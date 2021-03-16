ÖZET | Beşiktaş 3-2 Medipol Başakşehir (Maç sonucu)

Türkiye Kupası Yarı Final maçında Beşiktaş evinde Başakşehir ile karşılaştı. Vodafone Park'ta oynanan ve 90 dakikası 2-2 biten mücadeleyi Beşiktaş, uzatmalar sonunda 3-2 kazanarak adını finale yazdırdı.
Siyah-beyazlılar, 17. dakikada Aboubakar ve 22. dakikada Vida'nın golleriyle üstünlüğü yakalarken, Başakşehir'de 60. dakikada Deniz Türüç ve 77. dakikada Giuliano 2. yarıdaki geri gönüşü getirdi. 102. dakikada ağları sarsan Larin, Beşiktaş'a turu ve finali getirdi.
Beşiktaş'ın finaldeki rakibi, Antalyaspor ile Alanyaspor arasında oynanacak diğer yarı final maçı sonrasında belli olacak.
Türkiye Kupası'nda finalin yapılacağı tarih ve oynanacağı stat, TFF tarafından daha sonra açıklanacak.
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nı son olarak 11 Mayıs 2011'de oynanan final maçıyla kazandı.
2010-2011 sezonunda son olarak final oynama başarısı gösteren Beşiktaş, o zamanki adı İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan Medipol Başakşehir'e penaltılarda üstünlük kurarak kupayı müzesine götürdü.
Beşiktaş, 2011-2012'de 4. kademede elendi. Bir sonraki sezon 5. kademede kupaya veda eden siyah-beyazlı takım, 2013-2014 sezonunda 4. kademede elenmekten kurtulamadı.
Siyah-beyazlı ekip, 2013-2014'ten sonraki 3 sezonda kupaya son 16 turunda veda etti. 2017-2018 sezonunda Fenerbahçe ile yarı finalde eşleşen Beşiktaş, sahasındaki ilk maçtan 2-2 beraberlikle ayrıldı. Deplasmandaki karşılaşmada yaşanan olaylar nedeniyle sahadan çekilen siyah-beyazlı ekip, kaldığı yerden devam etmesi yönünde karar alınan maça çıkmayınca hükmen mağlup sayıldı ve kupadan elendi. Beşiktaş, karşılaşmaya çıkmaması nedeniyle bir sene kupadan men edildi ve 2018-2019'da organizasyonda yer alamadı.
Beşiktaş, geçen sezon ise son 16 turunda kupadan elendi.
Ziraat Türkiye Kupası'nda daha önce 15 kez final oynayan Beşiktaş, 9 kez kupayı kazanma başarısı gösterdi.
Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, takımının Süper Lig'in 30. haftasında rakibiyle yaptığı karşılaşmaya göre ilk 11'de 5 değişikliğe gitti.
Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe ile oynanacak derbi öncesi kupada yarı final mücadelesine çıkan siyah-beyazlı ekipte Medipol Başakşehir ile oynanan lig maçında ilk 11'de sahaya çıkan Ersin Destanoğlu, Fabrice N'Sakala, Atiba Hutchinson, Adem Ljajic ve Cyle Larin yedek soyundu.
Medipol Başakşehir ile oynanan kupa maçında kalede Utku Yuvakuran'a görev veren Yalçın, savunmanın solunda ise Rıdvan Yılmaz'ı oynattı. Hutchinson'ın orta sahadaki görevini ise Dorukhan Toköz yerine getirmeye çalıştı.
Siyah-beyazlı ekipte Ljajic'in yerine Oğuzhan Özyakup hücuma destek vermeye çalışırken, orta sahanın solunda ise Georges-Kevin N'Koudou şans buldu.
Beşiktaş'ta ayrıca Valentin Rosier, Welinton, Domagoj Vida, Josef de Souza, Rachid Ghezzal ile Vincent Aboubakar, kupanın yarı finalinde ilk 11'de görev aldı.
Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Beşiktaş'ın 3-2 kazandığı lig maçına göre 6 değişiklikle takımını sahaya sürdü.
Turuncu-lacivertli ekipte Beşiktaş ile oynanan lig maçında ilk 11'de görev alan Volkan Babacan, Mehmet Topal, Danijel Aleksic, Giuliano ve Crivelli kupa mücadelesinde yedek soyundu.
Bu arada yine lig mücadelesinde ilk 11'de şans bulan Rafael, kupadaki Beşiktaş maçının kadrosunda yer almadı.
Medipol Başakşehir'de bu oyuncuların yerine Mert Günok, Edin Visca, Demba Ba, Tolga Ciğerci, Ömer Ali Şahiner ve Youssuf Ndayishimiye, ilk 11'de sahaya çıktı.
