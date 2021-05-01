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ÖZET | Beşiktaş 7-0 Hatayspor

01.05.2021 22:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'in 39. haftasında Beşiktaş ile Hatayspor karşı karşıya geldi. Zirvede yer alan Beşiktaş şampiyonluk yolunda Hatayspor'u 7-0 mağlup ederek önemli virajlardan birini de kayıpsız atlattı. Beşiktaş - Hatayspor maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

ÖZET | Beşiktaş 7-0 Hatayspor

Süper Lig'de son haftalara girilirken Beşiktaş evinde Hatayspor'u konuk etti. Siyah beyazlılar kritik mücadelede Hatayspor'a tarihi fark attı ve mücadeleden 7-0 galip ayrıldı. Beşiktaş - Hatayspor maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 2. dakikada Babajide Akintola kendi kalesine, 11, 14, 55 ve 65. dakikalarda Cyle Larin, 38. dakikada N'Koudou ve 44. dakikada Rıdvan Yılmaz attı.

Bu sezon Rizespor maçında da 4 gol atan Larin, ikinci kez bu başarısını tekrarlayarak lig tarihinde iki maçta birden 4 gol atan ilk Beşiktaş oyuncusu oldu.

SERGEN HOCA'DAN DEĞİŞİKLİK

Süper Lig'in 39. haftasında Atakaş Hatayspor'u konuk eden Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, Çaykur Rizespor maçına göre kadroda 2 değişiklik yaptı.

Sağ bekte Dorukhan Toköz'ü yedeğe çekip Valentin Rosier'i oynatan Yalçın, Gökhan Töre'nin yerine ise Cyle Larin'i görevlendirdi.

Kaleyi Ersin Destanoğlu'na emanet eden tecrübeli teknik adam, savunmayı Valentin Rosier, Welinton de Souza, Domagoj Vida, Fabrice N'Sakala'dan kurdu.

Defansın önünde Josef de Souza'ya forma veren Yalçın, hücum hattını ise Rachid Ghezzal, Atiba Hutchinson, Adem Ljajic, Georges-Kevin N'Koudou ve Cyle Larin şeklinde kurguladı.

GÖKHAN TÖRE KADRODA

Çaykur Rizespor maçında yaşadığı sakatlığın ardından oyunu tamamlayamayan Gökhan Töre, Atakaş Hatayspor maçında kadroya dahil edildi.

Tecrübeli oyuncunun sakatlığının ardından yapılan kontrollerinde sağ uyluk iç adalesinde gerilme tespit edildiği açıklanmıştı. Siyah-beyazlı futbolcu, teknik direktör Sergen Yalçın'la yaptığı görüşmenin ardından maç kadrosuna alındı ve mücadeleye yedek olarak başladı.

ROSİER VE NECİP DÖNDÜ

Beşiktaş'ta Valentin Rosier ve Necip Uysal sarı kart cezaları sona ermesinin ardından kadroya geri döndü.

Cezaları nedeniyle Rize deplasmanında görev yapamayan ikin oyuncudan Rosier defansın sağında görev alırken, Necip Uysal yedek soyundu.

4 FUTBOLCU KART SINIRINDA

Beşiktaş'ta 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Siyah-beyazlı ekipte 40. haftada Galatasaray ile oynanacak derbi maç öncesi Cyle Larin, Atiba Hutchinson, Dorukhan Toköz ve Adem Ljajic'in üçer sarı kartı bulunuyor. Beşiktaşlı oyuncular Atakaş Hatayspor karşısında sarı kart gördükleri takdirde derbide cezalı duruma düşecek.

LARİN 2 MAÇ SONRA 11'DE

Beşiktaş'ın Kanadalı futbolcusu Cyle Larin, 2 maçlık aranın ardından ilk 11'deki yerine döndü.

Demir Grup Sivasspor ile deplasmanda oynanan karşılaşmanın son bölümlerinde sakatlanan Larin, Hes Kablo Kayserispor maçında görev yapamamış, Çaykur Rizespor maçına da oyuna sonradan girmişti.

