ÖZET | Beşiktaş - Antalyaspor: 1-1

Beşiktaş Süper Lig'in 2. haftasında evinde Antalyaspor'u konuk etti. Maça ağırlığını koyan Beşiktaş oynadığı iyi futbola rağmen Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Beşiktaş'a galibiyeti getiren golü Larin kaydetti. Beşiktaş - Antalyaspor maç özeti ve maçın detayları haberimizde... 349 GÜN SONRA İLK 11'DE Beşiktaş'ta uzun süren sakatlığından dönen Dorukhan Toköz uzun süre sonra ilk 11'e döndü. Süper Lig'in 2. haftasında Fraport TAV Antalyaspor'u konuk eden Beşiktaş'ta Sergen Yalçın yokluğunda takımın başında görev yapan yardımcı antrenör Murat Şahin, Trabzonspor maçına göre tek değişiklik yaptı. Şahin, Trabzonspor maçında sakatlanan Oğuzhan Özyakup'un yerine kadroda Dorukhan Toköz'e yer verdi. Kalede Ersin Destanoğlu'nu görevlendiren Şahin, savunmada Necip Uysal, Domagoj Vida, Welinton, Nskala'yı oynattı. Orta sahada Bernard Mensah, Atiba Hutchinson, Dorukhan Toköz, Tyler Boyd ve Ajdin Hasic'i görevlendiren Şahin, forvette ise Cyle Larin'e şans tanıdı. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi sonucunun pozitif çıkmasının ardından Trabzonspor maçında siyah-beyazlı ekibin başında sahada yer alan yardımcı antrenör Murat Şahin, Antalyaspor maçında da kulübede görev yaptı.

Dorukhan Toköz, 349 gün sonra ilk 11'de Beşiktaş'ın genç futbolcularından Dorukhan Toköz, 349 gün sonra ilk onbirde kendine yer buldu. Geçen sezonun 7. haftasında 6 Ekim 2019 tarihinde Vodafone Park'ta oynanan Aytemiz Alanyaspor maçında sakatlanarak uzun süre sahalardan uzak kalan Dorukhan Toköz, Fraport TAV Antalyaspor maçıyla birlikte yeniden başlangıç kadrosunda yer aldı. BEŞİKTAŞ'TA YENİ TRANSFER İLK KEZ KADRODA Beşiktaş'ın yeni transferlerinden Montero, ilk kez Antalyaspor maçı ile birlikte kadroya girdi. Siyah-beyazlı ekibin Atletico Madrid'den kiraladığı Francisco Montero, lisansının çıkartılmasının ardından Antalyaspor maçı kadrosuna alındı. Geçen hafta işlemlerinin yetişmemesi gerekçesiyle lisansı çıkartılamayan ve Trabzonspor deplasmanında kadroya alınmayan İspanyol savunmacı, Antalyaspor maçıyla birlikte ilk kez resmi bir karşılaşmada kadroya girdi. NECİP UYSAL'DAN 74 MAÇ SONRA BİR İLK Beşiktaş’ın Antalyaspor’u ağırladığı karşılaşmanın 33. dakikasında hücuma katkı veren ve kafa pasıyla Larin’e asist yapan Necip Uysal, 75 maç aradan sonra gol katkısında bulundu.

Beşiktaş’ın Antalyaspor’u konuk ettiği mücadelenin 33. dakikasında siyah-beyazlı ekip Larin’in golüyle 1-0 öne geçerken, golün asistini yapan Necip Uysal, tam 75 lig haftasından sonra asist sevinci yaşadı. Gökhan Gönül’ün ayrılması ve Douglas’ın kadro dışı bırakılması sonrasında sağ bekte görev yapan tecrübeli oyuncu, Trabzonspor maçında iyi bir performans sergilemiş ve Antalyaspor mücadelesinde de ilk 11’deki yerini korumuştu. Necip Uysal en son 7 Nisan 2018 tarihinde oynanan ve Beşiktaş’ın 5-1 kazandığı Göztepe mücadelesinin 64. dakikasında Tosic’in skoru 3-0 yaptığı golün asistini yapmıştı.

