetti.

Bu sonucun ardından üst üste 9. galibiyetini alan ve puanını 70 yapan Bayern Münih, şampiyonluk yolunda kritik bir virajı daha dönmüş oldu.

Leverkusen'in yıldızı Hai Havertz, sakatlığı nedeniyle mücadelede forma giyemedi.

Bu sonucun ardından üst üste 9. galibiyetini alan ve puanını 70 yapan Bayern Münih, şampiyonluk yolunda kritik bir virajı daha dönmüş oldu. Leverkusen'in yıldızı Hai Havertz, sakatlığı nedeniyle mücadelede forma giyemedi.

LEWA REKORU KIRDI

Bayern'in makinesi Robert Lewandowski, bu sezon 38 maçta 44 gole ulaştı ve kariyer rekorunu kırdı.

Lewa'nın son 5 sezonu
42 gol | 2015/16
43 gol | 2016/17
41 gol | 2017/18
40 gol | 2018/19
44 gol | 2019/20

MULLER DE REKOR KIRDI

Bayern Münih'in efsaneleri arasına giren Thomas Müller, bu sezon Bundesliga'da 20. asistini yaptı ve Kevin De Bruyne'nin 2014/15, Wolfsburg'daki rekorunu egale etti. Öte yandan 348. maçına çıkan Alman oyuncu, gördüğü sarı kartla kariyerinde ilk kez sarı kart cezalısı durumuna düştü.

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