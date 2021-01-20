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ÖZET | Bayer Leverkusen - Borussia Dortmund maç sonucu: 2-1

ALMANYA HABERLERİ  | 20.01.2021 08:00 | Son Güncelleme

Almanya Birinci Futbol Ligi’nde (Bundesliga) Borussia Dortmund, deplasmanda Bayer Leverkusen’e 2-1 yenildi.

ÖZET | Bayer Leverkusen - Borussia Dortmund maç sonucu: 2-1

Borussia Dortmund, Bundesliga’nın 17. haftasında BayArena’da Bayer Leverkusen’e konuk oldu.

Ev sahibi ekip 14. dakikada Moussa Diaby’nin attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Borussia Dortmund'un 67. dakikada Julian Brandt ile 1-1’lik eşitliği sağladığı karşılaşmada Bayer Leverkusen, 80. dakikada Florian Wirtz ile bir gol daha buldu ve müsabakadan 2-1 galip ayrıldı.

Bayer Leverkusen bu galibiyetle puanını 32’ye çıkarttı. Borussia Dortmund ise 29 puanda kaldı. Bundesliga’da oynanan diğer karşılaşmalarda Hoffenheim deplasmanda Hertha Berlin’i 3-0, Wolfsburg deplasmanda Mainz 05’i 2-0 ve Borussia Mönchengladbach sahasında Werder Bremen’i 1-0 mağlup etti.

KAYNAK: AA
FOTOĞRAF: REUTERS

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