ÖZET | Beşiktaş 3-1 Kayserispor

Trabzonspor 36, Beşiktaş ve Galatasaray 35, Fenerbahçe ise 34 maça çıkmıştır.

Beşiktaş, gelecek hafta Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Kayserispor ise sahasında Yukatel Denizlispor'u konuk edecek.

Kayserispor'u konuk ettiği son 8 maçta 7. galibiyetini elde eden Beşiktaş, bu galibiyetle birlikte puanını 75'e yükseltti. Galibiyet hasreti 8 maça çıkan Kayserispor ise 35 puanda kaldı.

Georges-Kevin N'Koudou, 65. dakikada bir kez daha sahneye çıktı ve maçın skorunu belirledi.

Defans kurgusunda zorunlu değişiklik yapmak zorunda kalan Yalçın, orta sahada Dorukhan Toköz'ün yerine Adem Ljajic'i, bugün sakatlığı açıklanan ve maç kadrosundan çıkarılan Atiba Hutchinson'ın yerine Necip Uysal'ı, Cyle Larin'in yokluğunda da Georges-Kevin N'Koudou'yu sahaya sürdü.

Bu sezon ikinci kez ilk 11'de sahaya çıkan Gökhan Töre, ligdeki son golünü siyah-beyazlıların Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile deplasmanda oynadığı ve 4-2 kazandığı maçta kaydetmişti.

Kayserispor savunması, 4. dakikadaki bu pozisyon için penaltı olmadığı yönünde itirazlarda bulundu ancak VAR'dan gelen onay üzerine Cüneyt Çakır, penaltının kullanılmasını istedi.

Mücadeleye Beşiktaş, hazırlık paslarıyla başladı. Kayserispor'un önde baskısı karşısında paslarla bu baskıyı kıran Beşiktaş, bir anda sarı kırmızılı takımın savunmasının arkasına sarktı. Gelişen atakta Gökhan Töre'nin pası ile ceza sahası içerisinde topla buluşmak isteyen Adem Ljajic'e Zoran Kvrzic'in müdahalesi sonrasında, hakem Cüneyt Çakır penaltı noktasını gösterdi.

Montero, en son 22. haftada oynanan ve siyah-beyazlı ekibin 2-1 kaybettiği Trabzonspor maçında 11'de görev yapmıştı.

Vincent Aboubakar'ın yerine de forvette Gökhan Töre görev yaptı.

KAYSERİSPOR İLK ATAĞINDA GOLÜ BULDU

Golün ardından Kayserispor, ilk atağında golü buldu.

dakikada sol kanattan Alibec'in ortası sonrasında, penaltı noktası civarında topun gelişine çok şık bir vuruş yapan Pedro Henrique, kaleci Ersin'in solundan meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

Böylece mücaledeki isabetli ilk 2 şut ağlarla buluştu.

BEŞİKTAŞ N'KOUDOU İLE TEKRAR ÖNDE

Kayserispor, 12. dakikada Karlo Muhar'ın uzak mesafeden çektiği şutla gole yaklaştı ancak skor tabelasını değiştiren 1 dakika sonra Beşiktaş oldu.

Paslaşmalar ile Kayserispor ceza sahasına yaklaşan Beşiktaş atağında Ljajic'in pası ile ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan N'Koudou, yerden sert bir vuruş ile topu kaleci Doğan Alemdar'ın solundan ağlara göndererek takımını bir kez daha öne geçirmeyi başardı.

BEŞİKTAŞ HÜCUM HATTI HAREKETLİ

Golden sonra Beşiktaş, oyundaki kontrolü bırakmadı. Ön alanda Ghezzal, Ljajic, Gökhan Töre ve N'Koudou ile hareketli bir oyun oynayan Beşiktaş, sürekli yer değiştiren 4 oyuncusuyla Kayserispor savunmasına zor anlar yaşattı.

19'da Ghezzal'ın ortasında Josef'in kafası, üst direğin hemen üzerinden auta gitti. 30'da Gökhan Töre karşı karşıya pozisyondan faydalanamazken, yan hakem ofsayt bayrağını kaldırdı. 36'da Ghezzal'ın sert şutu Doğanda kaldı.

ROSIER GELECEK MAÇ CEZALI

37'de Valentin Rosier, Denis Alibec'i formasından çektiği için sarı kartla cezalandırıldı ve Rizespor maçında cezalı duruma düştü.