ÖZET | BB Erzurumspor - Hatayspor maç sonucu: 1-3

Süper Lig'in 26. haftasında Erzurumspor sahasında Hatayspor'u ağırladı. Mücadeleyi ligin flaş ekibi Hatayspor 3-1'lik skorla kazandı.
Hatayspor'a galibiyeti getiren gollerini 23. dakikada Katraniz, 45+4'te Diouf (pen.) ve 51. dakikada Boupendza kaydetti. Erzurumspor'un tek golü ise 90+3. dakikada Oltan Karakullukçu'dan geldi. Ev sahibinde 47. dakikada Szumski direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Alt sıralardan uzaklaşmak isteyen ve 6 maçtır mağlubiyet yüzü görmeyen Erzurumspor ise uzun bir aranın ardından yenilgi ile tanışmış oldu. Alınan bu sonuçla Erzurumspor 25 puanda kaldı. Hatayspor ise puanını 42'ye yükseltti. Havanın eksi 8 derece olduğu Erzurum'da stattaki alttan ısıtma nedeniyle maç içerisinde sık sık buhar görüldü.
Ligin bir sonraki haftasında Erzurumspor, Galatasaray deplasmanına gidecek. Hatayspor sahasında Ankaragücü'nü ağırlayacak. Kırmızı kart gören Erzurumspor kalecisi Jakub Szumski ve 4. sarı kartını gören Petrus Boumal, bir sonraki haftada Galatasaray maçında forma giyemeyecek.
Stat: Kazım Karabekir
Hakemler: Serkan Tokat xx, Murat Erdin Gözütok xx, Osman Gökhan Bilir xx
BB Erzurumspor: Szumski x, Mehmet Murat x, Manuel Da Costa xx, Adolphe Teikeu x, Schweclen x,
Omolo xx (Osman Çelik dk. 74 x), Petrus Boumal x (Buğra dk. 46 x), Cenk Ahmet xx (Göktuğ dk. 50 x), Novikovas xx (Rashani dk. 46 x), Aatif Chahechouhe xx, Ricardo Gomes x (Oltan dk. 74 xx)
Yedekler: Hasan Hatipoğlu, Butko, Rahmani Bergdich, Darri, Emrah Başsan
Teknik Direktör: Mesut Bakkal
Hatayspor: Munir Mohamedi xxx, Burak Çamoğlu xx, Billong xxx, Pablo Santos xxx, Katranis xxx (Youssouf Kone dk. 71 x), Rayane Aabid xxx (Isaac Sackey dk. 86 ?), Ribeiro xxx, Akintola xxx, Adama Traore xxx (Selim Ilgaz dk. 78 x), Boupendza xxx (Muhammed Mert dk. 86 ?), Mame Diouf xxx
Yedekler: Akın, Ekrem, Abdurrahman Canlı, Mesut Çaytemel, Akomadi,
Teknik Direktör: Ömer Erdoğan
Goller: Oltan (dk. 90+3) (BB Erzurumspor), Katranis (dk. 23), Mame Diouf (dk. 45+4 pen.), Boupendza (dk. 51) (Hatayspor)
Kırmızı kart: Szumski (dk. 47) (BB Erzurumspor)
Sarı Kartlar: Petrus Boumal, Ricardo Gomes, Rashani (BB Erzurumspor), Rayane Aabid, Boupendza (A.Hatayspor)
(GME-TK-S)
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