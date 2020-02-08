ÖZET | Beşiktaş-Gaziantep FK maç sonucu: 3-0 (Süper Lig Puan Durumu)

Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş-Gaziantep FK karşılaşması oynandı. Maça ev sahibi Beşiktaş hızlı başladı. 4. dakikada Diaby topu ağlara gönderdi ancak pozisyonun başında Burak Yılmaz'ın ofsaytta olduğu gerekçesiyle gol iptal edildi.

28'de Ljajic'in pasına hareketlenen Burak Yılmaz'ın şutu üstten auta gitti. 3 dakika sonra ise kontra atağa çıkan Gaziantep'te Kayode'nin ortasına Muhammet'ten önce Karius müdahale etti.

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GÜNAY KALESİNDE DEVLEŞTİ

dakikada Gökhan'ın hatalı pası sonrası Muhammet kaleciyle karşı karşıya kaldı ancak Ruiz son anda araya girerek golü önledi. 1 dakika sonra ise Burak Yılmaz'ın kale önünde yaptığı kafa vuruşunu Günay Güvenç müthiş kurtardı.

PERDEYİ BURAK YILMAZ AÇTI

Dakikalar 42'yi gösterdiğinde Diaby'nin sağ çaprazdan sert şutunda Günay bir kez daha kalesinde devleşti ve ilk yarı 0-0 sona erdi. İkinci devreye hızlı başlayan Beşiktaş, VAR incelemesi sonrası kazanılan penaltıyı 52. dakikada Burak Yılmaz'la gole çevirdi ve maçta 1-0 öne geçti.

BURAK NET FIRSATI HARCADI

Beşiktaş golden sonra da farkı arttırmak için Gaziantep kalesine yüklenmeyi sürdürdü. 57'de Boateng'in ara pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Burak'ın vuruşu direğin dibinden auta çıktı. 2 dakika sonra ise Burak'la verkaça giren Diaby topu içeri çevirmek istedi ancak top kaleci Günay'da kaldı.