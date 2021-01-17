ÖZET | Beşiktaş 2-0 Galatasaray (Maç sonucu)

Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş ve Galatasaray karşı karşıya geldi. Vodafone Park'ta oynanan 2021'in ilk derbisini Beşiktaş 2-0'lık skorla kazandı. Maçın ilk 30 dakikasında isabetli şut olmazken 33. dakikada Marcao ile Galatasaray, 35. dakikada Cyle Larin ile Beşiktaş gole çok yaklaştı ancak ilk yarıda skor değişmedi. dakikada Mbaye Diagne, Montero'ya yaptığı faul nedeniyle Cüneyt Çakır tarafından direkt kırmızı kartla oyundan ihraç edildi. Beşiktaş, 79. dakikada Josef de Souza'nın ve 90+1. dakikada Georges-Kevin N'Koudou'nun golleriyle kazandı. Beşiktaş, Galatasaray'ı konuk ettiği son 6 maçtan 5 galibiyet ve 1 beraberlikle ayrıldı ve son 4 karşılaşmayı gol yemeden kazandı. Sergen Yalçın, Süper Lig kariyerinde Fatih Terim'i ilk kez mağlup etti. Bu sonucun ardından Beşiktaş'ın puanı 38'e yükseldi ve liderlik koltuğunu korudu. Galatasaray ise 33 puanda kaldı. Beşiktaş, 21 Ocak Perşembe günü 16.00'da Fatih Karagümrük'e konuk olacak. Galatasaray ise 20 Ocak Çarşamba 19.00'da Denizlispor ile evinde karşılaşacak. SERGEN YALÇIN'DAN İLK 11'DE 7 DEĞİŞİKLİK Süper Lig'in 19. haftasındaki derbi maçta Galatasaray'ı konuk eden Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Çaykur Rizespor maçına göre 7 farklı isimle sahaya çıktı. Siyah-beyazlı ekibin teknik direktörü Sergen Yalçın, Çaykur Rizespor maçında ilk 11'de görev verdiği Francisco Montero, Oğuzhan Özyakup, Vincent Aboubakar ve Rachid Ghezzal'i derbi maçta da oynattı. Yalçın, kupa mücadelesinde dinlendirdiği Domagoj Vida ile Valentin Rosier'i derbi mücadelesinde ilk 11'de sahaya sürdü. Çaykur Rizespor maçında sağ bekte forma giyen Necip Uysal, Galatasaray karşısında yedek soyunurken, bu oyuncunun yerine Rosier oynadı. Çaykur Rizespor maçında ilk 11'de şans bulan Welinton, sarı kart cezası nedeniyle derbi karşılaşmasında görev alamadı. Welinton'un yokluğunda stoperde Vida forma giydi.

Hafta içi oynanan kupa maçında ilk 11'de şans bulan Utku Yuvakuran, Georges-Kevin N'Koudou, Fabrice N'Sakala, Dorukhan Toköz ve Bernard Mensah, derbi maçına yedek başladı. Siyah-beyazlı ekipte bu oyuncuların yerine Ersin Destanoğlu, Cyle Larin, Rıdvan Yılmaz, Atiba ve Josef de Souza ilk 11'de şans buldu. FATİH TERİM'DEN İLK 11'DE 5 DEĞİŞİKLİK Süper Lig'in 19. haftasındaki derbide Beşiktaş'a konuk olan Galatasaray, son maçına göre ilk 11'de 5 değişiklikle sahaya çıktı. Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Yeni Malatyaspor ile oynadıkları maça ilk 11'de başlayan futbolculardan Fatih Öztürk, Martin Linnes, Emre Kılınç, Ryan Babel ve Emre Akbaba'yı yedeğe çekti. Tecrübeli teknik adam, Beşiktaş derbisinde bu futbolcuların yerlerine Okan Kocuk, Şener Özbayraklı, Oghenekaro Etebo, Oğulcan Çağlayan ve Arda Turan'ı görevlendirdi. Galatasaray derbiye Okan Kocuk, Şener Özbayraklı, Christian Luyindama, Marcao, Marcelo Saracchi, Taylan Antalyalı, Etebo, Oğulcan Çağlayan, Younes Belhanda, Arda Turan ve Mbaye Diagne ile başladı.

Sarı-kırmızılı takımın yedek kulübesinde ise Fatih Öztürk, Linnes, Emre Kılınç, Babel ve Emre Akbaba'nın yanı sıra Ryan Donk, Kerem Aktürkoğlu, Ömer Bayram, Valentine Ozornwafor ve Sofiane Feghouli oturdu. LJAJIC VE TÖRE KADRODA, GÜVEN YOK Beşiktaş'ta uzun süreli sakatlıkların ardından takıma dönen Adem Ljajic ve Gökhan Töre, 9 maç sonra bir lig maçında kadroda yer alabildi. Siyah-beyazlı formayla son olarak Medipol Başakşehir maçında süre alabilen iki oyuncu, sakatlıkları nedeniyle takımdan ayrı kalmıştı. Gökhan ve Ljajic, kupadaki Çaykur Rizespor maçında olduğu gibi derbi mücadelesine de yedek başladı. Beşiktaş'ta ayrıca genç oyuncular Kartal Kayra Yılmaz ile Serdar Saatçi yedek soyundu. Siyah-beyazlı ekipte bu sezon tüm resmi maçlarda kadroda yer alan Güven Yalçın, derbi maçta kadro dışında kaldı. Sergen Yalçın'ın kamp kadrosuna dahil ettiği Güven, ayağında ağrı hissetmesi nedeniyle Galatasaray karşısında takımını yalnız bıraktı. Beşiktaş'ta derbi öncesi açıklanan kamp kadrosunda yer almayan Serdar Saatçi, teknik direktör Yalçın tarafından kadroya dahil edildi.

