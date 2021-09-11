SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. ÖZET | Beşiktaş 3-0 Yeni Malatyaspor

ÖZET | Beşiktaş 3-0 Yeni Malatyaspor

11.09.2021 21:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş evinde Yeni Malatyaspor'u konuk etti. Maça erken bir golle başlayan siyah beyazlılar, Yeni Malatyaspor'u 3-0 mağlup etti. Beşiktaş - Yeni Malatyaspor maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

ÖZET | Beşiktaş 3-0 Yeni Malatyaspor

Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş, Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya geldi. Siyah beyazlılar, 90 dakika boyunca hükmettiği mücadelede Yeni Malatyaspor'u 3-0'lık skorla geçti. Beşiktaş - Yeni Malatyaspor maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

SERGEN YALÇIN'DAN 3 DEĞİŞİKLİK

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Yeni Malatyaspor maçında 3 değişikliğe gitti.

VavaCars Fatih Karagümrük maçında görev yapan Welinton, kırmızı kart cezalısı Salih Uçan ve milli takımdan dönen Cyle Larin'e 11'de görev vermedi.

Yalçın, defansta Welinton'ın yerine Necip Uysal'ı, Salih Uçan'ın yerine Miralem Pjanic'i ve Larin'in yokluğunda da Georges-Kevin N'Koudou'ya forma verdi.

ALEX TEIXEIRA SAKATLANDI

Beşiktaş’ın Brezilyalı futbolcusu Alex Teixeira, Yeni Malatyaspor karşılaşmasının 42. dakikasında sakatlanarak yerini genç oyuncu Can Bozdoğan’a bıraktı.

Süper Lig’in 3. haftasında oynanan Karagümrük karşılaşmasında takımına galibiyeti getiren golü atan ancak daha sonra sakatlanarak oyundan çıkan Alex Teixeira, hafta içinde yapılan antrenmanlarda takımdan ayrı kalmış ancak daha sonra iyileşerek Yeni Malatyaspor mücadelesine ilk 11’de başlamıştı. Karşılaşmada dakikalar 42’yi gösterdiğinde sakatlığı nükseden Brezilyalı futbolcu, mücadeleye devam edemeyerek yerini Can Bozdoğan’a bıraktı. Siyah-beyazlı kulüp, yıldız futbolcunun durumuyla ilgili olarak, yapılacak olan tetkiklerin ardından açıklamada bulunacak.

PJANIC'DEN İLK ASİST BATSHUAYI İLK GOL

Süper Lig’in 4. haftasında Yeni Malatyaspor’u konuk eden Beşiktaş, mücadeleye hızlı başlarken, 7. dakikada Pjanic’in klas asistinde Batshuayi fileleri havalandırarak Beşiktaş forması altındaki ilk golünü attı.

Süper Lig’in 4. haftasında Beşiktaş, sahasında Yeni Malatyaspor’u konuk ederken, siyah-beyazlı ekibin Barcelona’dan kiralık olarak kadrosuna kattığı yıldız futbolcu Miralem Pjanic de mücadeleye ilk 11’de başladı. Rakibi karşısında maça hızlı başlayan siyah-beyazlılar, henüz 7. dakikada Batshuayi’nin golüyle öne geçti. Siyah-beyazlı ekibin Boşnak yıldızı Pjanic’in klas pasında ceza sahası içinde topla buluşan Belçikalı golcü, net bir vuruşla fileleri havalandırırken, Beşiktaş forması altında da ilk golüne imza attı. Batshuayi’nin golünde asisti yapan Pjanic de, Beşiktaş formasını üzerine geçirdikten 7 dakika sonra gole katkıda bulunmuş oldu.

Beşiktaş'ta Domagoj Vida ve Alex Teixeira sakatlandıBeşiktaş'ta Domagoj Vida ve Alex Teixeira sakatlandı

ATIBA VE LARIN TRİBÜNDE

Teknik direktör Sergen Yalçın, Kanada Milli Takımı'ndan dönen Atiba Hutchinson ve Cyle Larin'i Yeni Malatyaspor maçında görevlendirmedi.

