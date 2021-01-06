ÖZET | Beşiktaş-Çaykur Rizespor: 6-0

Sergen Yalçın yönetiminde son beş maçını kazanan ve liderliğe yükselen Beşiktaş, Süper Lig'in 17. haftasında Çaykur Rizespor'u 6-0 gibi farklı bir sonuçla yendi. Cyle Larin'in 4 gol attığı maçta Beşiktaş'ın diğer gollerini Oğuzhan ve Hasic kaydetti.

ÜST ÜSTE 5 MAÇ GOL YEMEDEN!

Beşiktaş böylece üst üste 5 maçını gol yemeden kazandı ve 34 puanla zirvede yer aldı. Beşiktaş böylece 2009 yılından bu yana ilk kez üst üste beş Süper Lig maçını gol yemeden kazandı.

MAÇ ÖZETİ

2.dakikada sağ kanattan hızlı gelişen Ç. Rizespor atağında Fabricio Baiano geldi yerden sert ortaladı Welinton topu çıkardı

7.dakikada sol kanattan Nkoudou geldi ortasını savunma son anda Larin'den önce uzaklaştırdı

11.dakikada sol kanattan Rıdvan geldi sert vurdu şutu dışarı gitti

14.dakikada sol kanattan Melnjak geldi ortası kaleye doğru yöneldi ancak kaleci Ersin çıkıp topu aldı

İLK POZİSYON! 17.dakikada hızlı gelişen atakta Aboubakar topu alıp ceza sahasına yöneldi yerden sert vurdu top kalecide kaldı

GOL! 19.dakikada Beşiktaş, Larin ile 1-0 öne geçti. Sağ kanattan Oğuzhan'ın ortası savunmadan sekti, kale sahasında Larin kayarak dokundu ve golünü attı