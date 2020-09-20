ÖZET | BB Erzurumspor -Sivasspor maç sonucu: 1-2

Spor Süper Lig'in 2. hafta karşılaşmasında Mehmet Özdilek'in takımı Erzurumspor ile Rıza Çalımbay'ın çalıştırdığı Sivasspor kozlarını paylaştı.

İlk hafta Ankaragücü’nü Başkent’te 2-1 yenen Erzurumspor, ilk yarısı golsüz beraberlikle sona eren maçta öne geçti. 70'te Arvydas Novikovas rakip fileleri havalandırdı.

75'te Yasin Öztekin'in yerine oyuna dahil olan Arouna Kone, 82'de skora eşitliği getirdi. Sivasspor'un yeni yıldızı Max Gradel ise 86'da maçın skorunu tayin etti. Alınan bu sonucun ardından Erzurumspor 3 puanda kalırken, Sivasspor 3 puana yükseldi.

İLK YARIDAN DAKİKALAR

dakikada ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Novikovas'ın vuruşunda meşin yuvarlak kaleyi bulmadı. dakikada İbrahim Akdağ orta alandan aldığı topla caza alanı önüne kadar geldi. Bu oyuncunun sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Samassa’da kaldı. dakikada Yatabare’ye ceza yayı üzerinde faul yapılması nedeniyle kazanılan serbest vuruşu kullanan Gradel, topu farklı şekilde auta gönderdi.

İLK YARIDAN DAKİKALAR

dakikada Emrah’ın sağ kanattan ortasında Obertan sert vurdu ancak top kaleci Samassa’da kaldı. dakikada Rashad sağ kanattan getirdiği topla ceza sahasında Novikovas’ı buluşturdu. Novikovas Yasin’i geçerek topu kaleci Samassa’nın sağından ağlara gönderdi. Hakem Serkan Tokat, Novikovas’ın faul yaptığı gerekçesiyle golü iptal etti. dakikada sağ kanattan gelişen BB Erzurumspor atağında Emrah’ın ortasına ceza sahasında iyi yükselen Novikovas, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0. dakikada Gradel'in sağ kanattan aldığı topla ceza sahasına girmeden sağ çaprazdan çektiği sert vuruş üst direkten geri döndü. dakikada kazanılan korner atışında Erdoğan’ın ortasına Kone ceza alanında kafayı vurarak topu ağlara gönderdi. 1-1. dakikada orta sahadan aldığı pasla ceza sahasına giren Gradel, Cenk Ahmet'i geçerek yaptığı vuruşla takımını öne geçiren golü attı. 1-2.

BB ERZURUMSPOR - SİVASSPOR

Stat: Kazım Karabekir

Hakemler: Serkan Tokat xxx, Mehmet Metin xxx, Bilal Gölen xxx

BB Erzurumspor: Farnolle xx, Kaan xx (Mücahit dk. 81 ?), Hasan xx, Adolphe Teikeu xx, Cenk Ahmet xx, Boumal xx, Novikovas xxx, Obertan xxx (Hamroun dk. 89 ?), İbrahim xx, Emrah xx (Sissoko dk. 89 ?), Rashad xxx (Ömer Şişmanoğlu dk. 77 x)

Yedekler: Kayacan, Mina, Mahamadou Ba, Donald, Muhammed Gönülaçar, Osman Çelik,

Teknik Direktör: Mehmet Özdilek