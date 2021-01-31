ÖZET | Beşiktaş-Trabzonspor: 1-2

Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Sergen Yalçın, Göztepe mücadelesinde ilk 11'de oynattığı Welinton ile Fabrice N'Sakala'yı Trabzonspor karşısında yedek soyundurdu. Yalçın, bu oyuncuların yerine stoperde Francisco Montero'yu oynatırken, sol bekte Rıdvan Yılmaz'a şans verdi.

Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor'u konuk eden Beşiktaş, Göztepe karşılaşmasına göre bu karşılaşmaya 2 farklı isimle çıktı.

Trabzonspor son 6 haftada 5. galibiyetini alarak puanını 36'ya yükseltti ve zirve yarışına bir adım daha yaklaştı. Ligde 9 hafta sonra kaybeden Beşiktaş 44 puanda kalırkeni, liderlik koltuğunu da Fenerbahçe'ye kaptırmış oldu.

Beşiktaş'ın golünü 29. dakikada Vincent Aboubakar kaydetti. Trabzonspor'un golleri 43. dakikada Francisco Montero (K.K) ve 63. dakikda Vitor Hugo'dan geldi. Siyah-beyazlılarda 64'te Bernard Mensah'ın yerine oyuna giren Doryukhan Toköz, 77. dakikada kırmızı kart gördü.

Süper Lig'de 22. hafta maçında Beşiktaş ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Vodafone Park'ta oynanan mücadelede kazanan 2-1'lik skorla konuk ekip Trabzonspor oldu.

Bu arada Beşiktaşlı oyuncular, taraftarların imzaladığı formayla Trabzonspor maçına çıktı.

Beşiktaş'ın transferi için Eskişehirspor ile anlaşmaya vardığı Bilal Ceylan da takım otobüsüyle Vodafone Park'a geldi.

Siyah-beyazlı ekipte ayrıca Utku Yuvakuran, Georges-Kevin N'Koudou, Oğuzhan Özyakup, Necip Uysal, Adem Ljajic ve Dorukhan Toköz yedek soyundu.

Beşiktaş'ın genç oyuncusu Ajdin Hasic de Güven Yalçın gibi 3 maç sonra kadroya dahil edildi.

Sakatlığı nedeniyle Galatasaray maçının kadrosundan çıkarılan Güven, yeni tip koronavirüs karantina süreci nedeniyle Fatih Karagümrük ve Göztepe karşılaşmalarının kadrosunda da yer bulamamıştı.

Beşiktaş için de karşılaşmanın ilk yarısında talihsiz bir sakatlık yaşandı. Maçın 12. dakikasında Rıdvan Yılmaz sekerek kenara geldi, sağlık ekibi Rıdvan'ın devam edemeyeceğini işaret etti. Oyundan çıkan Rıdvan Yılmaz yerini Fabrice N'Sakala'ya bıraktı.

Maçta 3 dakika 10 kişi mücadele eden Trabzonspor'da Abdulkadir'in yerine Lewis Baker oyuna dahil oldu.

Trabzonspor, maça şansız bir şekilde başladı. Bordo-mavili ekipte Abdulkadir Parmak, ilk dakikada sakatlandı. Maçın henüz ilk saniyelerinde yerde kalan Abdulkadir, daha sonra sahayı terk etti.

Maç öncesi hafta içi vefat eden A Milli Futbol Takımı'nın eski kalecisi Varol Ürkmez için saygı duruşunda bulunuldu.

İLK GOL VINCENT ABOUBAKAR'DAN

Karşılaşmanın ilk yarısında hem Beşiktaş hem de Trabzonspor önemli gol pozisyonları yakaladı. Beşiktaş'ta Cyle Larin, Trabzonspor da ise Lewis Baker net fırsatlarda kalecilere takıldı. Yüksek tempolu ve bol pozisyonlu maçta ilk gol Beşiktaş'tan geldi. Karşılaşamanın 28. dakikasında sol kanattan gelişen Beşiktaş atağında N'Sakala'nın ortasına iyi yükselen Aboubakar kafayla topu ağlara gönderdi ve siyah-beyazlılar 1-0 öne geçti.

TRABZONSPOR DEVREYE 1-1'LE GİTTİ

Beşiktaş golden sonra farkı ikiye çıkarma şanslarınuı değerlendiremezken, Trabzonspor ise beraberliğe çok yaklaştı. Karşılaşmada dakikalar 43'ü gösterdiğinde bordo-mavililer skoru 1-1 yaptı. Hızlı gelişen Trabzonspor atağında sol çaprazda topla buluşan Nwakaeme kaleye vurdu, önce Vida ardından Montero'ya çarpan top ağlara gitti. Bu golle soyunma odasına eşitlikle gidildi.

VITOR HUGO, TRABZONSPOR'U ÖNE GEÇİRDİ

Karşılaşmanın ikinci yarısında Beşiktaş ve Trabzonspor, gol bulabilmek adına zaman zaman riskler alarak rakip kaleye yüklendi. Evinde oynayan Beşiktaş, fırsatları değerlendiremezken, Trabzonspor 63. dakikada deplasmanda 2-1 öçne geçti. Trabzonspor'un sol kanattan paslaşarak kullandığı kornerde Nwakaeme çizgide topu aldı rakibini geçip içeriye çevirdi, Vida'dan seken topu önünde bulan Hugo vuruşunda takımını öne geçirdi.