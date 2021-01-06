ÖZET | Beşiktaş-Çaykur Rizespor: 6-0

Sergen Yalçın yönetiminde son beş maçını kazanan ve liderliğe yükselen Beşiktaş, Süper Lig'in 17. haftasında Çaykur Rizespor'u 6-0 gibi farklı bir sonuçla yendi. Cyle Larin'in 4 gol attığı maçta Beşiktaş'ın diğer gollerini Oğuzhan ve Hasic kaydetti.
Beşiktaş böylece üst üste 5 maçını gol yemeden kazandı ve 34 puanla zirvede yer aldı. Beşiktaş böylece 2009 yılından bu yana ilk kez üst üste beş Süper Lig maçını gol yemeden kazandı.
2.dakikada sağ kanattan hızlı gelişen Ç. Rizespor atağında Fabricio Baiano geldi yerden sert ortaladı Welinton topu çıkardı
7.dakikada sol kanattan Nkoudou geldi ortasını savunma son anda Larin'den önce uzaklaştırdı
11.dakikada sol kanattan Rıdvan geldi sert vurdu şutu dışarı gitti
14.dakikada sol kanattan Melnjak geldi ortası kaleye doğru yöneldi ancak kaleci Ersin çıkıp topu aldı
İLK POZİSYON! 17.dakikada hızlı gelişen atakta Aboubakar topu alıp ceza sahasına yöneldi yerden sert vurdu top kalecide kaldı
GOL! 19.dakikada Beşiktaş, Larin ile 1-0 öne geçti. Sağ kanattan Oğuzhan'ın ortası savunmadan sekti, kale sahasında Larin kayarak dokundu ve golünü attı
22.dakikada Rosier ceza sahası dışından vurdu top dışarı gitti
GOL! 31.dakikada Beşiktaş, Larin ile 2-0 öne geçti.
Larin böylece bu sezon Süper Lig'de 8.golünü attı
SARI KART! 42.dakikada ceza sahası önünde Welinton rakibine arkadan faul yapınca sarı kart gördü
43.dakikada serbest vuruşu Tunay kullandı, penaltı noktası üzerine gelen ortayı savunma uzaklaştırdı
SARI KART! 44.dakikada Josef de Souza yaptığı faul sonucu sarı kart gördü
45.dakikada Aboubakar uygun durumda vuruşunu yaptı ancak top dışarı gitti
İLK YARI SONUCU: Beşiktaş 2-0 Çaykur Rizespor
İkinci yarı başladı
50.dakikada sağ kanatta boş pozisyonda kalan Larin yerden ortaladı ancak topu savunma uzaklaştırdı
51.dakikada sol kanattan gelen ortaya Talbi kafayı vurdu şutu kalecide kaldı
GOL! 55.dakikada Beşiktaş, Oğuzhan'ın golüyle 3-0 öne geçti
NET POZİSYON! 62.dakikada Aboubakar kaleci ile karşı karşıya kaldı, uygun durumda şutu kaleciden döndü
ÖNEMLİ FIRSAT! 67.dakikada uygun durumda Abdullah Durak topu önünde buldu yerden şutu az farkla auta gitti
72.dakikada Morozyuk ceza sahası dışından vurdu şutunu Ersin son anda çıkardı
YİNE POZİSYON! 75.dakikada Abdullah Durak yine net fırsat yakaladı. Kaleyi karşıdan gören bir noktada Abdullah şutunu çekti top Vida'ya çarpıp kornere gitti
GOL! 79.dakikada Beşiktaş, Larin ile 4-0 öne geçti.
81.dakikada sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda uygun durumda kafayı Skoda vurdu top auta gitti
GOL! 83.dakikada Beşiktaş, Larin ile 5-0 öne geçti.
Larin böylece bu sezon Süper Lig'de 10.golünü attı
GOL! 90. dakikada Hasic'in harika şutu ağlarla buluştu. Skor 6-0 oldu.
MAÇ SONUCU: Beşiktaş 6-0 Çaykur Rizespor
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Welinton, Rıdvan, Josef, Necip, Oğuzhan, N'Koudou, Larin, Aboubakar.
Çaykur Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Emir, Talbi, Meriah, Donsah, Fabricio, Samudio, Tunay, Skoda
Goller: Larin (dk. 19,31,79,83), Oğuzhan Özyakup (dk. 55), Hasic (dk.90)(Beşiktaş)
Sarı kartlar: Wellinton, Josef (Beşiktaş)
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