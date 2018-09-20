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ÖZET | Beşiktaş 3 - 1 Sarpsborg (UEFA Avrupa Ligi I Grubu)

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 20.09.2018 18:45 | Son Güncelleme

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ne galibiyetle başladı! Vodafone Park'ta oynanan Beşiktaş - Sarpsborg maçında gülen taraf, 3-1'lik skorla Beşiktaş oldu. İlk yarısı golsüz sona eren maçın ikinci yarısında coşan Beşiktaş, Sarpsborg karşısında net bir galibiyet alarak 3 puanı hanesine yazdırdı ve liderlik koltuğuna oturdu. İşte Beşiktaş - Sarpsborg maçının tüm ayrıntıları...

ÖZET | Beşiktaş 3 - 1 Sarpsborg (UEFA Avrupa Ligi I Grubu)

UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda Beşiktaş, Sarpsborg'u Vodafone Park'ta konuk etti. İlk yarısı golsüz biten maçta Beşiktaş, ikinci yarıda açıldı ve sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrılmayı başardı.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi I Grubu'na Sarpsborg galibiyeti ile başladı! Kara kartal, İstanbul'da konuk ettiği Sarpsborg'u ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-1 mağlup etti ve gruplara galibiyetle başladı.

Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 51. dakikada Ryan Babel, 69. dakikada Enzo Roco ve 82. dakikada Jeremain Lens atarken yeni transfer Adem Ljajic, ikinci golün asistini yaptı.

Siyah beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi'nde 2. maçını 4 Ekim tarihinde İsveç'te Malmö ile oynayacak. Sarpsborg ise Norveç'te Genk'i konuk edecek.

Öte yandan grupta oynanan diğer maçta Genk, Belçika'da Malmö'yü 2-0 mağlup etti. Beşiktaş, bu sonuçların ardından ilk haftayı lider tamamladı.

BEŞİKTAŞ - SARPSBORG MAÇININ 11'LERİ

Beşiktaş: Karius, Gökhan, Roco, Pepe, Caner, Medel, Oğuzhan, Lens, Ljajic, Gökhan Töre, Larin

Sarpsborg: Vasyutin, Horn, Tamm, Halvorsen, Nielsen, Heintz, Thomassen, Zachariassen, Muhammed, Mortensen, Askar

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MAÇTAN DAKİKALAR

10. dakikada sağ taraftan ceza sahası içine giren Muhammed’in pasında penaltı noktasının solunda topla buluşan Heintz’in vuruşunda kaleci Karius meşin yuvarlağı kornere çeldi.
19. dakikada Muhammed'in kısa pasıyla topla buluşan Askar’ın ceza sahası dışı sağ çaprazında yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Karius'ta kaldı.
29. dakikada sağ kanattan Gökhan Gönül’ün pasında ceza sahası içine hareketlenen Lens’in içeriye çevirdiği topu kale önünde bulunan Larin kontrol edemedi ve meşin yuvarlak dışarı gitti.

İkinci yarı

49. dakikada Ljajic’in pasında savunmanın arkasına sarkan Lens, ceza sahasına girer girmez boştaki Larin’e ortaladı. Bu futbolcu topa istediği gibi vuramadı.
51. dakikada savunmadan atılan uzun pasta rakibinden önce topu kapan Larin, soldan bindiren Babel’i gördü. Topla ceza sahasına giren Hollandalı futbolcu, savunmayı geçip aşırtma bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-0
65. dakikada Ljajic’in ara pasında defansın arkasına sarkan Larin’in ceza sahası içine girer, girmez vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı gitti.
69. dakikada Ljajic’in sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde iyi yükselen Roco’nun kafa vuruşunda meşin yuvarla ağlara gitti. 2-0
75. dakikada hızlı gelişen Sarspborg atağında ceza sahası içinde topla buluşan Muhammed’in kaleci Karius ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda Karius meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
82. dakikada sol kanattan Babel’in pasında ceza sahası içi sol tarafında topu alan Oğuzhan’ın arka direğe çıkardığı topa Lens’in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 3-0
90+4. dakikada sol taraftan Heintz'ın kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde savunmanın uzaklaştıramadığı top Zachariassen'in önünde kaldı. Onun vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-1

Stat: Vodafone Park
Hakemler: Tamas Bognar xx, Balazs Buzas xx, Peter Kobor xx
Beşiktaş: Karius xxx, Gökhan Gönül xx (Necip dk. 85 ?), Pepe xx, Roco xx, Caner Erkin xx, Medel xx, Oğuzhan xx, Ljajic xxx (Tolgay dk. 78 x), Lens xx, Gökhan Töre x (Babel dk. 46 xxx), Larin xx
Sarpsborg: Vasyutin x, Askar xx, Hom xx, Tamm xx, Thomassen xx, Halvorsen x (Singh dk. 70 x), Lund-Nielsen x (Vetti dk. 86 ?), Zachariassen x, Heintz xx, Muhammed xx (Larsen dk. 81 ?), Mortensen x
Goller: Babel (dk. 51), Roca (dk. 69), Lens (dk. 82 (Beşiktaş), Zachariassen (dk. 90+4) (Sarpsborg)
Sarı kartlar: Medel, Roco (Beşiktaş), Askar (Sarpsborg)

