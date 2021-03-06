ÖZET | Beşiktaş 2-1 Gaziantep FK

Süper Lig'de zirve yarışını yakından ilgilendiren Beşiktaş - Gaziantep FK mücadelesini siyah beyazlılar Aboubakar'ın attığı gollerle 2-1 kazandı. Beşiktaş - Gaziantep FK maç özeti ve maç detayları haberimizde...

RIDVAN YILMAZ 5 MAÇ SONRA 11'E DÖNDÜ

Beşiktaş'ın genç savunma oyuncusu Rıdvan Yılmaz 5 haftalık aranın ardından yeniden on bire döndü.

Trabzonspor'la Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkan Rıdvan, 5 maçlık araya Gaziantep maçında son verdi.

MONTERO 3 MAÇ SONRA KADRODA

Siyah-beyazlıların İspanyol oyuncusu Francisco Montero, sakatlığının ardından kadroya döndü.

Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan İttifak Holding Konyaspor maçında sakatlanan ve tedavi sürecinde takımdan ayrı kalan Montero, Gençlerbirliği, Yukatel Denizlispor ve Yeni Malatyaspor maçlarında görev yapamamıştı.

4 OYUNCU CEZA SINIRINDA

Beşiktaş, Gaziantep maçına sarı kart ceza sınırında bulunan 4 oyuncuyla çıktı.

Üçer sarı kartı bulunan Valentin Rosier, Josef de Souza ve Rachid Ghezzal ile mücadeleye yedek başlayan Necip Uysal, Gaziantep karşısında sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve gelecek hafta oynanacak Medipol Başakşehir maçında görev yapamayacak.