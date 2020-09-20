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ÖZET | BB Erzurumspor -Sivasspor maç sonucu: 1-2

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 20.09.2020 16:03 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig'in 2. hafta karşılaşmasında Erzurumspor ile Sivasspor nefes kesen maçta buluştu. Konuk ekip geriden gelerek kazandı. Sivasspor bu sonuçla ligdeki ilk galibiyetini aldı. BB Erzurumspor da ilk mağlubiyetini tatmış oldu. BB Erzurumspor ligde bir sonraki maçında deplasmanda Kayserispor’a konuk olacak. Sivasspor ise sahasında Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek.

ÖZET | BB Erzurumspor -Sivasspor maç sonucu: 1-2

Spor Süper Lig'in 2. hafta karşılaşmasında Mehmet Özdilek'in takımı Erzurumspor ile Rıza Çalımbay'ın çalıştırdığı Sivasspor kozlarını paylaştı.

İlk hafta Ankaragücü’nü Başkent’te 2-1 yenen Erzurumspor, ilk yarısı golsüz beraberlikle sona eren maçta öne geçti. 70'te Arvydas Novikovas rakip fileleri havalandırdı.

75'te Yasin Öztekin'in yerine oyuna dahil olan Arouna Kone, 82'de skora eşitliği getirdi. Sivasspor'un yeni yıldızı Max Gradel ise 86'da maçın skorunu tayin etti. Alınan bu sonucun ardından Erzurumspor 3 puanda kalırken, Sivasspor 3 puana yükseldi.

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İLK YARIDAN DAKİKALAR

  1. dakikada ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Novikovas'ın vuruşunda meşin yuvarlak kaleyi bulmadı.
  2. dakikada İbrahim Akdağ orta alandan aldığı topla caza alanı önüne kadar geldi. Bu oyuncunun sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Samassa’da kaldı.
  3. dakikada Yatabare’ye ceza yayı üzerinde faul yapılması nedeniyle kazanılan serbest vuruşu kullanan Gradel, topu farklı şekilde auta gönderdi.

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İLK YARIDAN DAKİKALAR

  1. dakikada Emrah’ın sağ kanattan ortasında Obertan sert vurdu ancak top kaleci Samassa’da kaldı.
  2. dakikada Rashad sağ kanattan getirdiği topla ceza sahasında Novikovas’ı buluşturdu. Novikovas Yasin’i geçerek topu kaleci Samassa’nın sağından ağlara gönderdi. Hakem Serkan Tokat, Novikovas’ın faul yaptığı gerekçesiyle golü iptal etti.
  3. dakikada sağ kanattan gelişen BB Erzurumspor atağında Emrah’ın ortasına ceza sahasında iyi yükselen Novikovas, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0.
  4. dakikada Gradel'in sağ kanattan aldığı topla ceza sahasına girmeden sağ çaprazdan çektiği sert vuruş üst direkten geri döndü.
  5. dakikada kazanılan korner atışında Erdoğan’ın ortasına Kone ceza alanında kafayı vurarak topu ağlara gönderdi. 1-1.
  6. dakikada orta sahadan aldığı pasla ceza sahasına giren Gradel, Cenk Ahmet'i geçerek yaptığı vuruşla takımını öne geçiren golü attı. 1-2.

BB ERZURUMSPOR - SİVASSPOR

Stat: Kazım Karabekir
Hakemler: Serkan Tokat xxx, Mehmet Metin xxx, Bilal Gölen xxx

BB Erzurumspor: Farnolle xx, Kaan xx (Mücahit dk. 81 ?), Hasan xx, Adolphe Teikeu xx, Cenk Ahmet xx, Boumal xx, Novikovas xxx, Obertan xxx (Hamroun dk. 89 ?), İbrahim xx, Emrah xx (Sissoko dk. 89 ?), Rashad xxx (Ömer Şişmanoğlu dk. 77 x)
Yedekler: Kayacan, Mina, Mahamadou Ba, Donald, Muhammed Gönülaçar, Osman Çelik,
Teknik Direktör: Mehmet Özdilek

DG Sivasspor: Samassa xx, Ziya xxx, Caner xx, Camara xx, Erdoğan xx, Fajr xx (Jorge Felix dk. 77 x), Hakan Arslan xx, Gradel xxx (Uğur dk. 90?), Ninga x (Cofie dk. 57 xx), Yatabare xx, Yasin Öztekin xx (Kone dk. 77 xxx)
Yedekler: Muammer, Ali Şaşal, Barış, Claudemir, Robin Yalçın, Kerem Atakan,
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Goller: Novikovas (dk. 70) (BB Erzurumspor), Kone (dk. 82), Gradel (dk. 86) (DG Sivasspor)

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