MAÇTAN NOTLAR

Siyah-Beyazlı ekibin transfer döneminde kadrosuna kattığı Loris Karius ve Adem Ljajic, Siyah-Beyazlı forma ile ilk kez Avrupa karşılaşmasına çıktı. Bursaspor karşısında kaleyi devralan Karius, Evkur Yeni Malatyaspor maçının ardından Sarpsborg karşılaşmasına da ilk 11'de başlıyor. Sırp futbolcu Ljajic de ilk kez bir Avrupa Kupası maçında siyah-beyazlı formayı giydi. Malatyaspor karşısında ilk kez Beşiktaş formasıyla sahaya çıkan Ljajic, Sarpsborg karşısında ilk kez Avrupa kupalarında forma giyecek.

ŞENOL GÜNEŞ'TEN SÜRPRİZ 11

Teknik direktör Şenol Güneş, Sarpsborg karşısında kaleyi Karius'a emanet etti. Savunmada Gökhan Gönül, Pepe, Roco ve Caner Erkin'i sahaya süren tecrübeli teknik adamın orta sahada tercih ettiği isimler Medel ve Oğuzhan oldu. Bu iki oyuncunun hemen önünde Gökhan Töre, Ljajic ve Lens 3'lüsünü sahaya süren Güneş'in karşılaşmadaki gol umudu ise Larin oldu.

Beşiktaş'ın sahaya çıkacağı 11 şu şekilde: Karius - Gökhan Gönül, Pepe, Roco, Caner, Medel, Oğuzhan, Gökhan Töre, Ljajic, Lens, Larin

LARIN 2 MAÇ SONRA 11'E DÖNDÜ

Alvaro Negredo'nun hafta başında takımdan ayrılmasının ardından Cyle Larin, Sarpsborg karşılaşmasında 11'de forma şansı buldu. Sarpsborg maçında Beşiktaş'ın gol umudu olan Kanadalı golcü, son olarak Partizan ile oynanan UEFA Avrupa Ligi rövanş karşılaşmasında ilk 11'de forma şansı bulmuştu.

BU SEZON AVRUPA'DA 7'NCİ MAÇ

Siyah-Beyazlı ekip Sarpsborg maçıyla birlikte bu sezon Avrupa Kupalarındaki 7'nci maçına çıkacak. Daha önce UEFA Avrupa Ligi ön eleme turlarında mücadele eden Beşiktaş oynadığı 6 karşılaşmanın 4'ünü kazanmayı başardı.Siyah-Beyazlılar deplasmanda oynadığı karşılaşmada LASK Linz'e mağlup olurken, bir sonraki turda da Partizan ile deplasmanda oynadığı karşılaşmadan 1-1'lik sonuçla ayrılmıştı.

GÖKHAN TÖRE 857 GÜN SONRA 11'DE

Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, Sarpsborg maçında Gökhan Töre'ye ilk 11'de forma şansı verdi. Sakatlığı sebebiyle geçen sezonun büyük kısmında forma giyemeyen Gökhan Töre, Sarpsborg maçıyla birlikte uzun süre sonra ilk 11'de forma şansı buldu. Gökhan Töre, siyah-beyazlı formayla son olarak 15 Mayıs 2016 tarihinde oynanan Osmanlıspor karşılaşmasında ilk 11'de görev almıştı.

QUARESMA, BABEL VE VIDA YEDEK KULÜBESİNDE

Siyah-Beyazlı ekipte son oynanan Malatyaspor maçına ilk 11'de başlayan Quaresma ve Vida Sarpsborg karşılaşmasına yedek kulübesinde başladı. Malatyaspor maçının ikinci yarısında oyuna dahil olan ve Beşiktaş'ın karşılaşmadaki ikinci golünü kaydeden Ryan Babel de Avrupa karşılaşmasında yedek soyundu.

Siyah-Beyazlı ekibin yedek kulübesi şu isimlerden oluştu: Tolga - Vida, Necip, Tolgay, Quaresma, Babel, Love

TARAFTARDAN BÜYÜK İLGİ

Beşiktaş'ın Norveç ekibi Sarpsborg'u konuk ettiği karşılaşmaya siyah-beyazlı taraftarlarda büyük ilgi gösterdi. Beşiktaş taraftarı stadın büyük kısmını doldururken, az sayıda Sarpsborg tarafı da karşılaşmayı takip etti.

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş sarpsborg UEFA Avrupa Ligi

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