Oynadıkları maçların ardından uzun bir yolculuğun ardından İstanbul'a gelen iki futbolcu, teknik direktör Yalçın tarafından dinlendirilirken, mücadeleyi tribünden izlediler.

MAÇ ÖZETİ

2' Pjanic'in soldan kullandığı kornerde ceza sahasında oluşan karambolde topu önünde bulan Vida'nın şutunda, meşin yuvarlak altıpasta savunma yapan Ndong'dan döndü.

7' Beşiktaş 1-0 öne geçti. Pjanic'in şık ara pasında savunmanın arkasında topla buluşan Batshuayi, kaleci Abdulsamed Damlu ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı.

10' Beşiktaş farkı 2'e çıkardı. Konuk takımın yarı sahasında Teixeira'nın yaptığı vuruşta savunmadan seken top Nkoudou'nun önüne düştü. Bu futbolcunun altıpasın sol çaprazında yaptığı sert vuruşta, top filelere gitti: 2-0.

25' Teixeira'nın ceza yayının sol tarafından çektiği şutta, kaleci Abdulsamed Damlu topu güçlükle üstten kornere çeldi.

44' Pjanic'in sağdan kullandığı korner atışında, ceza sahasında Necip Uysal'ın kafayla aşırdığı topa, arka direkte Welinton istediği vuruşu yapamadı ve meşin yuvarlak auta gitti.

Beşiktaş, müsabakanın ilk yarısını 2-0 önde tamamladı.

MAÇ DETAYI

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Arda Kardeşler, Ali Saygın Ögel, Abdullah Bora Özkara

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Vida (Dk. 20 Welinton), Necip Uysal, Rıdvan Yılmaz, Josef, Pjanic, Teixeira (Dk. 43 Can Bozdoğan), Ghezzal, Nkoudou, Batshuayi

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Abdulsamed Damlu, Semih Kaya, Wallace, Sadık Çiftpınar, Mustafa Eskihellaç, Ndong, Nshimirimana, Aabid, Hadadi, Kubilay Kanatsızkuş, Adem Büyük

Goller: Dk. 7 Batshuayi, Dk. 10 Nkoudou (Beşiktaş)

Sarı kart: Dk. 15 Pjanic (Beşiktaş)


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Adem Büyük'ün sözleşmesi uzatıldıAdem Büyük'ün sözleşmesi uzatıldı
Eylül fırsatları! Geri dönmek istemeyeceksinizEylül fırsatları! Geri dönmek istemeyeceksiniz
Beşiktaş'ta sakatlık şoku! 2 yıldız birdenBeşiktaş'ta sakatlık şoku! 2 yıldız birden
Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü Yeni Malatyaspor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Falakacı kargocu olayında flaş gelişme: Kadınlardan birisi benim

Falakacı kargocu olayında flaş gelişme: Kadınlardan birisi benim

İğrenç olay! Otel odasında uyuyan kadına kabusu yaşattı

İğrenç olay! Otel odasında uyuyan kadına kabusu yaşattı

Cristiano Ronaldo'nun kariyeri risk altında!

Cristiano Ronaldo'nun kariyeri risk altında!

Beşiktaş maçı öncesi Dortmund şov yaptı

Beşiktaş maçı öncesi Dortmund şov yaptı

TFF'den Hamit Altıntop'a yeni görev!

TFF'den Hamit Altıntop'a yeni görev!

Ronaldo'dan, Man. United'a efsane geri dönüş

Ronaldo'dan, Man. United'a efsane geri dönüş

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?

2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?

Sergen Yalçın'dan Milli Takım açıklaması

Sergen Yalçın'dan Milli Takım açıklaması

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Şenol Güneş'in tazminatı dudak uçuklattı

Şenol Güneş'in tazminatı dudak uçuklattı

Hollanda'ya karşı şok skor! 6-1

Hollanda'ya karşı şok skor! 6-1

Şenol Güneş'i istifaya çağırdılar!

Şenol Güneş'i istifaya çağırdılar!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.