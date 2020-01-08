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  4. ÖZET | Beşiktaş: 2 - Mezokövesd-Zsory: 0 maç sonucu

ÖZET | Beşiktaş: 2 - Mezokövesd-Zsory: 0 maç sonucu

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 08.01.2020 19:08 | Son Güncelleme

İkinci yarı hazırlık kampını Antalya'da sürdüren Beşiktaş ilk hazırlık karşılaşmasında Macaristan'ın Mezokövesd-Zsory ekibini Atiba ve Adem Ljajic'in golleri ile mağlup etti. Beşiktaş Mezokövesd-Zsory maç özeti ve maçın detayları haberimizde....

ÖZET | Beşiktaş: 2 - Mezokövesd-Zsory: 0 maç sonucu

Süper Lig'de ikinci yarı hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, hazırlık maçında Macaristan'ın Mezokövesd-Zsory takımını 2-0 mağlup etti. Beşiktaş Mezokövesd-Zsory maç özeti ve maçın detayları haberimizde....

Ligde ikinci yarı hazırlıkları kapsamında Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'nde kamp yapan siyah-beyazlı takım, özel müsabakada Macaristan temsilcisi Mezokövesd-Zsory ile karşı karşıya geldi.

Gloria Sports Arena'nın ev sahipliği yaptığı müsabakaya Beşiktaş Loris Karius, Pedro Rebocho, Domagoj Vida, Victor Ruiz, Caner Erkin, Muhammed Elneny, Atiba Hutchinson, Jeremain Lens, Adem Ljajic, Tyler Boyd ve Umut Nayir ilk 11'i ile çıktı.

Siyah-beyazlı takımda teknik direktör Abdullah Avcı, devre arasında 9 oyuncu değişikliği yaptı. Utku Yuvakuran, Güven Yalçın, Abdoulay Diaby, Oğuzhan Özyakup, Necip Uysal, Rıdvan Yılmaz, Enzo Roco, Kartal Kayra Yılmaz ve İlkay İşler ikinci yarıda oyuna girdi. Beşiktaş'ta 73. dakikada Rebocho ve Boyd'un yerlerine ise Kerem Kalafat ve Emre Yıldız maça dahil oldu.

Beşiktaş, 10. dakikada penaltından Ljajic ve 25. dakikada Hutchinson'ın attığı gollerle maçtan 2-0 galip ayrıldı.

Karşılaşmanın ikinci yarısını Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi de izledi. Başkan Çebi, müsabakayı yönetim kurulu üyeleri Emre Kocadağ, Erdal Torunoğulları ve futbol direktörü Ali Naibi ile takip etti.

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