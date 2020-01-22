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ÖZET | Beşiktaş - Erzurumspor maç sonucu: 2-3

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 22.01.2020 22:23 | Son Güncelleme

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında Beşiktaş, Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşı karşıya geldi. Kıran kırana geçen maçta Erzurumspor, Beşiktaş'ı 3-2 mağlup ederek bir üst tura çıktı. Beşiktaş - Erzurumspor maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

Ziraat Türkiye Kupası inanılmaz bir maça sahne oldu. Beşiktaş evinde konuk ettiği TFF 1. Lig ekibi Erzurumspor'u konuk etti. Gol yağmuru şeklinde geçen maçta Erzurumspor Beşiktaş'ı 3-2 mağlup etti. Beşiktaş bu skorla kupaya veda eden taraf oldu. Erzurumspor ilk maçta da Beşiktaş'ı 3-2 mağlup etmişti. Beşiktaş - Erzurumspor maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

Erzurumspor'a galibiyeti getiren goller 1. 72. dakikada Oltan Karakullukçu, 67. dakikada Sisoko'dan geldi. Beşiktaş'ın golleri ise 33. dakikada Diaby ve 64. dakikada Burak Yılmaz'dan geldi.

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final kura çekimleri 24 Ocak Perşembe günü saat 15.00'da gerçekleştirilecek.

BEŞİKTAŞ EVİNDE GALİBİYETİ UNUTTU

Beşiktaş'ın iç sahada son zamanlarda ortaya koyduğu kötü performans kupa maçında da sürdü.

İç sahada oynadığı son 4 maçın 3'ünü kaybeden Beşiktaş, bu süreçteki tek galibiyetini Süper Lig'de 17. hafta maçında 9 kişi kalan Gençlerbirliği karşısında 4-1'lik skorla elde etmişti.

AVCI'YA TEPKİLER DEVAM ETTİ

Beşiktaşlı taraftarlar, siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Abdullah Avcı'ya tepki gösterdi.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un üçüncü golünün ardından "Avcı istifa" şeklinde tezahürat etmeye başlayan Beşiktaş taraftarları tepkisini maçın ardından da sürdürdü.

BURAK YILMAZ SUSKUNLUĞUNU BOZDU

Beşiktaş'ın tecrübeli forveti Burak Yılmaz 5 resmi maçın ardından gol attı.

Bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda forma giymeyen forvet oyuncusu, 2 gol attığı 13. haftadaki İstikbal Mobilya Kayserispor maçının ardından ilk golünü 64. dakikada Büyükşehir Belediye Erzurumspor ağlarına göndererek takımını 2-1 öne geçirdi. Siyah-beyazlı oyuncu bu süreçte Kasımpaşa, BtcTurk Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe, Gençlerbirliği ve Demir Grup Sivasspor maçlarını boş geçmişti.

CANER ERKİN - ELNENY BİRBİRİNE GİRDİ

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un attığı üçüncü golden sonra siyah-beyazlı futbolcular Caner Erkin ile Elneny saha içinde kısa süreli tartışma yaşadı.

Golden sonra kendisine tepki gösteren Elneny'nin üzerine yürüyen Caner Erkin, takım arkadaşını boğazından itti. Golden sonra tribünler Caner Erkin'i her topla buluşmasında ıslıkla protesto etti.

BEŞİKTAŞ - ERZURUMSPOR MAÇ ÖZETİ

1. dakikada gelişen Erzurumspor atağında savunma arkasına atılan topta Rashad Muhammed pasını Mücahit’e aktardı. Mücahit’in bekletmeden pasında Oltan Karakullukçu'nun şutu ağlara gitti. 0-1
9. dakika N’Koudou’nun sol kanattan kesiği ortada Umut’un indirdiği topa Oğuzhan kafa ile vurdu, kaleci Kayacan gole izin vermedi. Dönen topu bu sefer Adem Ljajic tamamlamak istedi, kaleci Kayacan bu pozisyonu da çeldi. Ardından Erzurum savunması tehlikeyi korner ile savuşturdu.
12. dakikada N’Koudou’nun uzun ortasında Diaby’nin yaptığı vuruş, yandan auta çıktı.
20. dakikada Gökhan Gönül’ün sağ kanattan açtığı otaya Ljajic kafa ile vurdu. Erzurumspor savunması topu çizgiden kornere yolladı.
33. dakikada sol kanattan gelişen Beşiktaş atağında N’Koudou’nun rakibinden sıyrılarak pasını çıkardığı Diaby, boş kaleye bekletmeden yaptığı vuruşla topu filelere gönderdi. 1-1
38. dakikada Caner Erkin’in sol köşeden kullandığı korner atışında savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı topla ceza yayı üzerinde buluşan Diaby’nin şutu ağlara gitti. Ancak VAR’a giden Serkan Tokat, golü ofsayt gerekçesiyle iptal etti.

64. dakikada Adem Ljajic’in ara pasında ceza alanı içine sarkan Burak Yılmaz, kaleciyi çalımlayarak topu filelere gönderdi. 2-1
66. dakikada Sissoko’nun uzak direğe yaptığı ortaya iyi yükselen Oltan’ın kafa vuruşunda top Karius’ta kaldı.
67. dakikada Mücahit’in ortasında Mehmet Murat’ın gelişine sert şutunu Karius çeldi. Roco’nun topuğuyla uzaklaştırmak istediği topla ceza sahası çizgisi üzerinde buluşan Sissoko, yaptığı sert vuruşla beraberliği getiren golü kaydetti. 2-2
72. dakikada gelişen Erzurumspor atağında Emrah Başsan’ın pasını alan Mehmet Murat Avcı, son çizgiye inerek topu Oltan’a çıkardı. Oltan da düzgün bir vuruşla topu köşeden filelerle buluşturdu. 2-3

BEŞİKTAŞ - ERZURUMSPOR MAÇ DETAYLARI

Stat: Vodafone Park
Hakemler: Serkan Tokat xx, Mustafa Sönmez xx, Mustafa Savranlar xx
Beşiktaş: Karius x, Gökhan xx, Ruiz x, Roco x, Caner x, N'Koudou xx, Elneny x, Oğuzhan x, Diaby xx, Ljajic x, Umut x
Yedekler: Utku, Douglas, Güven Yalçın, Boyd, Atiba, Burak Yılmaz, Necip, Vida, Rıdvan Yılmaz, Kartal Kayra Yılmaz
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Kayacan xx, Mehmet Murat xx, Osman xx, Hasan Hatioğlu xx, Mücahit xx, Batuhan xx, Mahamadou Ba xx, İbrahim x, Rashad xx, Hasan Ayaroğlu x, Oltan Karakullukçu xx
Yedekler: İbrahim Sehic, Aykut Demir, Pote, Emrah Başsan, Yusuf Acer, Sissoko, Scuk
Teknik Direktör: Erkan Sözeri
Goller: Diaby (dk. 33) (Beşiktaş), Oltan (dk. 1) (BB Erzurumspor)
Sarı kartlar: Elneny (Beşiktaş), Mücahit Albayrak (BB Erzurumspor)

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Okuyucu Yorumları 17 yorum
cift başlı kartal tek basli kartali yedi
Abdullah avcı yanlış kararlar vererek maçı Erzurum'a verdi ama Erzuruma tebrikler hak ederek aldılar maçı. Beşiktaş bu gidişle ancak liğde kalmak için oynar açık net...
erzurum değil barcelona.Harika oynadı dadaşlar.Helal olsun
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