ÖZET | Beşiktaş 2-1 Gaziantep FK

Süper Lig'de zirve yarışını yakından ilgilendiren Beşiktaş - Gaziantep FK mücadelesini siyah beyazlılar Aboubakar'ın attığı gollerle 2-1 kazandı. Beşiktaş - Gaziantep FK maç özeti ve maç detayları haberimizde...
Beşiktaş'ın genç savunma oyuncusu Rıdvan Yılmaz 5 haftalık aranın ardından yeniden on bire döndü.
Trabzonspor'la Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkan Rıdvan, 5 maçlık araya Gaziantep maçında son verdi.
Siyah-beyazlıların İspanyol oyuncusu Francisco Montero, sakatlığının ardından kadroya döndü.
Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan İttifak Holding Konyaspor maçında sakatlanan ve tedavi sürecinde takımdan ayrı kalan Montero, Gençlerbirliği, Yukatel Denizlispor ve Yeni Malatyaspor maçlarında görev yapamamıştı.
Beşiktaş, Gaziantep maçına sarı kart ceza sınırında bulunan 4 oyuncuyla çıktı.
Üçer sarı kartı bulunan Valentin Rosier, Josef de Souza ve Rachid Ghezzal ile mücadeleye yedek başlayan Necip Uysal, Gaziantep karşısında sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve gelecek hafta oynanacak Medipol Başakşehir maçında görev yapamayacak.
Bitlis'in Tatvan ilçesinde yaşanan helikopter kazasında şehit olan 11 asker için karşılaşma öncesinde iki takım oyuncuları saygı duruşunda bulundu.
dakikada Beşiktaş öne geçti. Ghezzal'ın savunmanın arkasına attığı pasta topu kaleci Günay Güvenç'in üzerinden aşırarak kurtaran Aboubakar, meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 1-0
dakikada Welinton savunmadan aldığı topla rakip ceza sahası önünde Aboubakar'la duvar pasına girdi. Ceza sahası sağ çaprazında topla yeniden buluşan Welinton'un sert şutunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı Beşiktaş'ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
İKİNCİ YARINDAN DAKİKALAR BİRAZDAN...
Stat: Vodafone Park
Hakemler: Mete Kalkavan, Kemal Yılmaz, Samet Çiçek
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Welinton, Vida, Rıdvan Yılmaz, Josef de Souza, Atiba, Ghezzal, Ljajic, Larin, Aboubakar
Gaziantep: Günay Güvenç, Olkowski, Djilobodji, Tosca, Miranda, Güray Vural (Dk. 39 Junior Morais), Vetrih, Rashid, Maxim, Dicko, Kenan Özer
Gol: Dk. 15 Aboubakar (Beşiktaş)
Sarı kart: Dk. 45+3 Vetrih (Gaziantep)
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