ÖZET | Beşiktaş-Konyaspor: 3-0

Beşiktaş üst sıra takibini sürdürmek için 29. haftada Konyaspor'u ağırladı. Siyah beyazlı ekibin baskın oyunu ile başlayan karşılaşma 90 dakika boyunca devam etti. Beşiktaş'ın rakibini domine ettiği maç 3-0'lık sonuçla tamamlandı.
Zorbay Küçük maçın ilk düdüğünü çaldı ve maç başladı.
dakikada Konyaspor gole yaklaştı. Gökhan Gönül'den hızlı davranan ve topu kapan Had, pasını Bajic'e gönderdi. Hadziahmetovic'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Bajic'in vuruşu savunmada Ruiz'den sekerek kaleci Ersin'de kaldı. Ancak yardımcı hakem bayrağını kaldırarak pozisyonda ofsayt olduğunu belirtti.
Rıdvan Yılmaz çizgiden çıkardı
10.dakikada Ömer Ali Şahiner'in kullandığı köşe vuruşunda son dokunuşu yapan Jonsson'un vuruşunda direk dibinde iyi yer tutan Rıdvan Yılmaz, konuk ekibin öne geçmesine izin vermedi.
Kırmızı kart!
Maçın ilk sarı kartı çıktı. dakikada Lens'e sert bir müdahele yapan Hadziahmetovic, sarı kart gören isim oldu. Bosnalı futbolcu, VAR incelemesinin ardından direkt kırmızı kart gördü ve takımını 15. dakikada 10 kişi bıraktı.
Kritik müdahale
Beşiktaş penaltı bekledi
Sağ bekte etkili bir performans gösteren Lens, 30. dakikada Diaby'nin ara pasına iyi hareketlendi ve topu kontrol etmeyi başardı. Tecrübeli futbolcu vakit kaybetmeden topu penaltı noktasına gönderdi. Uğur Demirok'un müdahalesiyle yerde kalan Burak Yılmaz penaltı bekledi. Fakat Zorbay Küçük, oyunu devam ettirdi.
VAR 'penaltı yok' dedi
Burak Yılmaz'dan harika gol
GOL | Rıdvan'dan aldığı pasla sol kanatta topla buluşan Burak Yılmaz, ceza sahası dışından kaleyi çaprazdan gördüğü anda vuruşunu yaptı ve Ertuğrul'u mağlup etti. Beşiktaş 1-0 öne geçti.
GOL | 45+2'de Beşiktaş farkı 2'ye çıkardı. Burak Yılmaz'ın topuk pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Diaby, rakibinden sıyrıldıktan sonra düzgün bir vuruşla farkı 2'ye çıkartan golü kaydetti. Tecrübeli oyuncu, geçtiğimiz hafta Denizli deplasmanında da ağları sarsmayı başarmıştı.
GOL İPTAL | 45+3'te savunma arkasına sarkan Ömer Ali, pasını Bajic'e çıkardı. Bajic topu ağlara göndermeyi başarsa da pozisyonda ofsayt olduğu gerekçesiyle ağlara giden top, gol değeri kazanmadı.
Karşılaşmanın ilk 45 dakikası Beşiktaş'ın 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
İkinci yarı başladı
Karşılaşmanın ilk oyuncu değişikliği Konyaspor'dan geldi: Marin Anicic, Selim Ay'ın yerine oyuna girdi.
Asist Burak, gol Lens
GOL | Beşiktaş, 52. dakikada farkı 3'e çıkardı. Burak Yılmaz'ın harika pasında topu kontrol eden Lens, Ertuğrul'un öne çıkmasını fırsat bildi, aşırtma golü ile topu ağlara gönderdi.
dakikada sağ kanattan gelişen Konyaspor atağında Jevtovic, pasını Milosevic'e aktardı. Milosevic'in ortası Rıdvan'a çarparak kornere çıktı. Paslaşarak kullanılan köşe vuruşunda Skubic'in yaptığı ortayı Jevtovic, kafasıyla kaleye gönderdi. İyi yer tutan Ersin, topun sahibi oldu.
dakikada Bülent Korkmaz, iki değişiklik yaptı. Ömer Ali Şahiner'in yerine Miya, Milosevic'in yerine ise Thuram dahil oldu.
Sergen Yalçın'dan 3 değişiklik
70'de Beşiktaş 3 değişiklik yaptı. N'Koudou'nun yerine Boateng, Lens'in yerine Boyd ve Beşiktaş ile 200. maçına çıkan Atiba Hutchinson yerini Necip Uysal'a bıraktı.
77'de konuk ekipte Daci, Bajic'in, Volkan Fındıklı, Jevtovic'in yerine oyuna dahil oldu.
78'de Beşiktaş'ta Güven Yalçın, ikinci golü atan Diaby'nin yerine oyuna girdi.
85'de Beşiktaş'ın genç oyuncusu rakibine yaptığı faul nedeniyle sarı kart gördü.
87'de Beşiktaş’ta Boyd, rakibine yaptığı müdahale nedeniyle sarı kart gördü ve Kayserispor maçında cezalı duruma düştü.
Maçın sonuna +1 dakika ilave edildi ve geriye kalan dakikalarda etkili bir atak olmadı. Maç Beşiktaş'ın 3-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.
Stat: Vodafone Park
Hakemler: Zorbay Küçük,Alpaslan Dedeş, Kamil Çetin
Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Vida, Ruiz, Rıdvan, Elneny, Atiba, Diaby, Lens, N'Koudou, Burak Yılmaz
Konyaspor: Ertuğrul, Skubic, Selim Ay, Uğur Demirok, Alper Uludağ, Jonsson, Jevtovic, Ömer Ali Şahiner, Milosevic, Hadziahmetovic, Bajic
Goller: Burak Yılmaz(40), Diaby(45), Lens(52)
Sarı kartlar: Vida(33), Rıdvan(85) Beşiktaş
Kırmızı kartlar:Hadziahmetovic(15) Konyaspor
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