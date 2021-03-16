ÖZET | Beşiktaş 3-2 Medipol Başakşehir (Maç sonucu)

Beşiktaş, 2011-2012'de 4. kademede elendi. Bir sonraki sezon 5. kademede kupaya veda eden siyah-beyazlı takım, 2013-2014 sezonunda 4. kademede elenmekten kurtulamadı.

2010-2011 sezonunda son olarak final oynama başarısı gösteren Beşiktaş, o zamanki adı İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan Medipol Başakşehir'e penaltılarda üstünlük kurarak kupayı müzesine götürdü.

Türkiye Kupası'nda finalin yapılacağı tarih ve oynanacağı stat, TFF tarafından daha sonra açıklanacak.

Beşiktaş'ın finaldeki rakibi, Antalyaspor ile Alanyaspor arasında oynanacak diğer yarı final maçı sonrasında belli olacak.

Siyah-beyazlılar, 17. dakikada Aboubakar ve 22. dakikada Vida'nın golleriyle üstünlüğü yakalarken, Başakşehir'de 60. dakikada Deniz Türüç ve 77. dakikada Giuliano 2. yarıdaki geri gönüşü getirdi. 102. dakikada ağları sarsan Larin, Beşiktaş'a turu ve finali getirdi.

Türkiye Kupası Yarı Final maçında Beşiktaş evinde Başakşehir ile karşılaştı. Vodafone Park'ta oynanan ve 90 dakikası 2-2 biten mücadeleyi Beşiktaş, uzatmalar sonunda 3-2 kazanarak adını finale yazdırdı.

Siyah-beyazlı ekip, 2013-2014'ten sonraki 3 sezonda kupaya son 16 turunda veda etti. 2017-2018 sezonunda Fenerbahçe ile yarı finalde eşleşen Beşiktaş, sahasındaki ilk maçtan 2-2 beraberlikle ayrıldı. Deplasmandaki karşılaşmada yaşanan olaylar nedeniyle sahadan çekilen siyah-beyazlı ekip, kaldığı yerden devam etmesi yönünde karar alınan maça çıkmayınca hükmen mağlup sayıldı ve kupadan elendi. Beşiktaş, karşılaşmaya çıkmaması nedeniyle bir sene kupadan men edildi ve 2018-2019'da organizasyonda yer alamadı.

Beşiktaş, geçen sezon ise son 16 turunda kupadan elendi.

Ziraat Türkiye Kupası'nda daha önce 15 kez final oynayan Beşiktaş, 9 kez kupayı kazanma başarısı gösterdi.

SERGEN YALÇIN'DAN ROTASYON

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, takımının Süper Lig'in 30. haftasında rakibiyle yaptığı karşılaşmaya göre ilk 11'de 5 değişikliğe gitti.

Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe ile oynanacak derbi öncesi kupada yarı final mücadelesine çıkan siyah-beyazlı ekipte Medipol Başakşehir ile oynanan lig maçında ilk 11'de sahaya çıkan Ersin Destanoğlu, Fabrice N'Sakala, Atiba Hutchinson, Adem Ljajic ve Cyle Larin yedek soyundu.