BEŞİKTAŞ - ANTALYASPOR MAÇ ÖZETİ Ve kritik mücadelede ilk düdük geldi. 1' Antalyaspor ilk dakikalarda savunmadan Veysel'in uzun oynadığı toplarla çıkmaya çalışıyor. 3' Vida'nın ceza sahasına havalandırdığı top savunmadan sekti. Hakem bu pozisyonda arka direkte topla buluşan Boyd'un elle oynadığını tespit etti. 4' Nuri'nin uzun pasına Jahovic hareketlendi. Vida daha hızlı davranıp topu uzaklaştırdı. 6' Dorukhan'ın pasıyla sol kanatta topla buluşan N'Sakala'nın yerden ortası savunmadan döndü. 6' Jahovic'in pasıyla sağ kanatta hareketlenen Hakan'ın ortasında Welinton topu kesmeyi başardı. 8' İLK TEHLİKE! Boyd sol kanattan bir kez daha sıfıra inip topu bu kez arka direğe doğru havalandırdı. Gerilerden gelen Dorukhan'ın kafa vuruşu yandan auta gitti. 11' Mensah'ın pasıyla topla buluşan Boyd'un vuruşu savunmadan döndü. 14' Sol kanatta rakibinden şık bir çalımla sıyrılan Boyd, topuk pasıyla N'Sakala'yı gördü. N'Sakala'nın ortasında Boffin topu kontrol etti. Bu pozisyonda hakem Larin'in de hava topuna çıkarken faul yaptığını tespit etti.

16' Antalyaspor'da Bünyamin ve Hakan Özmert kendi yarı sahalarında yerde kaldı. Hakem bu oyuncuların durumunu kontrol etmek için oyunu durdurdu. 20' N'Sakala sol kanattan bir kez daha sıfıra inip ortasını yaptı. Larin, kafa vurmak isterken Eren'e faul yaptı. 25' Mensah'ın sağ kanattan ceza sahasına doğru kullandığı serbest vuruşta uzak direğe doğru süzülen topa Welinton yükseldi ama savunma topu uzaklaştırdı. Seken topla buluşan Hasic'in vuruşu yandan auta gitti. 26' Sol kanatta Necip'ten çık bir çalımla sıyrılan Amilton ceza sahasına sokulmak isterken yerde kaldı. Antalyaspor etkilib ir noktadan serbest vuruş kullanacak. 28' Sol kanattan kullanılan uzun taç atışında ceza sahasında topla buluşan Larin pasını geriye çıkarttı. Welinton uzaklardan şansını denedi ama savunma geçit vermedi. 32' GOL! Atiba'nın harika pasıyla sağ kanatta topla buluşan Necip topu kafayla arka direğe aşırttı. Bomboş durumda olan Larin kafayı vurdu ve topu filelere gönderdi. 35' BEŞİKTAŞ İKİNCİ GOLE YAKLAŞTI! Hasic'in pasıyla penaltı noktası üzerinde topla buluşan Larin, zor pozisyonda iyi bir vuruş yaptı. Kaleci Boffin topu güçlükle çeldi. Seken topu mensah tamamlamak istedi ama ofsayt pozisyonunda yakalandı.

41' Nuri Şahin'in ceza sahasına doğru havalandırdığı top savunmadan sekti. Boşta kalan topa Amilton hareketlendi ama Ersin kalesini zamanında terkedip tehlikeyi önledi. 45' Dorukhan, Fredy ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Beşiktaş, sağ çaprazdan serbest vuruş kullanacak. 45' Dorukhan, Fredy ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Beşiktaş, sağ çaprazdan serbest vuruş kullanacak. İLK YARI SONUCU: Beşiktaş 1-0 Antalyaspor 45' İkinci yarı başladı... 46' Fredy uzun bir topla Jahovic'İ savunma arkasına kaçırmak istedi. Ersin zorlanmadan bu topu kontrol etti. 47' Beşiktaş ikinci yarının ilk dakikalarında ön alanda baskı yaparak Antalyaspor'un topla çıkmasına izin vermemeye çalışıyor. 50' Eren'in sol kanattan arka direğe doğru kestiği ortada top direkt olarak dışarıya gitti. 51' Sağ kanattan Necip'in ortasında Larin topa harketlendi. Top kaleci Boffin'de kaldı. 58' ANTALYASPOR ETKİLİ GELDİ! Sol kanattan Eren'in ortasında N'Sakala'dan seken topa ceza sahası içinde Bünyamin gelişine bir vuruş yaptı. Top kaleci Ersin'de kaldı.