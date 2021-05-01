ÖZET | Beşiktaş 7-0 Hatayspor

Süper Lig'de son haftalara girilirken Beşiktaş evinde Hatayspor'u konuk etti. Siyah beyazlılar kritik mücadelede Hatayspor'a tarihi fark attı ve mücadeleden 7-0 galip ayrıldı. Beşiktaş - Hatayspor maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 2. dakikada Babajide Akintola kendi kalesine, 11, 14, 55 ve 65. dakikalarda Cyle Larin, 38. dakikada N'Koudou ve 44. dakikada Rıdvan Yılmaz attı.

Bu sezon Rizespor maçında da 4 gol atan Larin, ikinci kez bu başarısını tekrarlayarak lig tarihinde iki maçta birden 4 gol atan ilk Beşiktaş oyuncusu oldu.

SERGEN HOCA'DAN DEĞİŞİKLİK

Süper Lig'in 39. haftasında Atakaş Hatayspor'u konuk eden Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, Çaykur Rizespor maçına göre kadroda 2 değişiklik yaptı.

Sağ bekte Dorukhan Toköz'ü yedeğe çekip Valentin Rosier'i oynatan Yalçın, Gökhan Töre'nin yerine ise Cyle Larin'i görevlendirdi.

Kaleyi Ersin Destanoğlu'na emanet eden tecrübeli teknik adam, savunmayı Valentin Rosier, Welinton de Souza, Domagoj Vida, Fabrice N'Sakala'dan kurdu.