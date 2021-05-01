ÖZET | Beşiktaş 7-0 Hatayspor

Süper Lig'de son haftalara girilirken Beşiktaş evinde Hatayspor'u konuk etti. Siyah beyazlılar kritik mücadelede Hatayspor'a tarihi fark attı ve mücadeleden 7-0 galip ayrıldı. Beşiktaş - Hatayspor maç özeti ve maçın detayları haberimizde...
Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 2. dakikada Babajide Akintola kendi kalesine, 11, 14, 55 ve 65. dakikalarda Cyle Larin, 38. dakikada N'Koudou ve 44. dakikada Rıdvan Yılmaz attı.
Bu sezon Rizespor maçında da 4 gol atan Larin, ikinci kez bu başarısını tekrarlayarak lig tarihinde iki maçta birden 4 gol atan ilk Beşiktaş oyuncusu oldu.
Süper Lig'in 39. haftasında Atakaş Hatayspor'u konuk eden Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, Çaykur Rizespor maçına göre kadroda 2 değişiklik yaptı.
Sağ bekte Dorukhan Toköz'ü yedeğe çekip Valentin Rosier'i oynatan Yalçın, Gökhan Töre'nin yerine ise Cyle Larin'i görevlendirdi.
Kaleyi Ersin Destanoğlu'na emanet eden tecrübeli teknik adam, savunmayı Valentin Rosier, Welinton de Souza, Domagoj Vida, Fabrice N'Sakala'dan kurdu.
Defansın önünde Josef de Souza'ya forma veren Yalçın, hücum hattını ise Rachid Ghezzal, Atiba Hutchinson, Adem Ljajic, Georges-Kevin N'Koudou ve Cyle Larin şeklinde kurguladı.
Çaykur Rizespor maçında yaşadığı sakatlığın ardından oyunu tamamlayamayan Gökhan Töre, Atakaş Hatayspor maçında kadroya dahil edildi.
Tecrübeli oyuncunun sakatlığının ardından yapılan kontrollerinde sağ uyluk iç adalesinde gerilme tespit edildiği açıklanmıştı. Siyah-beyazlı futbolcu, teknik direktör Sergen Yalçın'la yaptığı görüşmenin ardından maç kadrosuna alındı ve mücadeleye yedek olarak başladı.
Beşiktaş'ta Valentin Rosier ve Necip Uysal sarı kart cezaları sona ermesinin ardından kadroya geri döndü.
Cezaları nedeniyle Rize deplasmanında görev yapamayan ikin oyuncudan Rosier defansın sağında görev alırken, Necip Uysal yedek soyundu.
Beşiktaş'ta 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor.
Siyah-beyazlı ekipte 40. haftada Galatasaray ile oynanacak derbi maç öncesi Cyle Larin, Atiba Hutchinson, Dorukhan Toköz ve Adem Ljajic'in üçer sarı kartı bulunuyor. Beşiktaşlı oyuncular Atakaş Hatayspor karşısında sarı kart gördükleri takdirde derbide cezalı duruma düşecek.
Beşiktaş'ın Kanadalı futbolcusu Cyle Larin, 2 maçlık aranın ardından ilk 11'deki yerine döndü.
Demir Grup Sivasspor ile deplasmanda oynanan karşılaşmanın son bölümlerinde sakatlanan Larin, Hes Kablo Kayserispor maçında görev yapamamış, Çaykur Rizespor maçına da oyuna sonradan girmişti.
Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmada sahaya çıkan tek Türk kökenli futbolcu Ersin Destanoğlu oldu.
Hatayspor 11'indeki tüm futbolcular yabancı isimlerden oluşurken, Beşiktaş sahaya 10 yabancı futbolcu ile çıktı.
Beşiktaş 8 Türk futbolcusunu yedek soyundururken, Hatayspor'un kadrosunda 7 Türk futbolcu yer aldı.
2' Beşiktaş 1-0 öne geçti. Ghezzal'ın sağdan kullandığı köşe vuruşunda Akintola ters bir kafa vuruşuyla topu kendi ağlarına gönderdi: 1-0
5' Gelişen Beşiktaş atağında Ljajic'in pasıyla ceza sahasına giren Larin'in şutunda meşin yuvarlak az farkla auta gitti.
7' Ljajic'in ceza sahası dışından sert şutunda top, kaleci Munir'den döndü. Sola açılan topu N'Koudou içeri çevirdi, Ghezzal'ın vuruşunda kaleci bir kez daha gole izin vermedi.
10' Aabid'in pasıyla sol taraftan ceza sahasına giren Katranis'in yakın mesafeden şutunda top üstten auta gitti.
11' Ghezzal'ın ara pasıyla ceza sahasına giren Larin'in şutu kaleciden dönerek taca çıktı. Hızlı kullanılan taç atışında Ljajic pasını ceza sahası içinde Atiba'ya bıraktı. Atiba tek pasla çizgiye inen Larin'e topu çıkardı, Larin düzgün bir vuruşla topu filelerle buluşturdu: 2-0
14' Beşiktaş skoru 3-0 yaptı. Rosier'in sağdan ortaladığı topu ceza yayı önünde Ljajic tek pasla sağdan gelen Larin'e aktardı. Ceza sahası içinde kaleciyle sağ çaprazda karşı karşıya kalan Larin düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi: 3-0
17' Larin'in pasıyla sol çaprazda topla buluşan N'Koudou'nun şutu az farkla uzak direğin yanından auta gitti.
28' Boupendza'nın soldan içeri çevirdiği topa Akintola ceza sahası içinde vurdu, kalesini terk eden Ersin topun kaleye gitmesine izin vermedi.
34' Ghezzal'ın pasıyla ceza sahası önünde topla buluşan Ljajic'in şutunda meşin yuvarlak direkten döndü.
38' Beşiktaş skoru 4-0'a taşıdı. Ghezzal'ın pasıyla sol çaprazda topla buluşan N'Koudou, ceza sahasına girerek önündeki kalabalık savunmaya rağmen şutunu çekti ve topu ağlarla buluşturdu: 4-0
44' Beşiktaş skoru 5-0 yaptı. Ghezzal'ın pasını sağ tarafta karşılayan Rosier sağdan ceza sahasına girerek topu içeri çevirdi, arka direkte Rıdvan Yılmaz düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi: 5-0
Karşılaşmanın ilk yarısı Beşiktaş'ın 5-0 üstünlüğü ile sona erdi.
Stat: Vodafone Park:
Hakemler: Ali Palabıyık, Kemal Yılmaz, Serkan Çimen
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, Josef, Ghezzal, Atiba, Ljajic, N'Koudou (Dk. 43 Rıdvan Yılmaz), Larin
Atakaş Hatayspor: Munir, Popov, Billong, Santos, Katranis, Aabid, Ribeiro, Akintola, Traore, Boupendza, Diouf
Goller: Dk. 2 Akintola (Kendi kalesine), Dk. 11 ve 14 Larin, Dk. 38 N'Koudou, Dk. 44 Rıdvan Yılmaz (Beşiktaş)
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