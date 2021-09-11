ÖZET | Beşiktaş 3-0 Yeni Malatyaspor

Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş, Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya geldi. Siyah beyazlılar, 90 dakika boyunca hükmettiği mücadelede Yeni Malatyaspor'u 3-0'lık skorla geçti. Beşiktaş - Yeni Malatyaspor maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

SERGEN YALÇIN'DAN 3 DEĞİŞİKLİK

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Yeni Malatyaspor maçında 3 değişikliğe gitti.

VavaCars Fatih Karagümrük maçında görev yapan Welinton, kırmızı kart cezalısı Salih Uçan ve milli takımdan dönen Cyle Larin'e 11'de görev vermedi.

Yalçın, defansta Welinton'ın yerine Necip Uysal'ı, Salih Uçan'ın yerine Miralem Pjanic'i ve Larin'in yokluğunda da Georges-Kevin N'Koudou'ya forma verdi.

ALEX TEIXEIRA SAKATLANDI

Beşiktaş’ın Brezilyalı futbolcusu Alex Teixeira, Yeni Malatyaspor karşılaşmasının 42. dakikasında sakatlanarak yerini genç oyuncu Can Bozdoğan’a bıraktı.

Süper Lig’in 3. haftasında oynanan Karagümrük karşılaşmasında takımına galibiyeti getiren golü atan ancak daha sonra sakatlanarak oyundan çıkan Alex Teixeira, hafta içinde yapılan antrenmanlarda takımdan ayrı kalmış ancak daha sonra iyileşerek Yeni Malatyaspor mücadelesine ilk 11’de başlamıştı. Karşılaşmada dakikalar 42’yi gösterdiğinde sakatlığı nükseden Brezilyalı futbolcu, mücadeleye devam edemeyerek yerini Can Bozdoğan’a bıraktı. Siyah-beyazlı kulüp, yıldız futbolcunun durumuyla ilgili olarak, yapılacak olan tetkiklerin ardından açıklamada bulunacak.

PJANIC'DEN İLK ASİST BATSHUAYI İLK GOL

Süper Lig’in 4. haftasında Yeni Malatyaspor’u konuk eden Beşiktaş, mücadeleye hızlı başlarken, 7. dakikada Pjanic’in klas asistinde Batshuayi fileleri havalandırarak Beşiktaş forması altındaki ilk golünü attı.

Süper Lig’in 4. haftasında Beşiktaş, sahasında Yeni Malatyaspor’u konuk ederken, siyah-beyazlı ekibin Barcelona’dan kiralık olarak kadrosuna kattığı yıldız futbolcu Miralem Pjanic de mücadeleye ilk 11’de başladı. Rakibi karşısında maça hızlı başlayan siyah-beyazlılar, henüz 7. dakikada Batshuayi’nin golüyle öne geçti. Siyah-beyazlı ekibin Boşnak yıldızı Pjanic’in klas pasında ceza sahası içinde topla buluşan Belçikalı golcü, net bir vuruşla fileleri havalandırırken, Beşiktaş forması altında da ilk golüne imza attı. Batshuayi’nin golünde asisti yapan Pjanic de, Beşiktaş formasını üzerine geçirdikten 7 dakika sonra gole katkıda bulunmuş oldu.

ATIBA VE LARIN TRİBÜNDE

Teknik direktör Sergen Yalçın, Kanada Milli Takımı'ndan dönen Atiba Hutchinson ve Cyle Larin'i Yeni Malatyaspor maçında görevlendirmedi.

Oynadıkları maçların ardından uzun bir yolculuğun ardından İstanbul'a gelen iki futbolcu, teknik direktör Yalçın tarafından dinlendirilirken, mücadeleyi tribünden izlediler.

MAÇ ÖZETİ

2' Pjanic'in soldan kullandığı kornerde ceza sahasında oluşan karambolde topu önünde bulan Vida'nın şutunda, meşin yuvarlak altıpasta savunma yapan Ndong'dan döndü.

7' Beşiktaş 1-0 öne geçti. Pjanic'in şık ara pasında savunmanın arkasında topla buluşan Batshuayi, kaleci Abdulsamed Damlu ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı.

10' Beşiktaş farkı 2'e çıkardı. Konuk takımın yarı sahasında Teixeira'nın yaptığı vuruşta savunmadan seken top Nkoudou'nun önüne düştü. Bu futbolcunun altıpasın sol çaprazında yaptığı sert vuruşta, top filelere gitti: 2-0.

25' Teixeira'nın ceza yayının sol tarafından çektiği şutta, kaleci Abdulsamed Damlu topu güçlükle üstten kornere çeldi.

44' Pjanic'in sağdan kullandığı korner atışında, ceza sahasında Necip Uysal'ın kafayla aşırdığı topa, arka direkte Welinton istediği vuruşu yapamadı ve meşin yuvarlak auta gitti.

Beşiktaş, müsabakanın ilk yarısını 2-0 önde tamamladı.

MAÇ DETAYI

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Arda Kardeşler, Ali Saygın Ögel, Abdullah Bora Özkara

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Vida (Dk. 20 Welinton), Necip Uysal, Rıdvan Yılmaz, Josef, Pjanic, Teixeira (Dk. 43 Can Bozdoğan), Ghezzal, Nkoudou, Batshuayi

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Abdulsamed Damlu, Semih Kaya, Wallace, Sadık Çiftpınar, Mustafa Eskihellaç, Ndong, Nshimirimana, Aabid, Hadadi, Kubilay Kanatsızkuş, Adem Büyük

Goller: Dk. 7 Batshuayi, Dk. 10 Nkoudou (Beşiktaş)

Sarı kart: Dk. 15 Pjanic (Beşiktaş)



