ÖZET | Beşiktaş-Gaziantep FK maç sonucu: 3-0 (Süper Lig Puan Durumu)

Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş-Gaziantep FK karşılaşması oynandı. Maça ev sahibi Beşiktaş hızlı başladı. 4. dakikada Diaby topu ağlara gönderdi ancak pozisyonun başında Burak Yılmaz'ın ofsaytta olduğu gerekçesiyle gol iptal edildi.
28'de Ljajic'in pasına hareketlenen Burak Yılmaz'ın şutu üstten auta gitti. 3 dakika sonra ise kontra atağa çıkan Gaziantep'te Kayode'nin ortasına Muhammet'ten önce Karius müdahale etti.
Dakikalar 42'yi gösterdiğinde Diaby'nin sağ çaprazdan sert şutunda Günay bir kez daha kalesinde devleşti ve ilk yarı 0-0 sona erdi. İkinci devreye hızlı başlayan Beşiktaş, VAR incelemesi sonrası kazanılan penaltıyı 52. dakikada Burak Yılmaz'la gole çevirdi ve maçta 1-0 öne geçti.
Beşiktaş golden sonra da farkı arttırmak için Gaziantep kalesine yüklenmeyi sürdürdü. 57'de Boateng'in ara pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Burak'ın vuruşu direğin dibinden auta çıktı. 2 dakika sonra ise Burak'la verkaça giren Diaby topu içeri çevirmek istedi ancak top kaleci Günay'da kaldı.
Karşılaşmanın 70. dakikasında Gökhan Gönül'ün asistinde Beşiktaş'ın yeni transferi Kevin-Prince Boateng çok şık bir vuruşla golü atarak durumu 2-0'a getirdi.
Maçın son dakikasında sahneye çıkan Jeremain Lens kafayla golü atarak skoru belirledi ve Beşiktaş sahadan 3-0 galip ayrıldı. Sergen Yalçın'la çıktığı ikinci maçı da kazanan Beşiktaş puanını 36'ya yükseltirken, Gaziantep FK ise 27 puanda kaldı.
Fenerbahçe’de 40 ve 50 yıllık üyeler beratlarını aldı
'Trabzonspor ile ilgili söylediklerimin arkasındayım'
Bayern Münih'ten Ronaldo açıklaması
Timsah, Ankara'da yeniden çıkış arıyor
Antalyaspor'dan Beşiktaş'a transfer çalımı!
İşte Emmanuel Adebayor'un yeni takımı!
Türkiye'nin efsanesiydi! Yaşam mücadelesi veriyor
Beşiktaş'a Dorukhan Toköz müjdesi
Ryan Babel'den itiraflar! Ayrılığın nedenini açıkladı...
G.Saraylı yıldıza PFDK'a şoku
'Para kazanan kulüp haline geldik'
Hüseyin Çimşir ilkleri sürdürmek istiyor
''35 yaşımda balıkçı olacağımı düşünüyordum''
Bayern Münih çeyrek finale yükseldi
Okuyucu Yorumları 0 yorum