Beşiktaş ile oynanan lig maçında ilk 11'de görev alan Hasan Ali Kaldırım, Alexandru Epureanu, Berkay Özcan, Deniz Türüç ve Ponck, kupa mücadelesinde de şans buldu.
Turuncu-lacivertli takımın teknik direktörü Kocaman, maç öncesi sahaya çıkarak bir süre zemini inceledi.
Karşılaşma öncesi bugün vefat eden Galatasaray ve Türk futbolunun unutulmaz isimlerinden Erhan Önal için saygı duruşunda bulunuldu.
18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. Yılı dolayısıyla tribünde "Çanakkale Zaferi'nin 106. Yılında Tüm Kahramanlarımızı Saygı ve Rahmetle Anıyoruz" yazılı pankart tribünde yer aldı.
Beşiktaş'ın yıldız golcüsü Vincent Aboubakar, ilk yarının son bölümünde sakatlık yaşadı.
Dizindeki ağrı nedeniyle devre arasında oyundan çıkmak isteyen ve yerini Larin'e bırakan Kamerunlu golcünün ilk kontrollerinde ciddi bir soruna rastlanmadığı kaydedildi.
Aboubakar'ın detaylı kontrollerinin yapılacağı ve Fenerbahçe derbisinde oynayıp oynamayacağının netleşeceği belirtildi.
7'nci dakikada kazanılan serbest vuruşta Ghezzal ortasını yaptı. Cez sahası içindeki Welinton'un kafa vuruşunda top ağlarla buluştu ancak ağlara giden top ofsayt gerekçesiyle gol değeri kazanmadı.
17'nci dakikada Beşiktaş öne geçti. Rakip yarı sahada topu kapan Oğuzhan Özyakup, topu biraz sürdükten sonra soldaki Aboubakar'ı gördü. Sol çaprazdan ceza sahasına giren Aboubakar, Tolga Ciğerci'yi çalımladıktan sonra çaprazdan yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0.
22'nci dakikada Beşiktaş farkı 2'ye çıkardı. Paslaşılarak kullanılan kornerin ardından N'Koudou ortasını yaptı. Ceza sahası içinde Vida'nın kafa vuruşunda top ağlara gitti: 2-0.
39'uncu dakikada Başakşehir savunmasından atılan uzun top sonrası kaleci Utku kalesini terk etti. Sol kanada doğru açılan top Deniz Türüç'te kaldı. Deniz'in ortasında Utku kalesinde yokken, ceza sahası içindeki Visca'nın yaptığı vuruşta top üstten auta gitti.
45+2'nci dakikada Visca'nın pasıyla sol kanatta topla buluşan Hasan Ali Kaldırım ortasını yaptı. Arka direkte Ndayishimiye'nin kafa vuruşunda top az farkla auta gitti.
Mücadelenin ilk yarısı Beşiktaş'ın 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
48'inci dakikada sol kanattan gelişen Medipol Başakşehir atağında Hasan Ali Kaldırım ortasını yaptı. Ceza yayının hemen önünde topla buluşan Demba Ba'nın sert şutunda top direkten oyun alanına döndü.
60'ıncı dakikada Başakşehir farkı 1'e düşürdü. Sağ kanattan gelişen Başakşehir atağında Visca ortasını yaptı. Kaleci Utku'nun çeldiği top ceza sahası içindeki Deniz Türüç'ün önünde kaldı. Bu oyuncunun bekletmeden yaptığı vuruşta top ağlara gitti: 2-1.
74'üncü dakikada Ghezzal'ın pasıyla sol kanatta topla buluşan N'Koudou ortasını yaptı. Arka direkte Larin'in kafa vuruşunda kaleci Mert, çizgi üzerinde topa müdahale ederek kornere gönderdi.
77'nci dakikada skora denge geldi. Hızlı gelişen Başakşehir atağında sağ kanatta topla buluşan Ömer Ali Şahiner içeri çevirdi. Ceza sahası içinde Deniz Türüç, topukla geriden gelen Giuliano'yu gördü. Bu oyuncunun bekletmeden yaptığı vuruşta top ağlara gitti: 2-2.
Mücadelenin normal süresi 2-2'lik eşitlikle geçildi ve karşılaşma uzatmaya gitti.
94'üncü dakikada Başakşehir sağ kanattan serbest vuruş kazandı. Deniz Türüç'ün ortasında ceza sahasında Aleksic kafayı vurdu. Top az farkla auta gitti.
102'inci dakikada Beşiktaş 1 kez daha öne geçti. Hızlı gelişen Beşiktaş atağında sol kanatta topla buluşan Ljajic, rakibinden sıyrıldıktan sonra ceza sahasına hareketlenen Larin'i gördü. Larin, kontrol ettikten sonra bekletmeden yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 3-2.
MAÇ SONUCU | Beşiktai 3-2 Medipol Başakşehir
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