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ÖZET | BB Erzurumspor - Gaziantep FK maç sonucu: 1-1

FUTBOL HABERLERİ  | 02.01.2021 16:16 | Son Güncelleme

Süper ligin 16. haftasında BB Erzurumspor, sahasında Gaziantep FK'yı ağırladı. Mücadele 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı. Kırmızı-siyahlı takımın 4 maçlık galibiyet serisine Erzurumspor son verdi.

ÖZET | BB Erzurumspor - Gaziantep FK maç sonucu: 1-1

Süper Lig'de 16. hafta mücadelesinde Mesut Bakkal'ın takımı Erzurumspor ile Marius Sumudica'nın çalıştırdığı Gaziantep FK kozlarını paylaştı. Mücadele 1-1'lik skorla sona erdi.

Karşılaşmada ev sahibi BB Erzurumspor'un golü 90+6. dakikada penaltıdan Emrah Başsan ile geldi. Konuk Gaziantep FK'nın golünü ise 69. dakikada Mirallas kaydetti. Sumudica, maçtan sonra sarı kart gördü.

Gaziantep FK bu sonucun ardından puanını 28 yaptı. BB Erzurumspor ise 13 puana yükseldi. Ligin bir sonraki haftasında Erzurumspor, Başakşehir deplasmanına gidecek. Gaziantep FK sahasında Ankaragücü'nü konuk edecek.

BB ERZURUMSPOR - GAZİANTEP FK

Stat: Kazım Karabekir
Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu xxx, Bahtiyar Birinci xxx, Samet Çiçek xxx

BB Erzurumspor: Farnolle xx, Kaan xx (Mücahit dk. 83 xx), Leo Schwechlen xxx, Teikeu xx, Cenk Ahmet xx (Murat dk. 83 xx), Obertan xxx, Osman xx (Boumal dk. 76 x), Donald xx (Ömer dk.76 x) Novikovas xx (Rashad dk. 78 xx), Gomes xx, Emrah Başsan xxx
Yedekler: Kayacan, Batuhan, Gökhan, Özgür, Oltan
Teknik Direktör: Mesut Bakkal

Gaziantep FK: Günay xx, Toca xx, Kana Bıyık xxx, Djilobodji xx, Güray xx (Kozulj dk.87 ?), Oğuz xx, Vetrih xx (Jefferson dk. 56 xx), Mirallas xx (Furkan dk.78 x), Olkowski xxx, Muhammet Demir xx (Kenan dk. 56 xx), Dicko xx (Andre Dk.56 xx)
Yedekler: Çağlar, Junior Maranhao, Mehmet Erdem, Kubilay, Cenk Şahin,
Teknik Direktör: Marius Sumudica

Goller: Mirallas (dk 69) (Gaziantep FK), Emrah Başsan (dk. 90+4 pen.) (BB Erzurumspor)
Sarı kartlar: Mirallas, Muhammet Demir, Djilobodji (Gaziantep FK), Emrah Başsan, Gomes, Leo Schwechlen, Oltan (BB Erzurumspor)

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