TERİM, ORTA SAHADA ETEBO'YU TERCİH ETTİ Fatih Terim, Beşiktaş derbisinde orta sahada Nijeryalı futbolcu Oghenekaro Etebo'ya formayı verdi. Tecrübeli teknik adam, sezon başında İngiltere ekibi Stoke City'den kiralanan ve ligde fazla süre alamayan Etebo'yu derbide savunmanın önünde görevlendirdi. Terim, bu bölgede düzenli forma giyen Emre Kılınç'ı ise derbide yedekler arasında tuttu. SAKATLIĞI GEÇEN FEGHOULI YEDEKTE Galatasaray'da sakatlığı geçen Cezayirli futbolcu Sofiane Feghouli, derbide yedekler arasında yer aldı. Ligin 15. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile oynanan maçın ilk yarısında sakatlanarak oyundan çıkan Feghouli, sonraki 4 resmi maçın kadrosunda bulunamamıştı. Sarı-kırmızılı takımda tedavilerine devam edilen Radamel Falcao ve Emre Taşdemir ile yılbaşı gecesi yaşadığı kaza nedeniyle tedavisi süren Omar Elabdellaoui ise kadroda yer almadı. CÜNEYT ÇAKIR'DAN ABOUBAKAR'A TAZİYE Derbi maçta futbolcuların posterleri tribünlere asıldı. Siyah-beyazlı oyuncuların posterleri locaların olduğu bölümde yer aldı. Bu arada Beşiktaşlı taraftarların hazırladığı çok sayıda pankart da tribünde bulundu.

Maçın hakemi Cüneyt Çakır, maç öncesi ısınma çalışmaları sırasında geçtiğimiz günlerde annesi vefat eden Vincent Aboubakar'ın yanına giderek taziyelerini iletti. İLK 30 DAKİKA İSABETLİ ŞUT YOK Mücadeleye her iki takım da tedbirli başladı. Zemin üstündeki karın erimesiyle birlikte zeminin ağırlaşmasıyla yerden paslar da sık sık hatalı olmaya başladı. Beşiktaş, topa daha fazla sahip oldu ancak ilk yarım saatte sadece 3 şut girişimi oldu ve bunların hiçbiri kaleyi bulmadı. ARDA VE ROSIER İÇİN KIRMIZI BEKLENTİSİ Sık sık faullerle kesilen mücadelede Arda Turan 13. dakikada ve Valentin Rosier ise 22. dakikada sarı kart gördü. Arda Turan'ın sarı kartı için Beşiktaş tarafı kırmızı kart itirazında bulundu. MARCAO VURDU, ATIBA ÇİZGİDEN ÇIKARDI Maçın ilk tehlikeli pozisyonunu 33. dakikada Galatasaray yakaladı. Duran top sonrası Arda Turan'ın ortasında Marcao uzak kale direğinin çaprazında topla buluştu. Gelişine yaptığı plase vuruş kaleci Ersin'i geçti ancak Atiba çizgiden çıkardı. CYLE LARIN KARŞI KARŞIYA KAÇIRDI Beşiktaş ise bu pozisyondan 2 dakika sonra gole çok yaklaştı. Marcao'nun hatalı geri pasında Larin araya girdi. Larin'in vuruşu kalenin üstünden aut agitti.

Maçın 39. dakikasında Şener Özbayraklı sakatlandı ve yerine Martin Linnes oyuna dahil oldu. Mücadelenin 2 dakika uzayan ilk yarısında gol olmadı ve takımlar soyunma odasına 0-0'lık eşitlikle gitti. MBAYE DIAGNE KIRMIZI KART GÖRDÜ Galatasaray, ikinci yarıya daha atak başlayan taraf oldu. Beşiktaş ise uzun toplarla Galatasaray savunmasının arkasına Aboubakar ve Larin'i sarkıtmak istedi. İlk 10 dakikalık bu oyunun ardından top tekrar Beşiktaş'ta daha fazla kalmaya başladı. Galatasaray, 58. dakikada Mbaye Diagne'nin kırmızı kartıyla 10 kişi kaldı. Beşiktaş yarı sahasında sol taç çizgisine yakın bir noktada yaşanan ikili mücadele sırasında Mbaye Diagne, topu almak için ayağını fazla kaldırıp Montero'nun kafasına vurduğu gerekçesiyle direkt kırmızı kartla oyundan ihraç edildi. KIRMIZI KARTTAN SONRA GALATASARAY 5-4-0 Galatasaray, 10 kişi kaldıktan sonra oyunu daha fazla geride kabul etmeye başladı. Beşiktaş ise kalabalık Galatasaray savunması karşısında 3. bölgede organize olmakta güçlük yaşadı. dakikada Beşiktaş'ta iki değişiklik oldu. Oğuzhan ve Ghezzal'ın yerine Mensah ve N'Koudou dahil oldu. Galatasaray'da ise Belhanda ve Arda yerine Donk ve Babel girdi. Galatasaray, bu değişikliklerden sonra Beşiktaş'ı 5-4-0 gibi bir dizilişle karşılamaya başladı. Top Galatasaraylı oyuncularda olduğunda ise sarı kırmızılı ekip beklerin de desteğiyle Babel ve Oğulcan daha çok merkeze yaklaşarak ve forvet gibi oynayarak devam etti.