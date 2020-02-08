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ÖZET | Beşiktaş-Gaziantep FK maç sonucu: 3-0 (Süper Lig Puan Durumu)

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 08.02.2020 18:56 | Son Güncelleme

Beşiktaş, Süper Lig'in 21. haftasında sahasında Gaziantep FK'i Burak Yılmaz (penaltı), Kevin-Prince Boateng ve Lens'in golleriyle 3-0 mağlup etti. Beşiktaş, Sergen Yalçın'la çıktığı ikinci maçtan da galibiyetle ayrılarak zirve yarışında iddiasını sürdürdü. Maçta Beşiktaş'ın attığı 3 golden ikisi ofsayt, biri ise faul gerekçesiyle iptal edildi.

Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş-Gaziantep FK karşılaşması oynandı. Maça ev sahibi Beşiktaş hızlı başladı. 4. dakikada Diaby topu ağlara gönderdi ancak pozisyonun başında Burak Yılmaz'ın ofsaytta olduğu gerekçesiyle gol iptal edildi.

28'de Ljajic'in pasına hareketlenen Burak Yılmaz'ın şutu üstten auta gitti. 3 dakika sonra ise kontra atağa çıkan Gaziantep'te Kayode'nin ortasına Muhammet'ten önce Karius müdahale etti.

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GÜNAY KALESİNDE DEVLEŞTİ

  1. dakikada Gökhan'ın hatalı pası sonrası Muhammet kaleciyle karşı karşıya kaldı ancak Ruiz son anda araya girerek golü önledi. 1 dakika sonra ise Burak Yılmaz'ın kale önünde yaptığı kafa vuruşunu Günay Güvenç müthiş kurtardı.

PERDEYİ BURAK YILMAZ AÇTI

Dakikalar 42'yi gösterdiğinde Diaby'nin sağ çaprazdan sert şutunda Günay bir kez daha kalesinde devleşti ve ilk yarı 0-0 sona erdi. İkinci devreye hızlı başlayan Beşiktaş, VAR incelemesi sonrası kazanılan penaltıyı 52. dakikada Burak Yılmaz'la gole çevirdi ve maçta 1-0 öne geçti.

BURAK NET FIRSATI HARCADI

Beşiktaş golden sonra da farkı arttırmak için Gaziantep kalesine yüklenmeyi sürdürdü. 57'de Boateng'in ara pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Burak'ın vuruşu direğin dibinden auta çıktı. 2 dakika sonra ise Burak'la verkaça giren Diaby topu içeri çevirmek istedi ancak top kaleci Günay'da kaldı.

BOATENG İLK MAÇINDA GOLÜNÜ ATTI

Karşılaşmanın 70. dakikasında Gökhan Gönül'ün asistinde Beşiktaş'ın yeni transferi Kevin-Prince Boateng çok şık bir vuruşla golü atarak durumu 2-0'a getirdi.

SON SÖZÜ LENS SÖYLEDİ

Maçın son dakikasında sahneye çıkan Jeremain Lens kafayla golü atarak skoru belirledi ve Beşiktaş sahadan 3-0 galip ayrıldı. Sergen Yalçın'la çıktığı ikinci maçı da kazanan Beşiktaş puanını 36'ya yükseltirken, Gaziantep FK ise 27 puanda kaldı.

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Beşiktaş Gaziantep FK kevin-prince boateng burak yılmaz

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