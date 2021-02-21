ÖZET | BB Erzurumspor - Hatayspor maç sonucu: 1-3

Süper Lig'in 26. haftasında Erzurumspor sahasında Hatayspor'u ağırladı. Mücadeleyi ligin flaş ekibi Hatayspor 3-1'lik skorla kazandı.

Hatayspor'a galibiyeti getiren gollerini 23. dakikada Katraniz, 45+4'te Diouf (pen.) ve 51. dakikada Boupendza kaydetti. Erzurumspor'un tek golü ise 90+3. dakikada Oltan Karakullukçu'dan geldi. Ev sahibinde 47. dakikada Szumski direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Alt sıralardan uzaklaşmak isteyen ve 6 maçtır mağlubiyet yüzü görmeyen Erzurumspor ise uzun bir aranın ardından yenilgi ile tanışmış oldu. Alınan bu sonuçla Erzurumspor 25 puanda kaldı. Hatayspor ise puanını 42'ye yükseltti. Havanın eksi 8 derece olduğu Erzurum'da stattaki alttan ısıtma nedeniyle maç içerisinde sık sık buhar görüldü.

Ligin bir sonraki haftasında Erzurumspor, Galatasaray deplasmanına gidecek. Hatayspor sahasında Ankaragücü'nü ağırlayacak. Kırmızı kart gören Erzurumspor kalecisi Jakub Szumski ve 4. sarı kartını gören Petrus Boumal, bir sonraki haftada Galatasaray maçında forma giyemeyecek.