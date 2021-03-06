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ÖZET | Beşiktaş 2-1 Gaziantep FK

06.03.2021 20:57 | Son Güncelleme:
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ÖZET | Beşiktaş 2-1 Gaziantep FK

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş evinde Gaziantep FK'yı evinde konuk etti. Siyah beyazlılar rakibi Gaziantep temsilcisini 2-1 mağlup etti. Beşiktaş - Gaziantep FK maç özeti ve maç detayları haberimizde...

Süper Lig'de zirve yarışını yakından ilgilendiren Beşiktaş - Gaziantep FK mücadelesini siyah beyazlılar Aboubakar'ın attığı gollerle 2-1 kazandı. Beşiktaş - Gaziantep FK maç özeti ve maç detayları haberimizde...

RIDVAN YILMAZ 5 MAÇ SONRA 11'E DÖNDÜ

Beşiktaş'ın genç savunma oyuncusu Rıdvan Yılmaz 5 haftalık aranın ardından yeniden on bire döndü.

Trabzonspor'la Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkan Rıdvan, 5 maçlık araya Gaziantep maçında son verdi.

MONTERO 3 MAÇ SONRA KADRODA

Siyah-beyazlıların İspanyol oyuncusu Francisco Montero, sakatlığının ardından kadroya döndü.

Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan İttifak Holding Konyaspor maçında sakatlanan ve tedavi sürecinde takımdan ayrı kalan Montero, Gençlerbirliği, Yukatel Denizlispor ve Yeni Malatyaspor maçlarında görev yapamamıştı.

4 OYUNCU CEZA SINIRINDA

Beşiktaş, Gaziantep maçına sarı kart ceza sınırında bulunan 4 oyuncuyla çıktı.

Üçer sarı kartı bulunan Valentin Rosier, Josef de Souza ve Rachid Ghezzal ile mücadeleye yedek başlayan Necip Uysal, Gaziantep karşısında sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve gelecek hafta oynanacak Medipol Başakşehir maçında görev yapamayacak.

ŞEHİTLERE SAYGI DURUŞU

Bitlis'in Tatvan ilçesinde yaşanan helikopter kazasında şehit olan 11 asker için karşılaşma öncesinde iki takım oyuncuları saygı duruşunda bulundu.

BEŞİKTAŞ - GAZİANTEP FK MAÇ ÖZETİ

  1. dakikada Beşiktaş öne geçti. Ghezzal'ın savunmanın arkasına attığı pasta topu kaleci Günay Güvenç'in üzerinden aşırarak kurtaran Aboubakar, meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 1-0

  2. dakikada Welinton savunmadan aldığı topla rakip ceza sahası önünde Aboubakar'la duvar pasına girdi. Ceza sahası sağ çaprazında topla yeniden buluşan Welinton'un sert şutunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.

  3. dakikada Ghezzal'ın sağ kanattan yaptığı ortaya Rosier, altıpas önünde bekletmeden vurdu. Oyuncunun yarım vole şeklinde çektiği şutta meşin yuvarlak kalecide kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Beşiktaş'ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İKİNCİ YARINDAN DAKİKALAR BİRAZDAN...

MAÇ DETAYLARI

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Mete Kalkavan, Kemal Yılmaz, Samet Çiçek

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Welinton, Vida, Rıdvan Yılmaz, Josef de Souza, Atiba, Ghezzal, Ljajic, Larin, Aboubakar

Gaziantep: Günay Güvenç, Olkowski, Djilobodji, Tosca, Miranda, Güray Vural (Dk. 39 Junior Morais), Vetrih, Rashid, Maxim, Dicko, Kenan Özer

Gol: Dk. 15 Aboubakar (Beşiktaş)

Sarı kart: Dk. 45+3 Vetrih (Gaziantep)

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Beşiktaş Futbol Kulübü
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Okuyucu Yorumları 10 yorum
ya valla helal olsun su bjk ya adamlar kimseye bulaşmadan tıkıt tıkır gıdıo hoca desen hocaları var fitne fesatları yok cıkıyolar birlik beraberlik le oynuyolar bizim fb desen hoca yok forvet yok hiç bişey yok gs desen hile hurda işinde penaltılar va inş bjk şampıyon olur hak edıyolar valla kimseye bulamıyolar işilerine bakıyolar sergen desen işi biliyo mis helal olsun
2,0 öne eçtik diyip 3 golü yüze üz pozisyonları harcarsan son saniyeleri yusuf yusuf yaparak geçirirsin böyle işte uzatmalrdaki direkten dönen top gol olsa mac berabere bitiyodu sen onca pozisyon kaçır sonra tırnaklrını yiyerek mac izle futbolda laubaligin cezası kötü olur ucuz atlattı son saniyeleri bjk
TEK BÜYÜK BEŞİKTAŞ

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