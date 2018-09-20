ÖZET | Beşiktaş 3 - 1 Sarpsborg (UEFA Avrupa Ligi I Grubu)

Öte yandan grupta oynanan diğer maçta Genk, Belçika'da Malmö'yü 2-0 mağlup etti. Beşiktaş, bu sonuçların ardından ilk haftayı lider tamamladı.

Siyah beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi'nde 2. maçını 4 Ekim tarihinde İsveç'te Malmö ile oynayacak. Sarpsborg ise Norveç'te Genk'i konuk edecek.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi I Grubu'na Sarpsborg galibiyeti ile başladı! Kara kartal, İstanbul'da konuk ettiği Sarpsborg'u ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-1 mağlup etti ve gruplara galibiyetle başladı.

49. dakikada Ljajic’in pasında savunmanın arkasına sarkan Lens, ceza sahasına girer girmez boştaki Larin’e ortaladı. Bu futbolcu topa istediği gibi vuramadı. 51. dakikada savunmadan atılan uzun pasta rakibinden önce topu kapan Larin, soldan bindiren Babel’i gördü. Topla ceza sahasına giren Hollandalı futbolcu, savunmayı geçip aşırtma bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-0 65. dakikada Ljajic’in ara pasında defansın arkasına sarkan Larin’in ceza sahası içine girer, girmez vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı gitti. 69. dakikada Ljajic’in sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde iyi yükselen Roco’nun kafa vuruşunda meşin yuvarla ağlara gitti. 2-0 75. dakikada hızlı gelişen Sarspborg atağında ceza sahası içinde topla buluşan Muhammed’in kaleci Karius ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda Karius meşin yuvarlağı uzaklaştırdı. 82. dakikada sol kanattan Babel’in pasında ceza sahası içi sol tarafında topu alan Oğuzhan’ın arka direğe çıkardığı topa Lens’in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 3-0 90+4. dakikada sol taraftan Heintz'ın kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde savunmanın uzaklaştıramadığı top Zachariassen'in önünde kaldı. Onun vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-1

Siyah-Beyazlı ekibin transfer döneminde kadrosuna kattığı Loris Karius ve Adem Ljajic, Siyah-Beyazlı forma ile ilk kez Avrupa karşılaşmasına çıktı. Bursaspor karşısında kaleyi devralan Karius, Evkur Yeni Malatyaspor maçının ardından Sarpsborg karşılaşmasına da ilk 11'de başlıyor. Sırp futbolcu Ljajic de ilk kez bir Avrupa Kupası maçında siyah-beyazlı formayı giydi. Malatyaspor karşısında ilk kez Beşiktaş formasıyla sahaya çıkan Ljajic, Sarpsborg karşısında ilk kez Avrupa kupalarında forma giyecek.

ŞENOL GÜNEŞ'TEN SÜRPRİZ 11

Teknik direktör Şenol Güneş, Sarpsborg karşısında kaleyi Karius'a emanet etti. Savunmada Gökhan Gönül, Pepe, Roco ve Caner Erkin'i sahaya süren tecrübeli teknik adamın orta sahada tercih ettiği isimler Medel ve Oğuzhan oldu. Bu iki oyuncunun hemen önünde Gökhan Töre, Ljajic ve Lens 3'lüsünü sahaya süren Güneş'in karşılaşmadaki gol umudu ise Larin oldu.

Beşiktaş'ın sahaya çıkacağı 11 şu şekilde: Karius - Gökhan Gönül, Pepe, Roco, Caner, Medel, Oğuzhan, Gökhan Töre, Ljajic, Lens, Larin

LARIN 2 MAÇ SONRA 11'E DÖNDÜ

Alvaro Negredo'nun hafta başında takımdan ayrılmasının ardından Cyle Larin, Sarpsborg karşılaşmasında 11'de forma şansı buldu. Sarpsborg maçında Beşiktaş'ın gol umudu olan Kanadalı golcü, son olarak Partizan ile oynanan UEFA Avrupa Ligi rövanş karşılaşmasında ilk 11'de forma şansı bulmuştu.

BU SEZON AVRUPA'DA 7'NCİ MAÇ



Siyah-Beyazlı ekip Sarpsborg maçıyla birlikte bu sezon Avrupa Kupalarındaki 7'nci maçına çıkacak. Daha önce UEFA Avrupa Ligi ön eleme turlarında mücadele eden Beşiktaş oynadığı 6 karşılaşmanın 4'ünü kazanmayı başardı.Siyah-Beyazlılar deplasmanda oynadığı karşılaşmada LASK Linz'e mağlup olurken, bir sonraki turda da Partizan ile deplasmanda oynadığı karşılaşmadan 1-1'lik sonuçla ayrılmıştı.