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ÖZET | Bayern Münih - PSG maç sonucu 2-3

08.04.2021 07:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final mücadelesinde Paris Saint-Germain, deplasmanda Bayern Münih'i 3-2 mağlup ederek avantaj elde etti. Fransız ekibinde Kylian Mbappe, maçta attığı 2 golle yıldızlaştı.

ÖZET | Bayern Münih - PSG maç sonucu 2-3

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final mücadelesinde Alman ekibi Bayern Münih ile Fransız temsilcisi Paris Saint Germain, Allianz Arena'da karşı karşıya geldi.

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Salgın nedeniyle seyircisiz oynanan maça hızlı başlayan Fransız ekibi 3. dakikada Kylian Mbappe ile 1-0 öne geçti. 28. dakikada Neymar'ın asistinde topla buluşan Marquinhos, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturarak skoru 2-0'a taşıdı. 37. dakikada Choupo-Moting'in golüyle ilk yarı PSG'nin 2-1 üstünlüğü ile sona erdi. İkinci yarıda da tempo oldukça yüksekti.

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Bayern 60. dakikada Thomas Müller'in golüyle umutlansa da 68. dakikada Kylian Mbappe bir kez daha sahneye çıktı ve Fransız ekibini 3-2 öne geçirdi. Bu sonuçla Fransız ekibi rövanş için avantaj yakaladı.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAFLAR: İHA / REUTERS

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