ÖZET | BB Erzurumspor -Sivasspor maç sonucu: 1-2

Spor Süper Lig'in 2. hafta karşılaşmasında Mehmet Özdilek'in takımı Erzurumspor ile Rıza Çalımbay'ın çalıştırdığı Sivasspor kozlarını paylaştı.
İlk hafta Ankaragücü’nü Başkent’te 2-1 yenen Erzurumspor, ilk yarısı golsüz beraberlikle sona eren maçta öne geçti. 70'te Arvydas Novikovas rakip fileleri havalandırdı.
75'te Yasin Öztekin'in yerine oyuna dahil olan Arouna Kone, 82'de skora eşitliği getirdi. Sivasspor'un yeni yıldızı Max Gradel ise 86'da maçın skorunu tayin etti. Alınan bu sonucun ardından Erzurumspor 3 puanda kalırken, Sivasspor 3 puana yükseldi.
Stat: Kazım Karabekir
Hakemler: Serkan Tokat xxx, Mehmet Metin xxx, Bilal Gölen xxx
BB Erzurumspor: Farnolle xx, Kaan xx (Mücahit dk. 81 ?), Hasan xx, Adolphe Teikeu xx, Cenk Ahmet xx, Boumal xx, Novikovas xxx, Obertan xxx (Hamroun dk. 89 ?), İbrahim xx, Emrah xx (Sissoko dk. 89 ?), Rashad xxx (Ömer Şişmanoğlu dk. 77 x)
Yedekler: Kayacan, Mina, Mahamadou Ba, Donald, Muhammed Gönülaçar, Osman Çelik,
Teknik Direktör: Mehmet Özdilek
DG Sivasspor: Samassa xx, Ziya xxx, Caner xx, Camara xx, Erdoğan xx, Fajr xx (Jorge Felix dk. 77 x), Hakan Arslan xx, Gradel xxx (Uğur dk. 90?), Ninga x (Cofie dk. 57 xx), Yatabare xx, Yasin Öztekin xx (Kone dk. 77 xxx)
Yedekler: Muammer, Ali Şaşal, Barış, Claudemir, Robin Yalçın, Kerem Atakan,
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Goller: Novikovas (dk. 70) (BB Erzurumspor), Kone (dk. 82), Gradel (dk. 86) (DG Sivasspor)
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