ÖZET | Beşiktaş - Erzurumspor maç sonucu: 2-3

Erzurumspor'a galibiyeti getiren goller 1. 72. dakikada Oltan Karakullukçu, 67. dakikada Sisoko'dan geldi. Beşiktaş'ın golleri ise 33. dakikada Diaby ve 64. dakikada Burak Yılmaz'dan geldi.

Ziraat Türkiye Kupası inanılmaz bir maça sahne oldu. Beşiktaş evinde konuk ettiği TFF 1. Lig ekibi Erzurumspor 'u konuk etti. Gol yağmuru şeklinde geçen maçta Erzurumspor Beşiktaş'ı 3-2 mağlup etti. Beşiktaş bu skorla kupaya veda eden taraf oldu. Erzurumspor ilk maçta da Beşiktaş'ı 3-2 mağlup etmişti. Beşiktaş - Erzurumspor maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un üçüncü golünün ardından "Avcı istifa" şeklinde tezahürat etmeye başlayan Beşiktaş taraftarları tepkisini maçın ardından da sürdürdü.

BURAK YILMAZ SUSKUNLUĞUNU BOZDU

Beşiktaş'ın tecrübeli forveti Burak Yılmaz 5 resmi maçın ardından gol attı.

Bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda forma giymeyen forvet oyuncusu, 2 gol attığı 13. haftadaki İstikbal Mobilya Kayserispor maçının ardından ilk golünü 64. dakikada Büyükşehir Belediye Erzurumspor ağlarına göndererek takımını 2-1 öne geçirdi. Siyah-beyazlı oyuncu bu süreçte Kasımpaşa, BtcTurk Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe, Gençlerbirliği ve Demir Grup Sivasspor maçlarını boş geçmişti.

CANER ERKİN - ELNENY BİRBİRİNE GİRDİ

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un attığı üçüncü golden sonra siyah-beyazlı futbolcular Caner Erkin ile Elneny saha içinde kısa süreli tartışma yaşadı.

Golden sonra kendisine tepki gösteren Elneny'nin üzerine yürüyen Caner Erkin, takım arkadaşını boğazından itti. Golden sonra tribünler Caner Erkin'i her topla buluşmasında ıslıkla protesto etti.

BEŞİKTAŞ - ERZURUMSPOR MAÇ ÖZETİ

1. dakikada gelişen Erzurumspor atağında savunma arkasına atılan topta Rashad Muhammed pasını Mücahit’e aktardı. Mücahit’in bekletmeden pasında Oltan Karakullukçu'nun şutu ağlara gitti. 0-1

9. dakika N’Koudou’nun sol kanattan kesiği ortada Umut’un indirdiği topa Oğuzhan kafa ile vurdu, kaleci Kayacan gole izin vermedi. Dönen topu bu sefer Adem Ljajic tamamlamak istedi, kaleci Kayacan bu pozisyonu da çeldi. Ardından Erzurum savunması tehlikeyi korner ile savuşturdu.

12. dakikada N’Koudou’nun uzun ortasında Diaby’nin yaptığı vuruş, yandan auta çıktı.

20. dakikada Gökhan Gönül’ün sağ kanattan açtığı otaya Ljajic kafa ile vurdu. Erzurumspor savunması topu çizgiden kornere yolladı.

33. dakikada sol kanattan gelişen Beşiktaş atağında N’Koudou’nun rakibinden sıyrılarak pasını çıkardığı Diaby, boş kaleye bekletmeden yaptığı vuruşla topu filelere gönderdi. 1-1

38. dakikada Caner Erkin’in sol köşeden kullandığı korner atışında savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı topla ceza yayı üzerinde buluşan Diaby’nin şutu ağlara gitti. Ancak VAR’a giden Serkan Tokat, golü ofsayt gerekçesiyle iptal etti.