SAHADA TEK TÜRK ERSİN DESTANOĞLU

Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmada sahaya çıkan tek Türk kökenli futbolcu Ersin Destanoğlu oldu.

Hatayspor 11'indeki tüm futbolcular yabancı isimlerden oluşurken, Beşiktaş sahaya 10 yabancı futbolcu ile çıktı.

Beşiktaş 8 Türk futbolcusunu yedek soyundururken, Hatayspor'un kadrosunda 7 Türk futbolcu yer aldı.

BEŞİKTAŞ - HATAYSPOR MAÇ ÖZETİ

2' Beşiktaş 1-0 öne geçti. Ghezzal'ın sağdan kullandığı köşe vuruşunda Akintola ters bir kafa vuruşuyla topu kendi ağlarına gönderdi: 1-0

5' Gelişen Beşiktaş atağında Ljajic'in pasıyla ceza sahasına giren Larin'in şutunda meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

7' Ljajic'in ceza sahası dışından sert şutunda top, kaleci Munir'den döndü. Sola açılan topu N'Koudou içeri çevirdi, Ghezzal'ın vuruşunda kaleci bir kez daha gole izin vermedi.

10' Aabid'in pasıyla sol taraftan ceza sahasına giren Katranis'in yakın mesafeden şutunda top üstten auta gitti.

11' Ghezzal'ın ara pasıyla ceza sahasına giren Larin'in şutu kaleciden dönerek taca çıktı. Hızlı kullanılan taç atışında Ljajic pasını ceza sahası içinde Atiba'ya bıraktı. Atiba tek pasla çizgiye inen Larin'e topu çıkardı, Larin düzgün bir vuruşla topu filelerle buluşturdu: 2-0

14' Beşiktaş skoru 3-0 yaptı. Rosier'in sağdan ortaladığı topu ceza yayı önünde Ljajic tek pasla sağdan gelen Larin'e aktardı. Ceza sahası içinde kaleciyle sağ çaprazda karşı karşıya kalan Larin düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi: 3-0

17' Larin'in pasıyla sol çaprazda topla buluşan N'Koudou'nun şutu az farkla uzak direğin yanından auta gitti.

28' Boupendza'nın soldan içeri çevirdiği topa Akintola ceza sahası içinde vurdu, kalesini terk eden Ersin topun kaleye gitmesine izin vermedi.

34' Ghezzal'ın pasıyla ceza sahası önünde topla buluşan Ljajic'in şutunda meşin yuvarlak direkten döndü.

38' Beşiktaş skoru 4-0'a taşıdı. Ghezzal'ın pasıyla sol çaprazda topla buluşan N'Koudou, ceza sahasına girerek önündeki kalabalık savunmaya rağmen şutunu çekti ve topu ağlarla buluşturdu: 4-0

44' Beşiktaş skoru 5-0 yaptı. Ghezzal'ın pasını sağ tarafta karşılayan Rosier sağdan ceza sahasına girerek topu içeri çevirdi, arka direkte Rıdvan Yılmaz düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi: 5-0

Karşılaşmanın ilk yarısı Beşiktaş'ın 5-0 üstünlüğü ile sona erdi.

MAÇ DETAYLARI

Stat: Vodafone Park:

Hakemler: Ali Palabıyık, Kemal Yılmaz, Serkan Çimen

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, Josef, Ghezzal, Atiba, Ljajic, N'Koudou (Dk. 43 Rıdvan Yılmaz), Larin

Atakaş Hatayspor: Munir, Popov, Billong, Santos, Katranis, Aabid, Ribeiro, Akintola, Traore, Boupendza, Diouf

Goller: Dk. 2 Akintola (Kendi kalesine), Dk. 11 ve 14 Larin, Dk. 38 N'Koudou, Dk. 44 Rıdvan Yılmaz (Beşiktaş)

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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Beşiktaş Futbol Kulübü Hatayspor
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Okuyucu Yorumları 9 yorum
El birliği ile Beşiktaş şampiyon????????????
Gücünüz hataya mı yetiyor. Liverpool maçına da bu motivasyonla çıksaydınız da bizi elaleme rezil etmeyeydiniz.
ŞAMPİYON BEŞİKTAŞ

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