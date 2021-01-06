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ÖZET | Beşiktaş-Çaykur Rizespor: 6-0

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 06.01.2021 20:50 | Son Güncelleme

Sergen Yalçın yönetiminde son haftalarda başarılı sonuçlar alan Beşiktaş, 17. hafta maçında Çaykur Rizespor'u tarihi bir sonuçla yendi. Cyle Larin'in 4 gol atıp adını kulüp tarihine yazdırdığı maçı Beşiktaş 6-0 kazanırken üst üste 5 haftayı gol yemeden galip bitirmiş oldu.

ÖZET | Beşiktaş-Çaykur Rizespor: 6-0

Sergen Yalçın yönetiminde son beş maçını kazanan ve liderliğe yükselen Beşiktaş, Süper Lig'in 17. haftasında Çaykur Rizespor'u 6-0 gibi farklı bir sonuçla yendi. Cyle Larin'in 4 gol attığı maçta Beşiktaş'ın diğer gollerini Oğuzhan ve Hasic kaydetti.

ÜST ÜSTE 5 MAÇ GOL YEMEDEN!

Beşiktaş böylece üst üste 5 maçını gol yemeden kazandı ve 34 puanla zirvede yer aldı. Beşiktaş böylece 2009 yılından bu yana ilk kez üst üste beş Süper Lig maçını gol yemeden kazandı.

MAÇ ÖZETİ

2.dakikada sağ kanattan hızlı gelişen Ç. Rizespor atağında Fabricio Baiano geldi yerden sert ortaladı Welinton topu çıkardı

7.dakikada sol kanattan Nkoudou geldi ortasını savunma son anda Larin'den önce uzaklaştırdı

11.dakikada sol kanattan Rıdvan geldi sert vurdu şutu dışarı gitti

14.dakikada sol kanattan Melnjak geldi ortası kaleye doğru yöneldi ancak kaleci Ersin çıkıp topu aldı

İLK POZİSYON! 17.dakikada hızlı gelişen atakta Aboubakar topu alıp ceza sahasına yöneldi yerden sert vurdu top kalecide kaldı

GOL! 19.dakikada Beşiktaş, Larin ile 1-0 öne geçti. Sağ kanattan Oğuzhan'ın ortası savunmadan sekti, kale sahasında Larin kayarak dokundu ve golünü attı

22.dakikada Rosier ceza sahası dışından vurdu top dışarı gitti

GOL! 31.dakikada Beşiktaş, Larin ile 2-0 öne geçti.

Larin böylece bu sezon Süper Lig'de 8.golünü attı

SARI KART! 42.dakikada ceza sahası önünde Welinton rakibine arkadan faul yapınca sarı kart gördü

43.dakikada serbest vuruşu Tunay kullandı, penaltı noktası üzerine gelen ortayı savunma uzaklaştırdı

SARI KART! 44.dakikada Josef de Souza yaptığı faul sonucu sarı kart gördü

45.dakikada Aboubakar uygun durumda vuruşunu yaptı ancak top dışarı gitti

İLK YARI SONUCU: Beşiktaş 2-0 Çaykur Rizespor

İkinci yarı başladı

50.dakikada sağ kanatta boş pozisyonda kalan Larin yerden ortaladı ancak topu savunma uzaklaştırdı

51.dakikada sol kanattan gelen ortaya Talbi kafayı vurdu şutu kalecide kaldı

GOL! 55.dakikada Beşiktaş, Oğuzhan'ın golüyle 3-0 öne geçti

NET POZİSYON! 62.dakikada Aboubakar kaleci ile karşı karşıya kaldı, uygun durumda şutu kaleciden döndü

ÖNEMLİ FIRSAT! 67.dakikada uygun durumda Abdullah Durak topu önünde buldu yerden şutu az farkla auta gitti

72.dakikada Morozyuk ceza sahası dışından vurdu şutunu Ersin son anda çıkardı

YİNE POZİSYON! 75.dakikada Abdullah Durak yine net fırsat yakaladı. Kaleyi karşıdan gören bir noktada Abdullah şutunu çekti top Vida'ya çarpıp kornere gitti

GOL! 79.dakikada Beşiktaş, Larin ile 4-0 öne geçti.

81.dakikada sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda uygun durumda kafayı Skoda vurdu top auta gitti

GOL! 83.dakikada Beşiktaş, Larin ile 5-0 öne geçti.

Larin böylece bu sezon Süper Lig'de 10.golünü attı

GOL! 90. dakikada Hasic'in harika şutu ağlarla buluştu. Skor 6-0 oldu.

MAÇ SONUCU: Beşiktaş 6-0 Çaykur Rizespor

BEŞİKTAŞ - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇ DETAYLARI

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Welinton, Rıdvan, Josef, Necip, Oğuzhan, N'Koudou, Larin, Aboubakar.

Çaykur Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Emir, Talbi, Meriah, Donsah, Fabricio, Samudio, Tunay, Skoda

Goller: Larin (dk. 19,31,79,83), Oğuzhan Özyakup (dk. 55), Hasic (dk.90)(Beşiktaş)

Sarı kartlar: Wellinton, Josef (Beşiktaş)


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Okuyucu Yorumları 6 yorum
tebrikler BEŞIKTAŞK ❤
BEŞİKTAŞ !!!!!
helal olsun adamlarda maddi durum kötü oyuncular leblebi gibi oynuyor. darısı cimbomun başına
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